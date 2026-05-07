/Suryakumar Yadav Baby : सूर्यकुमार यादव झाला बाबा! पत्नी देविशाने दिला गोंडस बाळाला जन्म

Suryakumar Yadav blessed with baby girl : भारताचा टी20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पत्नी देविशा शेट्टी यांच्या घरी लहान पाहुण्याचे आगमन झाले आहे. सूर्यकुमार यादव हा बाबा झाला असून त्याची पत्नी देविशा हिने गोंडस मुलीला जन्म दिला आहे. काही वेळेपूर्वीच सूर्यकुमारने सोशल मीडियावर ही आनंदाची बातमी आपल्या चाहत्यांसोबत शेअर केली. त्याने मुलीसोबतचा फोटो शेअर करून लिहिले की, 'खळखळून हसण्या-खेळण्यासोबत आणि साकारायच्या स्वप्नांसोबत आम्ही आमच्या मुलीचे स्वागत करतोय'. चाहत्यांच्या त्याच्या या फोटोवर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.
सूर्यकुमार यादव आणि देविशा शेट्टी या दोघांचा विवाह 2016 मध्ये झाला होता. यापूर्वी काही वर्ष दोघांनी एकमेकांना डेट केलं. सूर्यकुमार आणि देविशा हे दोघे कॉलेजपासूनचे मित्र होते. हे दोघे भारतीय क्रिकेट विश्वातील सर्वात प्रसिद्ध जोडप्यांपैकी एक आहेत. अनेकदा देविशा सूर्यकुमार यादवला चिअर करण्यासाठी स्टेडियममध्ये येते. सूर्यकुमार हा पत्नी देविशाला त्याच्या करिअरमध्ये यशस्वी होण्यामागील एक सर्वात मोठी शक्ती मानतो.
सूर्यकुमार यादवने आपली पत्नी आणि नवजात मुलीच्या हातांचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली. क्रिकेट विश्वातील अनेक मान्यवरांनी सूर्यकुमारला नव्या पाहुणीच्या आगमनासाठी शुभेच्छा दिल्या. यात शिखर धवन, सारा तेंडुलकर, दीपक चहर, आर अश्विन सारख्या अनेकांचा समावेश होता. या फोटोला कॅप्शन लिहिताना सूर्याने म्हंटलं की, 'खळखळून हसण्या-खेळण्यासोबत आणि साकारायच्या स्वप्नांसोबत आम्ही आमच्या मुलीचे स्वागत करतोय'.
सूर्यकुमार यादव सध्या आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळतोय. सूर्यकुमार यादवने यात हार्दिक पंड्याच्या अनुपस्थितीत संघाचं नेतृत्व सुद्धा केलंय. काही दिवसांपूर्वीच लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध झालेला सामना हा मुंबईने सूर्यकुमारच्या नेतृत्वात जिंकला. सध्या सूर्यकुमार हा फॉर्ममध्ये नाहीये, मात्र अशातच मुलीच्या आगमनामुळे त्याच्या जीवनात नक्कीच आनंद निर्माण झाला असेल. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारताने नुकतीच झालेली टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा तसेच आशिया कप स्पर्धा सुद्धा जिंकली आहे.