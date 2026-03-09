T20 World Cup 2026: ज्या खेळाडूला कॅप्टन सूर्याने प्लेईंग 11 मध्ये घेण्यास नकार दिला, त्यानेच टीम इंडियाला बनवलं चॅम्पियन

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव केला आणि सलग दुसऱ्यांदा टी 20 वर्ल्ड कप ट्रॉफीवर (T20 World Cup 2026) नाव कोरलं. मात्र या स्पर्धेत भारतीय संघातील एक खेळाडू असा होता ज्याने टीम इंडिया संकटात असताना स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि संघाला विजेतेपद मिळवून देण्यात मोलाचं योगदान दिलं. मात्र त्याच खेळाडूला कधी प्लेईंग 11 मध्ये सामील करण्यास कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) नकार देत खिल्ली उडवली होती.
भारताचा स्टार ओपनर संजू सॅमसनने टीम इंडियासाठी अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या शेवटच्या तीन सामन्यात अर्धशतकीय कामगिरी केली. त्याने सुपर 8 सामन्यात वेस्ट इंडिज विरुद्ध टीम इंडियाचे फलंदाज फ्लॉप ठरत असताना एकतर्फी बाजू लावून धरत सामना जिंकला. तर सेमी फायनल सामन्यात इंग्लंड विरुद्ध सुद्धा त्याने 89 धावांची खेळी केली, तर फायनल सामन्यात सुद्धा संजूने 89 धावा करून अनेक रेकॉर्ड सुद्धा नावावर केले. मात्र याच संजू सॅमसनला कर्णधार सूर्यकुमार यादव प्लेईंग 11 मध्ये स्थान देण्यास तयार नव्हता. टी 20 वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान एका पत्रकार परिषदेत संजू सॅमसनला प्लेईंग 11 मध्ये संधी देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावेळी कर्णधार सूर्याने उलटा प्रश्न विचारत म्हटलं मग काय अभिषेक शर्माला बाहेर करू? की तिलक वर्माला बाहेर काढून संजूला जागा देऊ? असं म्हणत सूर्या हसला होता.
संजू सॅमसनने मागच्या तीन सामन्यात भारतीय संघाकडून खेळताना अशी कामगिरी केली की ज्याने इतिहास रचला. वेस्ट इंडिज विरुद्ध सुपर ८ सामन्यात भारताला विजय मिळवणं अत्यंत महत्वाचं होतं. यावेळी संजू सॅमसनने भारतासाठी नाबाद 97 धावा केल्या. त्यानंतर सेमी फायनल सामन्यात टीम इंडियासाठी त्याने 89 धावांची फलंदाजी केली. तर टी २० वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये सुद्धा त्याने 89 धावा केल्या. फायनलमध्ये अशी कामगिरी करणारा संजू हा पहिला भारतीय फलंदाज ठरला. संजू सॅमसनने भारतासाठी एकूण 5 सामने खेळले ज्यात त्याने 321 धावा केल्या, यासाठी त्याला प्लेअर ऑफ द सीरिजचा पुरस्कार सुद्धा मिळाला.
संजू सॅमसनचाय या जबरदस्त कमबॅकनंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने त्याचं कौतुक केलं. तो म्हणाला की, 'त्याच्या मेहनतीचं फळ आहे'. स्पर्धेपूर्वी न्यूझीलंडविरुद्धच्या द्विपक्षीय मालिकेत त्याच्या खराब फॉर्ममुळे त्याला संघातून वगळण्यात आले. त्याने गट टप्प्यातही सुरुवात केली नाही, अभिषेक शर्मा आजारी पडला तेव्हा तो नामिबियाविरुद्ध खेळला. 'मला वाटते की कठीण निर्णय मुख्य प्रशिक्षक आणि मी मिळून घेतो', असे न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार म्हणाला.