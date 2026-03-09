English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • T20 World Cup 2026: ज्या खेळाडूला कॅप्टन सूर्याने प्लेईंग 11 मध्ये घेण्यास नकार दिला, त्यानेच टीम इंडियाला बनवलं चॅम्पियन

T20 World Cup 2026: ज्या खेळाडूला कॅप्टन सूर्याने प्लेईंग 11 मध्ये घेण्यास नकार दिला, त्यानेच टीम इंडियाला बनवलं चॅम्पियन

T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाने यंदाच्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 चं विजेतेपद पटकावलं आहे. मात्र या स्पर्धेत टीम इंडियाच्या विजयात मोलाचं योगदान असणाऱ्या एका स्टार खेळाडूला काही दिवसांपूर्वी कर्णधार सूर्यकुमार यादव संघात घेण्यास तयार नव्हता.   

पूजा पवार | Updated: Mar 9, 2026, 03:28 PM IST
T20 World Cup 2026: ज्या खेळाडूला कॅप्टन सूर्याने प्लेईंग 11 मध्ये घेण्यास नकार दिला, त्यानेच टीम इंडियाला बनवलं चॅम्पियन
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव केला आणि सलग दुसऱ्यांदा टी 20 वर्ल्ड कप ट्रॉफीवर (T20 World Cup 2026) नाव कोरलं. मात्र या स्पर्धेत भारतीय संघातील एक खेळाडू असा होता ज्याने टीम इंडिया संकटात असताना स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि संघाला विजेतेपद मिळवून देण्यात मोलाचं योगदान दिलं. मात्र त्याच खेळाडूला कधी प्लेईंग 11 मध्ये सामील करण्यास कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) नकार देत खिल्ली उडवली होती.

पत्रकार परिषदेत उडवली होती खिल्ली : 

भारताचा स्टार ओपनर संजू सॅमसनने टीम इंडियासाठी अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या शेवटच्या तीन सामन्यात अर्धशतकीय कामगिरी केली. त्याने सुपर 8 सामन्यात वेस्ट इंडिज विरुद्ध टीम इंडियाचे फलंदाज फ्लॉप ठरत असताना एकतर्फी बाजू लावून धरत सामना जिंकला. तर सेमी फायनल सामन्यात इंग्लंड विरुद्ध सुद्धा त्याने 89 धावांची खेळी केली, तर फायनल सामन्यात सुद्धा संजूने 89 धावा करून अनेक रेकॉर्ड सुद्धा नावावर केले. मात्र याच संजू सॅमसनला कर्णधार सूर्यकुमार यादव प्लेईंग 11 मध्ये स्थान देण्यास तयार नव्हता. टी 20 वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान एका पत्रकार परिषदेत संजू सॅमसनला प्लेईंग 11 मध्ये संधी देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावेळी कर्णधार सूर्याने उलटा प्रश्न विचारत म्हटलं मग काय अभिषेक शर्माला बाहेर करू? की तिलक वर्माला बाहेर काढून संजूला जागा देऊ? असं म्हणत सूर्या हसला होता.  

संजू सॅमसनने तीनही सामन्यात एक अर्धशतक : 

संजू सॅमसनने मागच्या तीन सामन्यात भारतीय संघाकडून खेळताना अशी कामगिरी केली की ज्याने इतिहास रचला. वेस्ट इंडिज विरुद्ध सुपर ८ सामन्यात भारताला विजय मिळवणं अत्यंत महत्वाचं होतं. यावेळी संजू सॅमसनने भारतासाठी नाबाद 97 धावा केल्या. त्यानंतर सेमी फायनल सामन्यात टीम इंडियासाठी त्याने 89 धावांची फलंदाजी केली. तर टी २० वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये सुद्धा त्याने 89 धावा केल्या. फायनलमध्ये अशी कामगिरी करणारा संजू हा पहिला भारतीय फलंदाज ठरला. संजू सॅमसनने भारतासाठी एकूण 5 सामने खेळले ज्यात त्याने 321 धावा केल्या, यासाठी त्याला प्लेअर ऑफ द सीरिजचा पुरस्कार सुद्धा मिळाला. 

हेही वाचा : टीम इंडियाची Victory परेड कधी? महाराष्ट्राचे CM देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं उत्तर! केलं कौतुकही

 

सूर्यकुमारने केलं संजूचं कौतुक : 

संजू सॅमसनचाय या जबरदस्त कमबॅकनंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने त्याचं कौतुक केलं. तो म्हणाला की, 'त्याच्या मेहनतीचं फळ आहे'. स्पर्धेपूर्वी न्यूझीलंडविरुद्धच्या द्विपक्षीय मालिकेत त्याच्या खराब फॉर्ममुळे त्याला संघातून वगळण्यात आले. त्याने गट टप्प्यातही सुरुवात केली नाही, अभिषेक शर्मा आजारी पडला तेव्हा तो नामिबियाविरुद्ध खेळला. 'मला वाटते की कठीण निर्णय मुख्य प्रशिक्षक आणि मी मिळून घेतो', असे न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार म्हणाला.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

