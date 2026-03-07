English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND VS NZ Final : कॅप्टन सूर्याने काढली न्यूझीलंडच्या कर्णधाराची हवा, फायनलपूर्वी दिलेल्या आव्हानाला दिलं चोख उत्तर Video

IND VS NZ Final : न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेलने पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं की, 'आमचं ध्येय गर्दीला शांत करणं आहे'. यावर टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवला प्रश्न विचारला असता यावर चोख उत्तर देत त्याने न्यूझीलंडच्या कर्णधाराची हवा काढली.    

पूजा पवार | Updated: Mar 7, 2026, 08:45 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ Final : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात रविवार 8 मार्च रोजी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) फायनल सामना खेळवला जाणार आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणाऱ्या या सामन्यापूर्वी शनिवारी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांची पत्रकार परिषद पार पडली. न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनर (Mitchell Santer) याने आपल्या पत्रकार परिषदेत टीम इंडियाला (Team India) 2023 वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सने ज्या प्रकारे धमकी दिली होती तशीच धमकी दिली. जेव्हा मिचेल सँटनरला विचारण्यात आलं की अहमदाबादमधील मोठ्या संख्येने असलेल्या चाहत्यांना शांत करण्याचा त्यांचा संघाचा हेतू आहे का? यावर त्यांनी आनंदीत होऊन म्हंटलं की, 'अर्थात, आमचे ध्येय गर्दीला शांत करणे आहे'. 

काय म्हणाला होता न्यूझीलंडचा कर्णधार?

पत्रकार परिषदेत न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनर, 'मला वाटतं की आमचं ध्येय गर्दीला शांत करणं आहे. काहींची मने मोडणं चांगलं होईल. या संपूर्ण वर्ल्ड कपमध्ये, आम्ही पाहिले आहे की अनेक संघ समान पातळीवर आहेत आणि सामन्यांचा निकाल अनेकदा छोट्या छोट्या क्षणांवर अवलंबून असतो. जर आपण त्या क्षणांचा फायदा घेतला तर आपण दुसऱ्या मोठ्या संघाविरुद्ध निराशाजनक कामगिरी करू शकतो'. वनडे वर्ल्ड कप 2023 च्या फायनलपूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सने म्हटले होते की, 'भारतीय फॅन्सना शांत करून त्यांना खूप आनंद होईल'. ऑस्ट्रेलियाने वर्ल्ड कप 2023 फायनलमध्ये भारताचा पराभव करून तसं करून सुद्धा दाखवलं होतं. असंच काहीसं वक्तव्य मिचेल सँटनरने शनिवारी केलं. 

सूर्यकुमार यादवने कसं दिलं उत्तर? 

न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरची पत्रकार परिषद झाल्यावर टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवची पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी न्यूझीलंडच्या कर्णधाराने 'भारतीय फॅन्सना शांत' करण्याच्या विधानावर प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी सूर्यकुमारने बिंदास अंदाजात हसत हसत मिचेल सँटनरची हवा काढली. सूर्यकुमार यादवने म्हटले की, 'अरे सगळे सारखीच लाईन चिपकवतायत. काहीतरी नवीन बोलायला तरी सांगा कोणाला!' 

सूर्यकुमारचा हा टोमणा हा सरळ पॅट कमिन्सच्या जुन्या वक्तव्याकडे इशारा करणारा होता. याचा वापर आता प्रत्येक विरोधी कर्णधार भारताविरुद्ध मानसिक खेळ म्हणून करत आहे. सूर्याच्या धाडसी उत्तराने हे स्पष्ट झाले की भारतीय संघ आता या मानसिक दबावांमधून वर आला आहे. 

ड्रेसिंग रूमचा मूड कसाय? 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 फायनल सामन्याचा दबावाच्या विषयावर बोलताना सूर्यकुमार यादवने म्हटले की, 'कॅम्पचा मूड खूप रिलॅक्स आहे. घरच्या मैदानावर आणि इतक्या भव्य स्टेडियममध्ये इतक्या उत्तम संघाचे नेतृत्व करणे ही एक खास अनुभूती आहे. या फायनल सामन्यासाठी प्रत्येकजण खूप उत्सुक आहे'.

