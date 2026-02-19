IND vs NED: "डोकेदुखीही फायदेशीर.." सूर्यकुमार यादवने एकही धाव न केलेल्या अभिषेक शर्माची केली पाठराखण?

Suryakumar Yadav Big Statement On Abhishek Sharma ind vs netherland: नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात टीम इंडियाने दमदार विजय मिळवत सुपर-८ फेरीत आपलं स्थान पक्का केलं. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये सामना संपल्यानंतर संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव संघाच्या कामगिरीवर समाधानी दिसला आणि सामन्यातील अनुभवावरून पुढील गेम प्लॅनबाबतही स्पष्ट मत व्यक्त केलं. सामन्यानंतर झालेल्या संवादात सूर्यानं पहिल्या तीन सामन्यात फ्लॉप ठरलेल्या सलामीवीर अभिषेक शर्माचे नाव घेतलं आणि त्याच्या कामगिरीसंदर्भात मोठं वक्तव्य केलं. सूर्यानं सांगितलं की, “हो, नक्कीच आम्हाला प्रथम फलंदाजी करायची होती. १९० धावांपर्यंत पोहोचल्यानंतर गोलंदाजीसाठी मैदानावर उतरताना थोडा दव जाणवला. गोलंदाजांसाठी ही परिस्थिती खूप आव्हानात्मक होती, पण शेवटी आम्ही सामना जिंकला, ही गोष्ट समाधानकारक आहे.”
सूर्यानं पुढे सांगितलं की पुढच्या सामन्यातही अशा परिस्थिती उद्भवू शकते, पण फिनिशरच्या रूपात हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर सारखे पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे फलंदाजी अधिक मजबूत आणि संतुलित दिसते.
सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, प्रत्येक फलंदाजाने आपले योगदान द्यायला हवे. “छोट्या छोट्या भागांमध्ये खेळ सावरणं महत्वाचं आहे, आणि चुरशीच्या सामन्यात प्रत्येक फलंदाजाचं योगदान आवश्यक आहे.” या संदर्भात त्यांनी अभिषेक शर्माचं उदाहरण दिलं. फलंदाजीत संघर्ष करत असलेल्या अभिषेकला मधल्या षटकात गोलंदाजीसाठी उपयोगी पर्याय मानलं जाऊ शकतं. “माझ्याकडे मधल्या षटकासाठी अनेक पर्याय आहेत, आणि अभिषेक शर्मा गोलंदाजीत उपयुक्त ठरू शकतो. त्यामुळे पुढच्या सामन्यातही तो गेम प्लॅनचा भाग असेल,” असं सूर्यानं स्पष्ट केलं.
नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात अभिषेक शर्माने एक षटक टाकताना १० धावा खर्च केल्या, तर तीन सामन्यांत ९ चेंडू खेळताना त्याचा एकही धावा मिळालेली नव्हती. फलंदाजीत संघर्ष करत असतानाही सूर्यानं त्याची पाठराखण केली आणि गोलंदाजीत त्याला उपयुक्त मानलं.
क्रिकेट चाहत्यांना हा मुद्दा काहीसा गुंतागुंतीचा वाटू शकतो “संघात इतर उत्तम गोलंदाज आहेत, तरी अभिषेक सर्वोत्तम पर्याय कसा?” पण सूर्यानं यावरून स्पष्ट केलं की परिस्थितीनुसार काही डोकेदुखीही फायदेशीर ठरू शकते.
सामन्यानंतर सूर्यानं स्पष्ट केलं की संघातले प्रत्येक खेळाडू, मग तो फलंदाज असो की गोलंदाज, योग्य परिस्थितीत आपलं योगदान देत आहे. अभिषेक शर्मासारख्या खेळाडूला फक्त फलंदाजीसाठी नव्हे, तर मधल्या षटकात गोलंदाजीसाठीही पर्याय म्हणून पाहणं टीमसाठी रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचं ठरू शकतं.