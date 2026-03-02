IND VS WI : संजू सॅमसनचा 'विराट' अवतार पाहून नतमस्तक झाला सूर्या, भर मैदानात सॅमसन समोर झुकला Video

IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (IND VS WI) यांच्यात खेळवण्यात आलेल्या टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील सुपर 8 सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) 5 विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयासह टीम इंडियाने सेमी फायनलमध्ये एंट्री घेतली असून वेस्ट इंडिजचा संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर झालाय. या सामन्यात टीम इंडिया समोर विजयासाठी 196 धावांचं आव्हान असताना स्टार फलंदाज संजू सॅमसनने एकहाती भारताची बाजू लावून धरली. त्याने 97 धावांची नाबाद खेळी केली. यावेळी कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर संजूची खेळी पाहून विराट कोहलीची आठवण आली. सामना जिंकल्यावर कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) हा संजू समोर नतमस्तक झाला. सध्या या खास घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
कोलकाताच्या एडन गार्डन स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सुपर 8 सामन्यात वेस्टइंडीजने पहिल्यांदा फलंदाजी करून 195 धावांची खेळी केली. यापूर्वी भारताने टी20 वर्ल्ड कपमध्ये कधीही 180+ धावांचा स्कोअर उभा केला नव्हता. त्यात अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन हे लवकर माघारी परतले. मात्र संजू सॅमसनने सुरुवातीपासूनच सर्व जबाबदारी स्वतःवर घेतली आणि शेवटपर्यंत तो नाबाद राहिला. यावेळी त्याने 50 बॉलमध्ये 97 धावा केल्या. दरम्यान 12 चौकार आणि 4 षटकार सुद्धा ठोकले. टीम इंडियाला विजय मिळवून दिल्यावर संजूने मैदानात खाली बसून देवाचे धन्यवाद मानले.
भारताला सेमी फायनलमध्ये पोहोचवल्यावर संजू सॅमसन ड्रेसिंग रूममध्ये जात होता. यावेळी टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव मैदानात आला आणि संजू समोर नतमस्तक झाला. त्याने संजूच्या खेळीचे कौतुक केले आणि त्याची गळाभेट घेतली. सामन्यानंतरच्या या क्षणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. संजू सॅमसनला प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा मिळाला.
संजू सॅमसनने टी20 वर्ल्ड कपमध्ये धावांचा पाठलाग करताना भारताकडून सर्वाधिक धावा करण्याचा विराट कोहलीचा रेकॉर्ड मोडला. यापूर्वी विराटने 2016 मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या विरुद्ध 82 धावांची खेळी केली होती. टी 20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच झालं की टीम इंडियाने १६० + चा स्कोअर विराट कोहली नसताना यशस्वीपणे पूर्ण केला. संजू सॅमसनने प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरास्कार घेताना सुद्धा विराटचा उल्लेख केला. तो म्हणाला मी ड्रेसिंग रूममधून अनेकदा विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना अशी खेळी करताना पाहिलं आहे.