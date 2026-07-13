/सूर्यकुमार यादवचं टीम इंडियाच्या टी20 संघात होऊ शकतं पुनरागमन? दिग्गजाने सांगितलं

Suryakumar Yadav : भारताला टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकून देणारा कर्णधार सूर्यकुमार यादवला बीसीसीआयने टी20 कर्णधारपदावरून काढून श्रेयस अय्यरकडे संघाचं नेतृत्व सोपवलं आहे. सूर्यकुमार यादवला फक्त कर्णधारपदावरूनच नाही तर टीम इंडियातून सुद्धा बीसीसीआयच्या सिलेक्टरनी बाहेर केलंय. त्यामुळे आयर्लंड आणि इंग्लंड या दोन्ही टी20 सीरिजमध्ये सूर्यकुमार हा भारतीय संघाचा भाग नव्हता. मात्र या सामन्यात श्रेयसच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाला मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर आता भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी गोलंदाज रविचंद्रन अश्विनचं म्हणणं आहे की स्टार फलंदाज सूर्यकुमार यादवला टी20 मधून बाहेर करण्यात आलं असलं तरी त्याचं करिअर अजूनही संपलेलं नाही. अश्विनने हे जोर देऊन सांगितलं की, अनुभवी खेळाडू आपला फॉर्म पुन्हा मिळवेल, आणि त्याच्या करता भारतीय संघाचे दरवाजे उघडे राहायला हवेत. सूर्यकुमार यादवला टीम इंडियाच्या कर्णधारपदावरून बाजूला केल्यावर संघाचा परफॉर्मन्स एखाद्या वाईट स्वप्नासारखा झाला आहे. आधी आयर्लंड विरुद्ध 0-2 ने तर आता इंग्लंड विरुद्ध 0-4 ने भारताने टी20 सीरिज गमावली.
आर अश्विनने त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना म्हटले की, 'देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमधील प्रभावी कामगिरीच्या जोरावर सूर्यकुमार संघात पुनरागमन करण्याचा मार्ग मोकळा करू शकतो. मात्र ज्या प्रकारे त्याला संघातून वगळण्यात आले होते, ते पाहता त्याचे पुनरागमन अत्यंत अनिश्चित असल्याचेही मान्य केले जाते. अश्विनने आपल्या युट्यूब चॅनेलवर म्हटले, 'आता तो कुठे खेळणार? जर त्याने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली, तर तो नक्कीच पुनरागमन करू शकतो. सध्याच्या घडीला कर्णधारपद पुन्हा मिळवणे कठीण आहे, पण त्याने एक 'स्पेशालिस्ट फलंदाज' म्हणून पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्याच्याकडे आता दोन मोठी व्यासपीठे उपलब्ध आहेत'. त्यांना आधी सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये आणि त्यानंतर आयपीएलमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करावी लागेल. आपण कोणत्याही खेळाडूसाठी दरवाजे पूर्णपणे बंद करू शकत नाही. पण हो ज्या प्रकारे त्यांना अचानक संघातून वगळण्यात आले, ते पाहता त्यांच्या पुनरागमनाबाबत मला काहीशी शंका वाटते.
क्रिकेट तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, सध्या भारतीय टी20 संघाच्या प्लेईंग 11 मध्ये सूर्यकुमार यादवसाठी एक स्थान आहे. काही दिवसांपूर्वी इंग्लंड आणि आयर्लंड विरुद्ध झालेल्या सामन्यात भारतीय संघाचे फलंदाज स्पिनर समोर खेळताना संघर्ष करताना दिसले होते. तसेच फलंदाजीच्या क्रमात गरजेपेक्षा जास्त डाव्या हाताचे फलंदाज आहेत. माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादव हा या दोन्ही समस्यांवर अगदी सहज तोडगा काढण्याची क्षमता ठेवतो.
मात्र ज्या प्रकारे आर अश्विनने स्पष्ट केलं की, निवडकर्त्यांना त्यांच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास भाग पाडण्यासाठी सूर्यकुमारला देशांतर्गत स्पर्धा किंवा आयपीएलमध्ये काही असाधारण कामगिरी करावी लागेल. याशिवाय श्रेयस अय्यरने कर्णधार म्हणून सूर्यकुमारची संघातील जागा घेतली आहे म्हणून सूर्यकुमारला संघात स्थान देणं हे सरळ अदला बदली करून त्याला संघात स्थान देणं इतकं सोपं नसेल. त्यामुळे सूर्यकुमार यादवला नंबर 3 किंवा नंबर 5 पोजिशनवर फिट व्हावं लागेल.