IND VS PAK : ना नजर मिळवली, ना हात... टॉसच्यावेळी सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या कर्णधाराला दिली खुन्नस

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आशिया कप 2025 चा सहावा सामना खेळवला जात असून यात टॉसवेळी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये तणाव पाहायला मिळाला.  

पूजा पवार | Updated: Sep 14, 2025, 08:41 PM IST
IND VS PAK : ना नजर मिळवली, ना हात... टॉसच्यावेळी सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या कर्णधाराला दिली खुन्नस
(Photo Credit : Social Media)

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात रविवार 14 सप्टेंबर रोजी आशिया कप 2025 चा (Asia Cup) सहावा सामना खेळवला जात आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस पार पडला. हा टॉस पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने जिंकला आहे. पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत - पाकिस्तान देशातील संबंध खूपच ताणले गेले. यानंतर प्रथमच भारत पाकिस्तानमध्ये क्रिकेट सामना खेळवला जातोय. टॉसच्यावेळी सुद्धा दोन्ही संघांचे कर्णधार एकमेकांना टशन देताना पाहायला मिळाले. 

टॉसच्यावेळी काय घडलं? 

टॉस दरम्यान, जेव्हा भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगा मैदानावर आले तेव्हा स्टेडियमवर उपस्थित चाहत्यांनी खूप आवाज केला.  पण दोन्ही कर्णधारांनी एकमेकांशी नजरही मिळवली नाही किंवा हस्तांदोलनही केले नाही. दोघांनीही एकमेकांपासून अंतर ठेवले. पहलगाम हल्ल्यानंतर  पहिल्यांदाच दोन्ही संघ क्रिकेटच्या मैदानात आमनेसामने आले आहेत. पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारताला प्रथम गोलंदाजीचे आव्हान मिळाले. 

दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्वाचा सामना : 

14 सप्टेंबर रोजी होणारा सामान हा भारत - पाकिस्तान या दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा असणार आहे. याचं कारण म्हणजे भारताने 10 सप्टेंबर रोजी यूएई विरुद्ध सामना खेळला यात त्यांनी 9 विकेटने विजय मिळवला. तर पाकिस्तानने ओमानवर 93 धावांनी विजय मिळवला. भारत पाकिस्तान संघ एकाच ग्रुपमध्ये असून सध्या त्या दोघांचेही एक - एक पॉईंट्स झाले आहेत.  आता जो संघ रविवारचा सामना जिंकेल त्यांचे सुपर 4 मध्ये पोहोचण्याचे चान्सेस वाढतील. 

हेही वाचा : पाकिस्तान विरुद्ध मॅचआधी गंभीरची सूर्यकुमारसाठी खास पोस्ट, एका वाक्यात दिल्या शुभेच्छा

भारत आणि पाकिस्तानचे संघ : 

भारताची प्लेईंग 11: 

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन(विकेटकिपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तानची प्लेईंग 11: 

साहिबजादा फरहान, सैम अयुब, मोहम्मद हारिस (विकेटकिपर), फखर जमान, सलमान आगा (कर्णधार), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

FAQ : 

टॉसच्या वेळी दोन्ही कर्णधारांमधील तणावाचे कारण काय होते?

पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत-पाकिस्तान संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. यामुळे पहिल्यांदाच क्रिकेटच्या मैदानात दोन्ही संघ आमने-सामने आले असताना कर्णधारांमध्ये तणाव दिसून आला.

टॉस दरम्यान काय घडलं?

टॉसच्या वेळी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगा यांनी एकमेकांशी नजर मिळवली नाही किंवा हस्तांदोलन केले नाही. दोघांनी एकमेकांपासून अंतर ठेवले, आणि स्टेडियममधील चाहत्यांनी खूप आवाज केला.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्या मागील कामगिरी काय होती?

भारताने यूएईविरुद्ध 9 गडी राखून विजय मिळवला, तर पाकिस्तानने ओमानवर 93 धावांनी विजय मिळवला. दोन्ही संघांचे सध्या 1-1 गुण आहेत.

IND vs PakCricket NewsSuryakumar YadavAsia Cup 2025

