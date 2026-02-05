T20 World Cup 2026 : वॉशिंग्टन सुंदर वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार की नाही? सूर्यकुमार यादवने फिटनेसबाबत दिले अपडेट

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला 7 फेब्रुवारी पासून सुरुवात होणार आहे. परंतु अजूनही टीम इंडियाची (Team India) सिलेक्टर कमिटी ही ऑलराऊंडर वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागेवर रिप्लेसमेंटची घोषणा करण्याच्या घाईत नाहीयेत. वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) हा सध्या बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमधील रिहॅबिलिटेशनमधून जात आहे. वॉशिंग्टन सुंदर 11 जानेवारी रोजी वडोदरा येथे झालेल्या न्यूझीलंड विरुद्ध सामन्यात पहिल्या वनडे दरम्यान दुखापतग्रस्त झाला होता. गोलंदाजी करताना त्याच्या बरगडीला दुखापत झाली, पण तरीही तो फलंदाजीला आला, त्याने नाबाद 7 धावा केल्या आणि भारताला 4 विकेटने विजय मिळवून दिला.
रिपोर्ट्सनुसार सिलेक्शन कमिटी ही बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सीलेंसकडून पुढील तपशीलांची वाट पाहत होती. पण गुरुवारी सुंदर हा वर्ल्ड कपसाठी संघ व्यवस्थापन आणि निवडकर्त्यांच्या योजनांचा भाग असल्याचे दिसते. अहवालानुसार, बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) अधिक तपशील प्रदान करेल, परंतु गुरुवारपर्यंत, सुंदर वर्ल्ड कपसाठी संघ व्यवस्थापन आणि निवडकर्त्यांच्या योजनांचा भाग असल्याचे दिसून येते. अंतिम निर्णय सीओई प्रशिक्षक आणि फिजिओंच्या सल्ल्यावर अवलंबून असेल, ज्यांना अजूनही सुंदर स्पर्धेपूर्वी तंदुरुस्त होण्याची आशा आहे.
टी20 वर्ल्ड कपसाठी कर्णधारांच्या पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवने वॉशिंग्टन सुंदरबाबत बोलताना म्हटले की, 'आम्ही त्याच्याशी बोललो आहोत. तो जवळपास बरा झाला आहे. आम्हाला विश्वास आहे की तो बरा होईल. वॉशिंग्टन सुंदरने फलंदाजी आणि गोलंदाजीचा सराव सुरू केला आहे'. सूर्याला आशा आहे की वॉशिंग्टन सुंदर हा लवकरच संघात सामील होईल'.
गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) हेड कोच झाल्यावर ड्रेसिंग रूममधलं वातावरण कसं बदललं? यावर बोलताना सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, 'ड्रेसिंग रूम तोच आहे फक्त काही डब्बे बदलत राहतात (ट्रेनच्या कोच प्रमाणे), पण त्यांच्या येण्याने हा प्रवास अतिशय चांगला राहिला. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी ड्रेसिंग रूममध्ये असे वातावरण निर्माण केले आहे की हा एक सांघिक खेळ आहे. वैयक्तिक कामगिरी बाजूला ठेवून संघाचे ध्येय सर्वोपरि असले पाहिजे ही कल्पना त्यांनी मांडली आहे. उदाहरणार्थ, तिरुवनंतपुरममधील शेवटच्या सामन्यात, ईशान 90 धावांवर होता आणि त्याने सिक्स मारून आपले शतक पूर्ण केले. वैयक्तिक कामगिरीपासून दूर जाऊन संघाच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करणं नेहमीच गरजेचं असतं आणि गंभीर ड्रेसिंग रूममध्ये हेच आणण्याचा प्रयत्न करत आहे'.
सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रिंकू सिंग.