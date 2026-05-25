/जे सचिन करू शकला नाही ते सूर्यकुमारने मुंबई इंडियन्ससाठी केलं, जबरदस्त फलंदाजी करून रचला इतिहास

Suryakumar Yadav Complete 4000 runs for Mumbai Indians : आयपीएल 2026 मध्ये रविवारी झालेल्या सामन्यात सूर्यकुमार यादवने राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सर्वाधिक धावा केल्या. सूर्यकुमार यादवने आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी 4000 धावा पूर्ण केल्या.
Suryakumar Yadav Complete 4000 runs for Mumbai Indians : आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) रविवारी शेवटचे लीग स्टेज सामने खेळवण्यात आले. यात पहिला सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (MI VS RR) असा होता. या सामन्यात होम ग्राउंडवर मुंबई इंडियन्सचा राजस्थान रॉयल्सने 30 धावांनी पराभव केला. राजस्थानने या विजयासह आयपीएल 2026 प्लेऑफमध्ये चौथ स्थान पटकावलं तर मुंबई इंडियन्स स्पर्धेतून बाहेर पडली. या सामन्यावेळी मुंबईने प्रथम टॉस जिंकला आणि गोलंदाजी निवडली. यावेळी राजस्थानने 205 धावा केल्या आणि विजयासाठी 206 धावांचं आव्हान मुंबई इंडियन्सला दिलं. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यात मुंबई इंडियन्स अपयशी ठरली आणि फक्त 175 धावा करू शकली. यात मुंबई इंडियन्सकडून सूर्यकुमार यादवनेच सर्वाधिक धावा केल्या. यासह सूर्याने त्याच्या नावावर रेकॉर्ड सुद्धा नोंदवला.
मुंबई इंडियन्सचा स्टार फलंदाज सूर्यकुमार यादवने एक महारेकॉर्ड केला, जो मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर सुद्धा त्याच्या कारकिर्दीत करू शकला नाही. सूर्यकुमार यादवने रविवारी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध IPL सामन्यात 42 बॉलमध्ये 60 धावा केल्या आणि त्यात 3 चौकार आणि 4 षटकार सुद्धा केले. सूर्यकुमार यादवने याच सोबत एक मोठी कामगिरी केली. सूर्याने मुंबई इंडियन्ससाठी 4000 धावा पूर्ण करण्याचा विक्रम केला. अशी कामगिरी करणारा तो फक्त दुसरा खेळाडू ठरला. सूर्यकुमार यादवने मुंबई इंडियन्ससाठी 127 सामने खेळले यात त्याने 36.54 च्या सरासरीने 4020 धावा केल्या. सूर्यकुमार यादवने यात 2 शतक आणि 30 अर्धशतक केली आहेत. मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना सूर्यकुमारचा सर्वोत्तम स्कोअर 103 धावा आहे.
रोहित शर्मा - 6432 धावा
सूर्यकुमार यादव - 4020 धावा
कीरोन पोलार्ड - 3915 धावा
अंबाती रायडू - 2635 धावा
सचिन तेंडुलकर - 2599 धावा
सचिन तेंडुलकरला आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी खेळताना त्याच्या कारकिर्दीत 4000 धावा करता आल्या नाहीत. रोहित शर्मा हा मुंबई इंडियन्ससाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. रोहितने मुंबईसाठी 245 सामन्यात 6432 धावा केल्या. मुंबई इंडियन्ससाठी सर्वात जास्त धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये
रोहित शर्मा आणि सूर्यकुमारनंतर कीरोन पोलार्ड, अंबाती रायडू आणि मग सचिन तेंडुलकरचं नाव येतं. सचिन तेंडुलकरने मुंबईसाठी 91धावा करताना 2599 धावा केल्या होत्या.