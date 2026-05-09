/रोहित शर्मा पुन्हा होणार मुंबई इंडियन्सचा कॅप्टन? RCB विरुद्ध सामन्यापूर्वी MI ने दिली महत्वाची अपडेट

IPL 2026 : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात रविवार 10 मे रोजी होणाऱ्या सामन्यात मुंबईचं नेतृत्व कोण करणार याबाबत फॅन्सना उत्सुकतता होती. तसेच हार्दिक पंड्या आणि सूर्यकुमार यादवच्या उपलब्धतेबाबत सुद्धा शंका उपस्थित केल्या जात होत्या आता याबाबत स्वतः मुंबई इंडियन्सने शनिवारी महत्वाची अपडेट दिली आहे.
IPL 2026 MI VS RCB : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (MI VS RCB) यांच्यात आयपीएल 2026 चा 54 वा लीग सामना रविवार 10 मे रोजी पार पडणार आहे. हा सामना मुंबई इंडियन्ससाठी प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्याकरता अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. त्यामुळे या करो वा मरो सामन्यात मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व कोण करणार याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात होते. मुंबई इंडियन्सचा नियमित कर्णधार हार्दिक पंड्या याची तब्येत ठीक नसल्याने तो लखनऊ विरुद्ध झालेल्या मागच्या सामन्यात खेळला नव्हता. त्यामुळे सूर्यकुमार यादवकडे संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं होतं. मात्र आरसीबी विरुद्ध सामन्यापूर्वी सूर्याच्या घरी नव्या चिमुकलीचं आगमन झालं आहे. त्यामुळे सूर्यकुमार हा आरसीबी विरुद्ध सामन्यात संघाचा भाग नसेल आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवेल अशी शक्यता होती. ज्यामुळे हार्दिक आणि सूर्यकुमारच्या अनुपस्थितीत रोहित शर्माकडे आरसीबी विरुद्ध सामन्यात मुंबई इंडियन्सचं कर्णधारपद सोपवलं जाऊ शकतं अशी शक्यता वर्तवली जात होती, मात्र मुंबई इंडियन्सने शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याबाबत खुलासा केला आहे. ज्यानुसार सूर्यकुमार यादव हा रविवारी रायपूरला दाखल होणार असून तो संध्याकाळी मैदानात खेळण्यासाठी उतरेल.
शनिवारी रायपूरमध्ये मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्यापूर्वी होणारी पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीलाच मुंबई इंडियन्सने हार्दिक पंड्या आणि सूर्यकुमार यादवबाबत महत्वाची अपडेट दिली. त्यांनी सांगितलं की सूर्यकुमार यादव हा रायपूरमध्ये संघासोबत दाखल झाला आहे. मात्र तो सामना खेळण्यासाठी पूर्णपणे फिट आहे की नाही याबाबत मेडिकल टीम आम्हाला माहिती देईल, त्यानंतरच सामन्यात तो खेळणार की नाही हे ठरेल. तसेच सूर्यकुमार यादव हा बाबा झाला असून त्याच्या घरी चिमुकलीचं आगमन झाल्याने मागील काही दिवस त्याच्या कुटुंबासोबत होता. सूर्यकुमार यादव रविवारी सकाळी रायपूरला येणार असून तो मुंबई इंडियन्सचा संघ जॉईन करेल अशी माहिती मुंबई इंडियन्सने दिली.
मुंबई विरुद्ध आरसीबी यांच्यात रविवारी होणाऱ्या महत्वाच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व कोण करेल याबाबत अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. मात्र अजूनही नियमित कर्णधार हार्दिक पंड्या हा पूर्णपणे बरा झालेला नाहीये. रविवारी सामन्यापूर्वी मेडिकल टीमने त्याच्या फिटनेसबाबत ग्रीन सिग्नल दिला, तरच तो सामन्यात संघाचं नेतृत्व करेल आणि प्लेईंग 11 मध्ये खेळेल. मात्र जर तसं झालं नाही तर मात्र हार्दिक ऐवजी पुन्हा सूर्यकुमार यादवकडेच संघाचं नेतृत्व सोपवलं जाईल. लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध 4 मे रोजी झालेल्या सामन्यात सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सने विजय मिळवला होता. त्यामुळे हा विजय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न मुंबईचा संघ करेल. त्यामुळे रोहित शर्मा हा मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व करणार नाही हे जवळपास निश्चित आहे.