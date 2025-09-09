सूर्याने राशिद खानची घेतली गळाभेट, तर पाकिस्तानी कर्णधाराला केलं इग्नोर... मंचावरून उतरताच पुढे जे केलं ते पाहा Video

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 स्पर्धेला मंगळवार 9 सप्टेंबर पासून सुरुवात होत आहे. त्यापूर्वी आशिया कप (Asia Cup) ट्रॉफी सोबत स्पर्धेत सहभागी झालेल्या 8 संघांच्या कर्णधारांचं फोटोशूट पार पडलं. त्यानंतर स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वी सर्व कर्णधार एकाच मंचावर पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे गेले. यावेळी सर्वांचं लक्ष हे मंचावर बसलेल्या भारत - पाकिस्तानच्या कर्णधारांकडे होतं. पहलगाम हल्ल्यानंतर प्रथमच भारत - पाकिस्तानचे संघ (India VS Pakistan) आशिया कपमध्ये एकमेकांविरुद्ध सामना खेळणार आहेत. पत्रकार परिषद संपल्यावर सर्व संघांचे कर्णधार एकमेकांना भेटले पण यावेळी सूर्यकुमारने (Suryakumar Yadav) पाकिस्तानच्या कर्णधाराला भेटणं टाळलं.
आशिया कप 2025 स्पर्धेच्या सुरुवातीला भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा मंगळवारी पत्रकार परिषदेसाठी एकत्र बसले होते. त्यांच्यासोबत इतर 6 संघांचे कर्णधार सुद्धा होते. आशिया कप संदर्भात सर्वांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारले, ज्याला कर्णधारांनी रोखठोक उत्तर दिली. पत्रकार परिषद संपल्यावर सूर्यकुमार यादवने अफगाणिस्तानचा कर्णधार राशिद खानची गळाभेट घेतली. तसेच इतर कर्णधारांशी सुद्धा त्याने हात मिळवणी केली. परंतु यावेळी मंचावर उपस्थित असलेल्या पाकिस्तानी कर्णधाराला त्याने इग्नोर केलं.
पत्रकार परिषद संपताच पाकिस्तानी कर्णधार मंचावरून खाली उतरला. त्यानंतर इतर संघांचे कर्णधार मंचावरून खाली उतरण्याची तो वाट पाहत होता. सूर्यकुमार यादव मंचावरून खाली येत असताना पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगाने सूर्यासोबत हात मिळवण्यासाठी हात पुढे केला, तेव्हा सूर्याने अगदी थोड्यात त्याला प्रतिसाद देत हात मिळवला. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
To ye Kia hai BKL https://t.co/x8tT75au2p pic.twitter.com/QcBYqjo1sP
हेही वाचा : भारत - यूएई सामन्यात अशी असेल टीम इंडियाची प्लेईंग 11, पाहा कोण IN कोण Out?
पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने सूर्यकुमार यादव आणि सलमानला विचारलं की आशिया कप स्पर्धेत भारताला सर्वात मजबूत संघ मानलं जात आहे याबाबत तुम्हाला काय वाटतं. यावर सूर्यकुमार यादवने लगेचच प्रश्न केला, 'कोण असं बोललं, मी तर ऐकलं नाही. जर तुमची तयारी चांगली असेल तर तुम्ही आत्मविश्वासाने मैदानात उतरता. हो, आम्ही खूप दिवसांनी खेळत आहोत पण आम्ही 3-4 दिवसांपूर्वी इथे आलो होतो. एक संघ म्हणून आमचा वेळ चांगला गेला. आम्ही या स्पर्धेसाठी उत्सुक आहोत'. सूर्यकुमारचं हे उत्तर ऐकून सर्व हैराण झालं.
भारतीय संघांचा ग्रुप ए मध्ये समावेश असून याव्यतिरिक्त यामध्ये पाकिस्तान, यूएई आणि ओमान संघ सुद्धा आहेत.
10 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध यूएई
14 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध पाकिस्तान
19 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध ओमान
या ग्रुप ए मधील सर्वाधिक सामने जिंकलेला संघ पुढील फेरीचे सामने खेळेल.
आशिया कप 2025 च्या सुरुवातीपूर्वी कोणते कार्यक्रम पार पडले?
आशिया कप 2025 च्या सुरुवातीपूर्वी आशिया कप ट्रॉफी सोबत स्पर्धेत सहभागी झालेल्या 8 संघांच्या कर्णधारांचं फोटोशूट पार पडलं, तसेच सर्व कर्णधार एकाच मंचावर पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित राहिले.
पत्रकार परिषदेनंतर सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या कर्णधाराला भेटणं का टाळलं?
पत्रकार परिषद संपल्यावर सूर्यकुमार यादवने अफगाणिस्तानचा कर्णधार राशिद खानची गळाभेट घेतली आणि इतर कर्णधारांशी हात मिळवणी केली, परंतु पाकिस्तानच्या कर्णधार सलमान अली आगाला त्याने इग्नोर केलं.
भारताचे ग्रुप ए मधील इतर सामने कधी आहेत?
भारताचे ग्रुप ए मधील इतर सामने असे आहेत: 10 सप्टेंबर 2025 रोजी भारत विरुद्ध यूएई, 14 सप्टेंबर 2025 रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान, आणि 19 सप्टेंबर 2025 रोजी भारत विरुद्ध ओमान.