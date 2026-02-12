English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • नोरा फतेहीचा डान्स पाहताना पत्नीने सूर्यकुमारला रंगेहात पकडलं, Video पाहून हसणं थांबवू शकणार नाही

नोरा फतेहीचा डान्स पाहताना पत्नीने सूर्यकुमारला रंगेहात पकडलं, Video पाहून हसणं थांबवू शकणार नाही

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये झालेल्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने अर्धशतक ठोकलं होतं. अशातच सूर्यकुमार यादवचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात सूर्या अभिनेत्री नोरा फतेहीचा डान्स एंजॉय करताना दिसतोय. 

Updated: Feb 12, 2026, 05:22 PM IST
नोरा फतेहीचा डान्स पाहताना पत्नीने सूर्यकुमारला रंगेहात पकडलं, Video पाहून हसणं थांबवू शकणार नाही
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाचा (Team India) संघ चांगल्या फॉर्मात असून त्यांनी पहिल्याच सामन्यात यूएसए विरुद्ध विजय मिळवला. त्यानंतर आता टीम इंडिया नामिबिया विरुद्ध दुसरा सामना खेळणार आहे. यूएसए विरुद्ध झालेल्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) अर्धशतक ठोकलं होतं. अशातच सूर्यकुमार यादवचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात सूर्या अभिनेत्री नोरा फतेहीचा डान्स एंजॉय करताना दिसतोय. असं म्हटलं जातंय की हा व्हिडीओ पत्नी देविकाने बनवला आहे. 

देविकाने बनवला व्हिडीओ : 

सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा व्हिडीओ हा भारत विरुद्ध अमेरिका यांच्यात 7 फेब्रुवारी झालेल्या वानखेडे स्टेडियमवरील सामन्याचा आहे. या सामन्याला सुरुवात होण्यापूर्वी आयसीसीकडून दिमाखदार ओपनिंग सेरेमनीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी अभिनेत्री नोरा फतेहीचा परफॉर्मन्स सुरु होता आणि टीम इंडियाचे खेळाडू ड्रेसिंग रूममधील बाल्कनीमध्ये उभं राहून हा परफॉर्मन्स पाहत होता. तेव्हा अचानकपणे खेळाडूंवर कॅमेरा झूम झाला. सूर्यकुमार यादव हा नोराचा डान्स पाहत होता आणि त्याची नजर ही कॅमेऱ्याकडे गेली. तेव्हा त्याने अचानकपणे हातवर केला. तेव्हा त्याची पत्नी देविका ही त्याचा व्हिडीओ बनवत होती. दुसऱ्या खेळाडूंनी पाहिलं आणि अर्शदीप ईशानने हसत हसत सूर्याकडे इशारे करायला सुरुवात केली. असं म्हटलं जातंय की सूर्यकुमार यादवची पत्नी नजर ठेवून होती की नोरा फतेहीच्या डान्सवेळी सूर्यकुमार यादव काय करतोय. 

पाहा व्हिडीओ :

टीम इंडियाने जिंकला सामना : 

मुंबईच्या  वानखेडे स्टेडियमवर 7 फेब्रुवारी रोजी सामना पार पडला असून सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस पार पडला. हा टॉस अमेरिकेचा कर्णधार मोनांक पटेलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी टीम इंडियाने 9 विकेट्स गमावून 161 धावा करत यूएसएला 162 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात यूएसए अयशस्वी ठरली. टीम इंडियाचा वर्ल्ड कपमधील पहिल्या सामन्यात 29 धावांनी विजय झाला. टीम इंडियाची अवस्था पॉवर प्ले संपेपर्यंत 46 धावांवर 4 विकेट अशी होती. टीम इंडियाचे फलंदाज एकामागोमाग एक पॅव्हेलियनमध्ये जात असताना टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार मैदानात पाय रोवून उभा राहिला. त्याने 49 बॉलमध्ये 84 धावांची खेळी केली. टीम इंडियाने यूएसएला विजयासाठी 162 धावांचं आव्हान दिलं होतं.

टीम इंडियाच्या सामन्यांचे वेळापत्रक : 

टीम इंडियाने यूएसए विरुद्ध यंदाच्या वर्ल्ड कपमधील पहिला सामना खेळला आणि तो जिंकला. आता टीम इंडियाचा पुढील सामना हा 12 फेब्रुवारी रोजी नामिबिया विरुद्ध आहे. हा सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जाईल. त्यानंतर 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान तर 18 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध नेदरलँड असा सामना असेल. 

Nora FatehiSuryakumar Yadavmarathi newscricketT20 World Cup 2026

