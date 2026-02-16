IND VS PAK : हॅन्डशेक दरम्यान कॅप्टन सूर्या कुलदीप यादववर भडकला, मॅच दरम्यान केली मोठी चूक, Video Viral

IND VS PAK : रविवारी श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे झालेल्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान टी 20 वर्ल्ड कपमधील ग्रुप स्टेज सामन्यात टीम इंडियाने 61 धावांनी विजय मिळवला. यासह भारताने सुपर 8 फेरीसाठी क्वालिफाय केलं. टीम इंडियाचा टी 20 वर्ल्ड कपमधील आतापर्यंत पाकिस्तानवर मिळवलेला हा नववा विजय होता. या सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानच्या संघाला 114 धावांवर ऑल आऊट करत हा विजय मिळवला, मात्र या दरम्यान भारताच्या काही खेळाडूंनी फिल्डिंग दरम्यान खूप चुका सुद्धा केल्या. यावरून कर्णधार सूर्यकुमार विजयानंतरही खेळाडूंवर नाराज दिसला. फिल्डिंग करताना गोलंदाज कुलदीप यादवने बाउंड्री लाईनवर एक सोपा कॅच सोडला ज्यावरून कर्णधार सूर्या त्याच्यावर भडकल्याचं पाहायला मिळालं. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
पाकिस्तानची फलंदाजीची इनिंग सुरु असताना 18 वी ओव्हर टीम इंडियाचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पंड्या टाकत होता. त्या ओव्हरला बाउंड्री लाईनवर कुलदीप यादवने उस्मान तारिकचा एक कॅच सोडला. हा एक सोपा कॅच होता जो कुलदीप यादव पकडू शकला नाही. सामना संपल्यावर टीम इंडियाचे खेळाडू एकमेकांना हॅन्डशेक करून विजयाच्या शुभेच्छा देत होते, त्यावेळी कुलदीप यादववर कर्णधार सूर्या भडकला. सोपा कॅच सोडल्यावरून तो कुलदीप यादववर चिडला होता. कुलदीप यादवने पाकिस्तान विरुद्ध तीन ओव्हर टाकल्या ज्यात त्याने 14 धावा देऊन 1 विकेट घेतली.
टी 20 वर्ल्ड कपमधील भारत - पाक सामन्यात सुद्धा टीम इंडियाने नो हॅन्डशेक पॉलिसी सुरूच ठेवली. सामन्यापूर्वी आणि सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हात मिळवले नाहीत. रविवारी भारत - पाकिस्तान संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस करण्यात आला. यावेळी सलमान अली आगा आणि सूर्यकुमार यादव दोघे उपस्थित होते. यावेळी पाकिस्तानने टॉस जिंकला, मात्र टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हॅन्डशेक करण्यासाठी हात पुढे केलाच नाही. सामना जिंकल्यावर सुद्धा भारतीय खेळाडूंनी मैदानात जल्लोष केला अंपायरशी हात मिळवला, मात्र पाकिस्तानच्या खेळाडूंकडे ढुंकून सुद्धा पाहिलं नाही. यापूर्वी आशिया कप 2026 मध्ये झालेल्या तीन सामन्यात सुद्धा भारतीय संघाने पाकिस्तानी संघाच्या खेळाडूंशी हॅन्डशेक केला नव्हता. पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय संघाने हा निर्णय घेतला होता.