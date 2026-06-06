T20 संघाचं कर्णधारपद काढून घेतल्यानंतर सूर्यकुमार यादवची पहिली प्रतिक्रिया; Insta पोस्ट करत म्हणाला 'हा अत्यंत...'

Suryakumar Yadav Reaction after replaced by Shreyas Iyer as T20 Captain: एखाद्या कर्णधाराच्या नेतृत्वात संघाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकला, म्हणजे आता त्याचं संघातील स्थान सुरक्षित आहे असं आता होत नाही. सध्याच्या घडीला सूर्यकुमार यादव याचं सर्वोत्तम उदाहरण आहे. मार्च महिन्यात भारताला टी-20 वर्ल्डकप जिंकून देणाऱ्या सूर्यकुमार यादवची तीन महिन्यातच गच्छंती झाली आहे. बीसीसीआयने आयर्लंड, इंग्लंड आणि एशियन गेम्स दौऱ्यासाठी संघ जाहीर केला असून सूर्यकुमारला वगळण्यात आलं आहे. सूर्यकुमारच्या जागी श्रेयस अय्यरकडे नेतृत्व सोपवण्यात आलं आहे. श्रेयसने डिसेंबर 2023 मध्ये भारतासाठी अखेरचा टी-20 सामना खेळला आहे. भारत आयर्लंडमध्ये दोन आणि इंग्लंडमध्ये 5 टी-20 सामने खेळणार आहे. तसंच जपानमध्ये सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात एशियन गेम्स पार पडणार आहेत.
वर्ल्डकप आणि त्यानंतर आयपीएलमध्ये सूर्यकुमार यादव फलंदाजी करताना संघर्ष करताना दिसल्याने त्याची गच्छंती होणार हे जवळपास निश्चित होते. वर्ल्डकपमध्ये तो कर्णधारपदाला साजेशी खेळी करु शकला नव्हता. नऊ डावांमध्ये त्याने फक्त 242 धावा केल्या. अमेरिकेविरोधातील 84 धावांची खेळी त्याची सर्वाधिक धावसंख्या ठरली.
दरम्यान सूर्यकुमार यादवने संघाबाहेर काढल्यानंतर सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. त्याने इंस्टाग्रामला स्टोरी टाकली असून, त्यात भारतीय संघासाठी निवड झालेल्या खेळाडूंच्या यादीचा फोटो शेअर केला आहे. "या अत्यंत कुशल ग्रुपला पुढील आव्हानांसाठी खूप खूप शुभेच्छा," अशी कॅप्शन त्याने सोबत दिली आहे.
याशिवाय त्याने आणखी एक पोस्ट शेअर केली आहे. ही पोस्ट त्याने वैभव सूर्यवंशीसाठी केली आहे. या पोस्टमध्ये त्याने वैभवच्या फोटोसह लिहिलं आहे की, "तू हे कमावलं आहेस आणि कशाप्रकारे. तुझा प्रवास पाहण्यासाठी फार उत्सुक आहे".
देशांतर्गत स्पर्धेत आपल्या जबरदस्त कामगिरीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला शनिवारी भारताच्या टी-20संघात स्थान देण्यात आलं आहे त्याला मिळालेली ही पहिलीच आंतरराष्ट्रीय संधी आहे. यासह तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करत आहे.
दुसरीकडे, खराब फॉर्ममुळे निवडकर्त्यांनी सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून हटवलं. विशेष म्हणजे, त्याच्याच नेतृत्वाखाली भारताने अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी मायदेशात विश्वचषक जिंकला होता.
गेल्या आठवड्यातच संपलेल्या IPL मधील उत्कृष्ट कामगिरीमुळे वैभव सूर्यवंशी प्रकाशझोतात आला होता. राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना त्याने 776 धावा (ज्यात एक शतक आणि पाच अर्धशतकांचा समावेश होता) करून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत अव्वल स्थान पटकावलं. त्याचा 'मोस्ट व्हॅल्यूएबल प्लेयर' म्हणून गौरवही करण्यात आला.
वैभव भारतासाठी पदार्पण करणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरणार आहे. त्याने सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला आहे, ज्याने 1989 मध्ये वयाच्या 16 वर्षं आणि 205 दिवसांचा असताना भारतासाठी आपला पहिला कसोटी सामना खेळला होता.