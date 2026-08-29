/सगळं चांगलं सुरु होतं मग बदल करण्याची गरज काय होती? सूर्यकुमार यादवने सोडलं मौन, कर्णधारपदावरून हटवल्याप्रकरणी व्यक्ती केली नाराजी

Suryakumar Yadav About Removing From Captaincy And Team India : भारतीय संघाने टी20 वर्ल्ड कप 2026 ची ट्रॉफी कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात जिंकली. मात्र या विजयानंतर सूर्यकुमार यादवकडून बीसीसीआयच्या सिलेक्टर कमिटीने टी20 संघाचे नेतृत्व काढून घेतले. एवढंच नाही तर त्याला आगामी सीरिजमध्ये टी20 संघात सुद्धा स्थान दिलं नाही. बीसीसीआयने सूर्याकडून कर्णधारपद काढून घेत ते श्रेयस अय्यरकडे सोपवलं. अजित आगरकरांच्या अध्यक्षतेखालील सिलेक्टर कमिटीने सूर्यकुमार यादवकडे दुर्लक्ष करून आयर्लंड आणि इंग्लंड विरुद्ध टी20 सीरिजमध्ये संघात निवडलं नाही. सूर्यकुमार यादवला बाहेर करण्याचं सर्वात मोठं कारण हे त्याचा दोन वर्षांपासूनचा फलंदाजीतील फ्लॉप परफॉर्मन्स असल्याचं समोर येत होतं. मात्र वर्ल्ड कप विजयानंतर टीम इंडियात झालेले बदल आणि माजी वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार असून संघात संधी न मिळणं यावर आकाश चोप्राने घेतलेल्या एका मुलाखतीत सर्यकुमार यादव पहिल्यांदाच बोलला आहे.
भारताचा स्टार सूर्यकुमार फलंदाज असणाऱ्याच्या बॅटमधून वर्ष 2025 मध्ये एकही अर्धशतक आलं नाही. तर T20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सुद्धा त्याची बॅट शांतच राहिली. फक्त त्याची एक जबरदस्त खेळी ही वानखेड़े स्टेडियमवर यूएसए विरुद्ध झालेल्या सामन्यात आली. असं असलं तरी कर्णधार म्हणून सूर्यकुमार यादवने मागील दोन वर्षात एकही टी20 सीरिज हरली नव्हती. एवढंच नाही तर त्याने घरच्या मैदानावर पहिल्यांदाच आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप जिंकला. भारतीय संघातून वगळण्यात आल्यावर आपली पहिली प्रतिक्रिया फारशी अस्वस्थ करणारी नव्हती, असे सूर्यकुमार यादवने मान्य केले; कारण निवडकर्त्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार करून, त्यांना आपल्याऐवजी इतरांचा विचार का करायचा होता आणि भविष्यासाठी संघ का घडवायचा होता, हे समजून घेण्याचा त्याने प्रयत्न केला.
सूर्यकुमार यादवने आकाश चोपडाच्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना म्हटले की, 'जेव्हा लिस्टमध्ये माझे नाव नव्हते, तेव्हा माझ्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य होते. कारण त्या संघासोबत काही वर्षे क्रिकेट खेळताना आणि माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीत मी नेहमीच हसतमुख राहिलो आहे. विशेषतः तणावपूर्ण प्रसंगी किंवा गोष्टी माझ्या मनासारख्या घडत नसताना. मी सदैव शांत राहिलो आहे आणि चांगली कामगिरी करण्याच्या ज्या संधी मला पूर्वी मिळाल्या, त्याबद्दल मी नेहमीच कृतज्ञ राहिलो आहे'.
सूर्यकुमार यादवने म्हंटले की, 'अर्थातच, सध्याच्या परिस्थितीत मलाही असं काही होईल याचा अंदाज नव्हता. ऑलिम्पिक आणि आणखी एक टी20 वर्ल्ड कप तसेच पुढील आव्हाने पाहता, 2026 पर्यंत भारताच्या संघाचे नेतृत्व करण्याचा मी विचार केला होता. मात्र तुम्ही काय विचार करता आणि दुसऱ्या व्यक्तीचे विचार यात खूप तफावत असू शकते त्यामुळे त्यांच्या दृष्टिकोनाचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे. पुढील वाटचालीसाठी तोच अधिक चांगला निर्णय आहे असे त्यांना वाटले, म्हणून त्यांनी तो घेतला. मी त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही कारण तो त्यांचा निर्णय होता जो त्यांनी त्या क्षणी घेतला होता. भविष्याचा विचार करता, जर संघ दुसऱ्या कोणाच्या तरी नेतृत्वाखाली चांगली कामगिरी करू शकत असेल, तर त्यात काहीच अडचण नाही.
सूर्यकुमार यादवने मान्य केलं की अजित आगरकरांनी घेतलेला निर्णय समजून घेणं त्याच्यासाठी थोडं अवघड गेलं. कारण तो कर्णधार म्हणून एकही सीरिजमध्ये पराभूत झाला नव्हता आणि त्याच्या कार्यकाळात भारताचं टी20 प्रदर्शन हे उत्तम राहिलं. सूर्यकुमार यादवने म्हटलं की, 'त्यांनी निवडलेला संघ मी पाहिला आहे. मी श्रेयससोबत खूप क्रिकेट खेळलो आहे आणि मला माहित आहे की तो एक चांगला खेळाडू, चांगला माणूस आणि चांगला कर्णधार आहे. त्यामुळे त्यांनी त्याला कर्णधार का बनवलं? असा प्रश्न विचारण्याची मला गरज वाटली नाही. पण हो मी नाराज नक्कीच झालो कारण गेल्या दोन वर्षांत तुम्ही एकही सीरिज गमावलेली नाहीमी, वर्ल्ड कप जिंकला आणि आशिया कप सुद्धा जिंकला. अशावेळी तुम्हाला हवं असत की हेच तुम्ही पुढे देखील सुरु रहावं. कारण जेव्हा सगळं काही चांगलं सुरु असतं मग असं का केलं? बदलाचं नेमकं कारण काय? हेच सगळं माझ्या डोक्यातही सुरु होतं. मी जवळपास दीड महिना घरी बसलो होतो'.