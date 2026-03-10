English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cupच्या फायनलमध्ये भोपळाही फोडला नाही, तरीही सूर्यकुमारची ही कृती सर्वांच मन जिंकून केली; सत्य काय?

T20 World Cupच्या फायनलमध्ये भोपळाही फोडला नाही, तरीही सूर्यकुमारची 'ही' कृती सर्वांच मन जिंकून केली; सत्य काय?

Suryakumar Yadav pitch dirt to his forehead:  भारतीय क्रिकेट संघाचा टी-20 कर्णधार सूर्यकुमार यादवने आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर नरेंद्र मोदी स्टेडियमच्या खेळपट्टीवरील माती कपाळावर लावली. टीम इंडियाला विजय मिळवून दिल्यानंतर, सूर्यकुमार यादवने आता त्याने कपाळावर खेळपट्टीची धूळ का लावली याचा खुलासा केला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 10, 2026, 08:05 PM IST
T20 World Cupच्या फायनलमध्ये भोपळाही फोडला नाही, तरीही सूर्यकुमारची 'ही' कृती सर्वांच मन जिंकून केली; सत्य काय?

T 20 World Cup Final 2026 : सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने विक्रमी तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला. टी-२० विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला गेला. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने २५५ धावांचा प्रचंड आकडा गाठला. प्रत्युत्तरात, किवी संघ फक्त 159 धावांवर गारद झाला आणि त्यामुळे टीम इंडियाचा 96 धावांनी विजय निश्चित झाला.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूझीलंडचा शेवटचा विकेट पडताच, टीम इंडियाचे खेळाडू आनंदात होते, परंतु कर्णधार सूर्यकुमार यादव थेट खेळपट्टीवर गेला आणि तिथून माती कपाळावर लावली. सूर्यकुमार यादवसाठी हा खूप भावनिक क्षण होता. अहमदाबादहून परतल्यानंतर, सूर्यकुमार यादवने कपाळावर माती का लावली हे स्पष्ट केले.

(हे पण वाचा - वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर भावुक झाला रिंकु सिंह; वडिलांच्या आठवणीत शेअर केली पोस्ट) 

क्रिकेटचा सन्मान करण्यासाठी माती लावली

सूर्याने कपाळावर माती लावण्याबद्दल सांगितले की, "ज्याने मला इतके काही दिले आहे त्याच्याबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे, असे मला माझ्या मनात वाटले. क्रिकेटच्या खेळपट्टीमुळेच मी हे सर्व साध्य केले आहे. म्हणूनच मला माझ्या कपाळावर माती लावणे महत्त्वाचे वाटले." तो पुढे म्हणाला, "कर्णधार म्हणून ट्रॉफी जिंकणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे. दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघाचा भाग असल्याचा मला अभिमान आहे."

(हे पण वाचा - Akshar पटेल नाही Axar पटेल... नावातला X फॅक्टर आला कुठून? स्वत: अक्सरनेच सांगितलं नावामागील रहस्य) 

सूर्यकुमार यादवची कामगिरी?

2026 च्या आयसीसी टी-20 विश्वचषकात कर्णधार सूर्यकुमार यादवची वैयक्तिक कामगिरी विशेष प्रभावी नव्हती. त्याने टीम इंडियासाठी सर्व नऊ सामने खेळले आणि त्याची एकमेव महत्त्वपूर्ण फलंदाजी कामगिरी अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात झाली. त्याने नाबाद 84 धावा केल्या. त्या सामन्यानंतर त्याची फलंदाजीची सरासरी सुधारली. संपूर्ण स्पर्धेत त्याने एकूण 242 धावा केल्या आणि अंतिम सामन्यात तो आपले खातेही उघडू शकला नाही.

पाकिस्तानी संघाबद्दल काय बोलला?

त्यानंतर सूर्यकुमार यादवला पाकिस्तान क्रिकेट संघाबद्दल विचारण्यात आले. पाकिस्तानने आम्हाला क्रिकेटची बिघडलेली मुले म्हटले आहे याबद्दल त्यांचे काय म्हणणे आहे असे त्यांना विचारण्यात आले. उत्तरात सूर्य म्हणाला, "मी माझ्या मुलांना सांगितले होते की आम्ही कोलंबोमध्ये आमचा सर्वोत्तम खेळ खेळू. आमचे काम चांगले क्रिकेट खेळणे आहे, जे आम्ही करू. आम्ही त्या सामन्यातही तेच केले."

पंतप्रधान मोदींना भेटण्याबाबत सूर्याचे विधान

सूर्याला पंतप्रधान मोदींसोबतच्या त्यांच्या भेटीबद्दल देखील विचारण्यात आले. त्यांना विचारण्यात आले की, जर संघ पंतप्रधान मोदींना भेटला तर तो नक्कीच विचारेल, "रोहित शर्माने खाल्ल्यावर डोक्यावर लावलेल्या मातीबद्दल तुमचे काय म्हणणे आहे?" सूर्याने उत्तर दिले, "पंतप्रधान सध्या व्यस्त असतील, परंतु खेळाडूंना नेहमीच त्यांना भेटण्याची संधी मिळते. रोहितने बार्बाडोसमध्ये माती चाखली कारण तिथे कॅडबरीसारखी चिप आली होती. पण इथे काहीही बाहेर आले नाही; खेळपट्टी खूप चांगली होती... मला माझ्या माथ्याला ती माती लावायची होती कारण या मातीनेच माझ्या संघाला विजय मिळवून दिला आहे."

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
suryakumar ashok yadavSanju Viswanath SamsonJasprit Jasbirsingh BumrahindiaNew Zealand

इतर बातम्या

इराण-इस्त्रायलच्या युद्धाची साई भक्तांना झळ, थेट शिर्डीच्या...

महाराष्ट्र बातम्या