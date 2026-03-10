T20 World Cupच्या फायनलमध्ये भोपळाही फोडला नाही, तरीही सूर्यकुमारची 'ही' कृती सर्वांच मन जिंकून केली; सत्य काय?

T 20 World Cup Final 2026 : सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने विक्रमी तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला. टी-२० विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला गेला. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने २५५ धावांचा प्रचंड आकडा गाठला. प्रत्युत्तरात, किवी संघ फक्त 159 धावांवर गारद झाला आणि त्यामुळे टीम इंडियाचा 96 धावांनी विजय निश्चित झाला.
न्यूझीलंडचा शेवटचा विकेट पडताच, टीम इंडियाचे खेळाडू आनंदात होते, परंतु कर्णधार सूर्यकुमार यादव थेट खेळपट्टीवर गेला आणि तिथून माती कपाळावर लावली. सूर्यकुमार यादवसाठी हा खूप भावनिक क्षण होता. अहमदाबादहून परतल्यानंतर, सूर्यकुमार यादवने कपाळावर माती का लावली हे स्पष्ट केले.
सूर्याने कपाळावर माती लावण्याबद्दल सांगितले की, "ज्याने मला इतके काही दिले आहे त्याच्याबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे, असे मला माझ्या मनात वाटले. क्रिकेटच्या खेळपट्टीमुळेच मी हे सर्व साध्य केले आहे. म्हणूनच मला माझ्या कपाळावर माती लावणे महत्त्वाचे वाटले." तो पुढे म्हणाला, "कर्णधार म्हणून ट्रॉफी जिंकणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे. दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघाचा भाग असल्याचा मला अभिमान आहे."
2026 च्या आयसीसी टी-20 विश्वचषकात कर्णधार सूर्यकुमार यादवची वैयक्तिक कामगिरी विशेष प्रभावी नव्हती. त्याने टीम इंडियासाठी सर्व नऊ सामने खेळले आणि त्याची एकमेव महत्त्वपूर्ण फलंदाजी कामगिरी अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात झाली. त्याने नाबाद 84 धावा केल्या. त्या सामन्यानंतर त्याची फलंदाजीची सरासरी सुधारली. संपूर्ण स्पर्धेत त्याने एकूण 242 धावा केल्या आणि अंतिम सामन्यात तो आपले खातेही उघडू शकला नाही.
त्यानंतर सूर्यकुमार यादवला पाकिस्तान क्रिकेट संघाबद्दल विचारण्यात आले. पाकिस्तानने आम्हाला क्रिकेटची बिघडलेली मुले म्हटले आहे याबद्दल त्यांचे काय म्हणणे आहे असे त्यांना विचारण्यात आले. उत्तरात सूर्य म्हणाला, "मी माझ्या मुलांना सांगितले होते की आम्ही कोलंबोमध्ये आमचा सर्वोत्तम खेळ खेळू. आमचे काम चांगले क्रिकेट खेळणे आहे, जे आम्ही करू. आम्ही त्या सामन्यातही तेच केले."
सूर्याला पंतप्रधान मोदींसोबतच्या त्यांच्या भेटीबद्दल देखील विचारण्यात आले. त्यांना विचारण्यात आले की, जर संघ पंतप्रधान मोदींना भेटला तर तो नक्कीच विचारेल, "रोहित शर्माने खाल्ल्यावर डोक्यावर लावलेल्या मातीबद्दल तुमचे काय म्हणणे आहे?" सूर्याने उत्तर दिले, "पंतप्रधान सध्या व्यस्त असतील, परंतु खेळाडूंना नेहमीच त्यांना भेटण्याची संधी मिळते. रोहितने बार्बाडोसमध्ये माती चाखली कारण तिथे कॅडबरीसारखी चिप आली होती. पण इथे काहीही बाहेर आले नाही; खेळपट्टी खूप चांगली होती... मला माझ्या माथ्याला ती माती लावायची होती कारण या मातीनेच माझ्या संघाला विजय मिळवून दिला आहे."