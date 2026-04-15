Suryakumar Yadav: कर्णधारपदासोबतच सूर्यकुमार यादव भारतीय संघातूनही बाहेर? BCCI घेऊ शकते हा कठीण निर्णय

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
Suryakumar Yadav: आयपीएल 2026 सुरू असताना एक महत्त्वपूर्ण अपडेटत समोर येत आहेत. भारतीय संघ आयपीएलनंतर  सूर्यकुमार यादववर कर्णधारपद गमावण्याचा तसेच भारतीय संघातून वगळले जाण्याचा धोका आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 15, 2026, 01:25 PM IST
Questions On Suryakumar Yadav Team India Position: सूर्या दादा म्हणून ओळख असलेला सूर्यकुमार यादव हा अनेक भारतीयांचा आवडता खेळाडू आहे. सूर्यानेही तशीच कामगिरी केली आहे. एवढं नाही तर सूर्यकुमार यादवने त्याच्या नेतृत्त्वसोबत कर्णधार म्हणून संघाला योग्य दिशा देत भारतीय संघाला टी20 वर्ल्ड कप जिंकवून दिला. पण आता 2028 च्या टी20 वर्ल्ड कप आधी सूर्यकुमार यादववर लटकटी तालावर आहे. सूर्या दादाकडून त्याचं कर्णधारपद काढून घेण्यात येईल असं वाटत आहे. फक्त एवढंच नाही तर त्याला यावेळी भारतीय संघात स्थानच नाही मिळणार असं वाटतं आहे. चला वर्ल्ड कप जिंकून देणाऱ्या या कर्णधारावर अशी तलवार का आहे याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात... सूर्यकुमारसोबत असं सगळं का होईल याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात... 

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्यकुमार यादवचं स्थान धोक्यात का?

पीटीआयच्या एका वृत्तानुसार, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने टी-20 विश्वचषक जिंकला असला तरी, त्याचं स्थान धोक्यात आहे. याच कारण म्हणजे त्याचा खराब फलंदाजीचा फॉर्म. हा खराब फॉर्मच सूर्यासाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे. त्याने टी-20 विश्वचषकात 242 धावा केल्या, पण तो बहुतेक वेळा मोठ्या सामन्यांमध्ये अपयशी ठरला आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात सूर्या पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला होता. त्याचप्रमाणे, या स्पर्धेत मोठ्या संघांविरुद्ध त्याची बॅट शांत राहिली.

यूके टी20 मालिका सूर्यासाठी निर्णायक 

पीटीआयच्या एका या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, जून आणि जुलैमध्ये होणारा भारताचा इंग्लंड आणि आयर्लंड दौरा सूर्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल. या दौऱ्यादरम्यान त्याच्या फलंदाजीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. भारताच्या सध्याच्या टी-20 कर्णधाराला पुढील दोन वर्षांसाठी विश्रांती मिळेल की नाही, हे या दौऱ्यामुळे निश्चित होऊ शकते. पुढील दोन वर्षांमध्ये २०२८ टी20 विश्वचषक आणि ऑलिम्पिकसारख्या मोठ्या स्पर्धांचा समावेश आहे.

सूर्यकुमार यादवची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द कशी आहे?

भारताचा स्टार फलंदाज सूर्यकुमार यादव याने आपल्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीत आतापर्यंत तिन्ही फॉरमॅटमध्ये संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याच्या नावावर एक कसोटी, ३७ एकदिवसीय आणि ११३ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने आहेत. सध्या मात्र तो मुख्यतः टी-२० फॉरमॅटमध्ये भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसतो. कसोटी क्रिकेटमध्ये त्याला फारशी संधी मिळाली नाही, आणि एकमेव सामन्यात त्याने ८ धावा केल्या. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये त्याने ३५ डावांत २५.७६ च्या सरासरीने ७७३ धावा करत चार अर्धशतके झळकावली आहेत.

टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मात्र सूर्यकुमारची कामगिरी विशेष ठरते. १०७ डावांमध्ये त्याने ३६.३५ च्या सरासरीने तब्बल ३,२७२ धावा केल्या असून, १६२.९४ च्या जबरदस्त स्ट्राइक रेटसह तो जगातील आक्रमक फलंदाजांपैकी एक मानला जातो. या फॉरमॅटमध्ये त्याच्या नावावर चार शतके आणि २५ अर्धशतके नोंदली गेली आहेत.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Cricketer Suryakumar Yadav Team Indiabcci

