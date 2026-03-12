हॉटेल बदललं, प्रॅक्टिस सेशन पुढे ढकललं...'या' युक्त्यांनी जिंकवला वर्ल्ड कप, सूर्यकुमारने ऐकवली Inside Story

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकून (T20 World Cup 2026) टीम इंडियाने अहमदाबादमध्ये ट्रॉफी न जिंकण्याचा श्राप मोडला. नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये न्यूझीलंड विरुद्ध सामना जिंकून टीम इंडियाने टी20 वर्ल्ड कप 2026 चं विजेतेपद जिंकलं. 96 धावांच्या मोठ्या अंतराने भारताने हा सामना जिंकला. यासह टीम इंडियाने तिसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कपची ट्रॉफी जिंकली. यादरम्यान टीम इंडियाने अनेक युक्त्या वापरल्या ज्याविषयी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) वर्ल्ड कप जिंकल्यावर दिलेल्या मुलाखतीत अनेक गोष्ट सांगितल्या. सूर्यकुमारने इंग्लंड विरुद्ध सेमी फायनल सामन्यापूर्वी हॉटेल बदलण्याबाबत तसेच चंद्रग्रहणामुळे सराव सत्र उशिरा ठेवण्याबाबत आतील गोष्टी सांगितल्या आहेत.
भारतीय खेळाडूंनी सेमी फायनल आणि फायनलमध्ये दमदार खेळ तर दाखवला मात्र इंग्लंडडविरोधीताल सेमी-फायनल आणि नंतर वर्ल्डकप जिंकण्यासाठी काही समजुती, अंधश्रद्धांचीही मदत झाल्याचं सूर्यकुमार यादवने सांगितलं. इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीनुसार सूर्यकुमार यादवने हॉटेल बदलण्याच्या निर्णयावर बातचीत केली. सेमी फायनल आणि फायनल सामन्यापूर्वी टीम इंडियाने त्यांची राहण्याची व्यस्था केलेलं हॉटेल बदललं होतं. यावर भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, 'आम्ही वानखेडेसाठी फ्लाईट घेतली होती, तेव्हा कोणीतरी असं सुचवलं की हॉटेल बदलून पाहिलं तर. अनेक संघांनी असं केलं आहे. आम्ही कोणताही चान्स सोडू इच्छित नव्हतो जो आम्हाला विजयाच्या जवळ घेऊन जाईल. जर कोणी त्याप्रकारे विजय मिळवला असेल तर आम्हाला तसा प्रयत्न करायला हवा'.
मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा सेमी फायनल सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात 7 धावांनी इंग्लंडवर विजय मिळवून भारताने सेमी फायनलचं तिकिट मिळवलं होतं. या सामन्यापूर्वी अजून एक गोष्ट झाली होती ज्याने सर्वांच लक्ष वेधून घेतलं होतं. सेमी फायनल सामन्याच्या एक दिवस आधी चंद्रग्रहण असल्याने टीम इंडियाने त्यांचं सराव सत्र हे तासभर पुढे ढकललं होतं. चंद्रग्रहण संपल्यावर टीम इंडियाने सराव सत्राला सुरुवात केलेली. चंद्रग्रहणात कोणतंही काम करणं अशुभ असतं. एका सूत्राने सांगितलं होतं की, 'भारतीय संघाला समजलं की चंद्रग्रहणाच्या वेळी कोणतंही चांगलं काम करण्यापासून वाचलं पाहिजे. भारत सेमीफायनल सामन्यात इंग्लंड विरुद्ध खेळणार होती. संघाला हवं होतं की सरावाची सुरुवात सकारात्मक वातावरणात व्हावी. अनेक खेळाडूंनी सराव संध्याकाळी 6: 40 पर्यंत पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला. संघ व्यवस्थापनाने याला मान्यता दिली आणि सराव एक तास पुढे ढकलण्यात आला. ही गोष्ट सूर्यकुमार यादवने सुद्धा त्याच्या मुलाखतीत मान्य केली.
भारताने टी20 वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला आहे. तीनवेळा टी20 वर्ल्ड कप जिंकणारा भारतीय संघ हा पहिला ठरला. याशिवाय लागोपाठ दोन वेळा टी20 वर्ल्ड कप जिंकण्याचा विक्रम भारताने केला. आपल्या मायदेशात टी20 वर्ल्ड कपचा खिताब जिंकणारा भारतीय संघ हा पहिला ठरला. यापूर्वी कोणत्याही संघाने आपल्या मायदेशात ही स्पर्धा जिंकली नव्हती. यजमान संघाने यापूर्वी कधीही ट्रॉफी जिंकली नव्हती. अंतिम सामन्यात भारताने 255 धावांचा प्रचंड खेळ केला आणि न्यूझीलंडला 159 धावांवर गुंडाळले.