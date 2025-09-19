अन् सूर्यकुमारचा रोहित शर्मा झाला! टॉस जिंकल्यानंतर आठवेना संघातले बदल; फजिती पाहून रवी शास्त्रींनाही आवरेना हसू

Asia Cup 2025 : भारत विरुद्ध ओमान (India VS Oman) यांच्यात आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) ग्रुप स्टेजमधील शेवटचा सामना शुक्रवार 19 सप्टेंबर रोजी खेळवला जात आहे. अबूधाबीच्या शेख जायद स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 8 वाजता सुरु होईल. टीम इंडिया आधीच पाकिस्तान आणि यूएईला हरवून आशिया कप 2025 च्या सुपर 4 साठी क्वालिफाय झालीये. शुक्रवारी भारत विरुद्ध ओमान यांच्यात होणारा हा सामना आशिया कपमधील शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना आहे. या सामन्याचा टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकला, पण संघात केलेले बदल सांगताना मात्र त्याची फजिती झाली.
शुक्रवारी भारत विरुद्ध ओमान सामना सुरु होण्यापूर्वी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंमध्ये टॉस पार पडला. यावेळी सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. ज्यामुळे ओमान संघाला गोलंदाजीचं आव्हान मिळालं. टॉस जिंकल्यावर सूर्यकुमार यादव रवी शास्त्रींजवळ आला आणि त्याला संघातील बदल विचारण्यात आले. तेव्हा सूर्यकुमार पुरता गोंधळला. त्याला या सामन्यात संघात झालेले बदल आठवतच नव्हते. हे पाहून रवी शास्त्री आणि उपस्थित सर्वांना हसू आवरलं नाही. कसं बस सूर्याला संघात 2 बदल आहेत हे आठवलं पण त्यातही त्याने केवळ हर्षित राणाला प्लेईंग ११ घेतल्याचं सांगितलं पण दुसरा बदल मात्र त्याला शेवटपर्यंत आठवलाच नाही. यावेळी सर्वांना माजी कर्णधार रोहित शर्माची आठवण झाली. रोहित शर्मा सुदाह अनेकदा कर्णधार असताना टॉस जिंकल्यावर नेमका काय निर्णय घ्यायचा आणि संघातील बदल विसरलायचा.
टीम इंडियाने ओमान विरुद्ध सामन्यात टीम इंडियात दोन बदल केले. यात त्यांनी अर्शदीप सिंह, हर्षित राणाला प्लेईंग ११ मध्ये संधी दिली. तर वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराहला बेंचवर बसवलं. अर्शदीप सिंह, हर्षित राणाची क्षमता तपासून घेण्यासाठी हे बदल संघाने केले असावेत. तर ओमान संघात सुद्धा दोन बदल करण्यात आले आहेत.
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव
आमिर कलीम, जतिंदर सिंग (कर्णधार), हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला (विकेटकिपर), शाह फैसल, जिक्रीया इस्लाम, आर्यन बिश्त, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी