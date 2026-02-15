English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अचानक पाकिस्तनच्या या बॉलरप्रमाणे बॉलिंग करू लागला सूर्या, कोलंबोमध्ये टीम इंडियाच्या खास सरावाचा VIDEO व्हायरल

अचानक पाकिस्तनच्या 'या' बॉलरप्रमाणे बॉलिंग करू लागला सूर्या, कोलंबोमध्ये टीम इंडियाच्या 'खास' सरावाचा VIDEO व्हायरल

India vs Pakistan, Suryakumar Yadav Video: सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे जो पाकिस्तानी क्रिकेट संघात खळबळ उडवून देईल हे निश्चित आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 15, 2026, 09:24 AM IST
Team India Preparation For Usman Tariq: आज भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात मोठा सामना रंगणार आहे. हा सामना आहे आणि काही खळबळ माजणार नाही असं होणार नाही. भारत-पाकिस्तान महामुकाबल्याची वेळ जवळ येत असताना कोलंबोमध्ये रंगत दिवसेंदिवस वाढत आहे. टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील हा सामना आर. प्रेमदासा स्टेडियम येथे खेळवला जाणार असून दोन्ही संघ सज्ज झाले आहेत. सामन्यापूर्वी भारतीय संघाच्या सराव सत्रातील एक खास व्हिडीओ समोर आला असून तो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

‘आउट ऑफ सिलेबस’ गोलंदाजासाठी खास तयारी

पाकिस्तानकडून यावेळी उस्मान तारिक हा ‘ट्रम्प कार्ड’ मानला जात आहे. पत्रकार परिषदेत भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने मिश्किल शैलीत प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “उस्मान तारिक म्हणजे जणू अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्न आहेत. पण आम्ही त्यासाठीही तयार आहोत; मैदानावर शरण जाण्याचा प्रश्नच नाही.” त्याच्या या वक्तव्याने आधीच चर्चांना उधाण आले होते.

दरम्यान, आयसीसीने शेअर केलेल्या सराव सत्रातील व्हिडीओने रंगत आणखी वाढवली. त्या क्लिपमध्ये सूर्या स्वतः उस्मान तारिकच्या खास अ‍ॅक्शनची नक्कल करत गोलंदाजी करताना दिसतात. क्रीजजवळ येऊन काही क्षण थांबणे आणि मग चेंडू टाकणे तारिकची ही खासियत सूर्यानं हुबेहूब साकारली. समोर फलंदाजी करताना अभिषेक शर्मा दिसत होता. या सरावातून स्पष्ट होते की भारतीय फलंदाजांनी तारिकच्या शैलीवर बारकाईने अभ्यास केला आहे.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सूर्या निर्धास्त, वातावरण तापलेले

१५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या या लढतीपूर्वी सूर्या पत्रकार परिषदेत अत्यंत निवांत दिसला. बहुतेक प्रश्नांना फारच त्याने हसत-खेळत उत्तरे दिली. पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान (Salman Ali Agha) याच्या वक्तव्यावरही त्याने हलक्याफुलक्या शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. “जर त्यांना वाटत असेल, तर आम्ही नक्कीच अभिषेकला खेळवू,” असे म्हणत त्याने सूचक टोला लगावला. सामन्यानंतर हस्तांदोलनाबाबत विचारले असता, “आधी सामना होऊ द्या, मग पाहू,” असे म्हणत त्याने सस्पेन्स कायम ठेवला.

 

भारताची दमदार सुरुवात

टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये भारताने आतापर्यंत प्रभावी कामगिरी केली आहे. पहिल्या सामन्यात अमेरिकेवर मात केल्यानंतर दुसऱ्या लढतीत अरुण जेटली स्टेडियम येथे नामिबियाचा पराभव केला. पाकिस्तानविरुद्धचा सामना पार पडल्यानंतर भारताचा शेवटचा गटसामना नेदरलँड्सविरुद्ध होणार आहे.

एकूणच, मैदानात उतरण्यापूर्वीच दोन्ही संघांनी मानसिक डावपेच सुरू केले आहेत. विशेष सराव, पत्रकार परिषदेतले टोलेबाजीचे क्षण आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले व्हिडीओ या सगळ्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आता खरी लढत मैदानावर रंगेल आणि कोणता संघ वरचढ ठरणार हे लवकरच स्पष्ट होईल.

