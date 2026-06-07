/माजी कर्णधार सूर्यकुमारचा नवा कर्णधार श्रेयस अय्यरला मोलाचा सल्ला, पोस्ट शेअर करत म्हणाला....

Suryakumar Yadav Give Advice To Shreyas Iyer : शनिवारी 6 जून रोजी दिल्लीत बीसीसीआयच्या सिलेक्टर कमिटीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर सिलेक्टर कमिटीचे अध्यक्ष अजित आगरकर (Ajit Agarkar) आणि बीसीसीआय सचिव देवजीत सकैया यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी श्रेयस अय्यरची (Shreyas Iyer) टी20 फॉरमॅटमधील भारतीय संघाचा नवीन कर्णधार म्हणून घोषणा केली. तीन महिन्यांपूर्वी भारताला टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकवून देणाऱ्या सूर्यकुमार यादवला मात्र कर्णधारपदावरूनच नाही तर टीम इंडियातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. वर्ल्ड कप विजेत्या कर्णधाराला अशा प्रकारे बीसीसीआयने संघाबाहेर काढल्याने माजी क्रिकेटर्सकडून टीका केली जात आहे. असं असतानाच आता माजी क्रिकेटर असणाऱ्या सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) नवा टी20 कर्णधार श्रेयस अय्यरला मोलाचा सल्ला दिला आहे. सूर्याने यासंदर्भात सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे.
माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टी20 फॉरमॅटमध्ये श्रेयस अय्यरला भारताच्या कर्णधार पदाची जबाबदारी मिळाल्यावर सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. त्याने इंस्टाग्राम स्टोरीत श्रेयस अय्यरला मिठी मारतानाचा फोटो शेअर करून लिहिले की, 'एक मुंबईकर टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात नेतृत्व करणार आहे, याचा खूप आनंद झाला. तुला खूप खूप शुभेच्छा श्रेयस. संघातील मुलं खूपच अप्रतिम आहेत ते तुमच्या कल्पनांना नक्कीच चांगला प्रतिसाद देतील. तु जसा आहेस तसाच राहा. मी तुझ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे'.
सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करण्यापूर्वी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर सुरु असलेल्या मुंबई टी20 लीगमध्ये शनिवारी सूर्यकुमार यादव आणि श्रेयस अय्यर कर्णधार असलेल्या संघांचा सामना रंगला. यात सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनएला श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या सोबो मुंबई फाल्कन्सने पराभूत केले. यावेळी टॉससाठी मैदानात आलेल्या सूर्यकुमार यादवला नव्याने भारताच्या टी20 संघाचा कर्णधार झालेल्या श्रेयस अय्यरबाबत विचारले असता त्याने म्हटले की, 'मी श्रेयससाठी खुप आनंदी आहे, तो भारतीय संघाचे आता नेतृत्व करणार आहे. आम्ही दोघांनी सोबत मुंबईमध्ये खुप वेळा एकत्र खेळलो आहेत. तीन बॅक टू बॅक मुंबईचे खेळाडू हे भारतीय संघाचे कर्णधार आहेत, याहून चांगले काय असू शकते. हा आपल्यासाठी खुप अभिमानाचा क्षण आहे, हा क्षण आपल्याला साजरा करायला हवा'.
Suryakumar Yadav’s Instagram story for Shreyas Iyer. pic.twitter.com/qlubxv4P0yMufaddal Vohra (mufaddalvohra) June 7, 2026