36 चेंडू 72 धावा... 200 च्या स्ट्राईक रेटने 'सूर्या दादा'ने ठोकले अर्धशतक! माजी कर्णधार पुन्हा पुनरागमनाच्या तयारीत

Suryakumar Yadav Mumbai T20 League : मुंबई टी20 लीग सुरु आहे आणि या लीगमध्ये भारतीय संघातील अनेक खेळाडू खेळत आहेत. यामध्ये सांगायचे झाले तर शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर, भारताचा माजी कर्णधार सुर्यकुमार यादव, सरफराज खान या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. बीसीसीआयने काही दिवसांपूर्वी भारतीय नव्या टी20 कर्णधाराची घोषणा केली, यामध्ये भारतीय टी20 संघाच्या कर्णधारपदावरुन त्याचबरोबर संघातून देखील सुर्यकुमार यादवला बाहेर करण्यात आले आहे. त्यानंतर त्याच्या चाहत्यांनी सोशल मिडियावर बीसीसीआयच्या या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. आता सुर्याला कर्णधार पदावरुन हटवल्यानंतर सुर्यकुमार आता त्याच्या जुन्या अंदाजात आला आहे.
मुंबई टी20 लीगचा ट्रायम्फ नाइट्स विरुद्ध मराठा रॉयल्स यांच्यामध्ये सामना पार पडला. या सामन्यात ट्रायम्फ नाइट्स संघाने सोमवारी मराठा रॉयल्सवर सहा गडी राखून दणदणीत विजय नोंदवला. या सामन्यात सुर्यकुमार यादवची जुनी शैली पाहायला मिळाली, त्याच्या स्फोटक फलंदाजीच्या जोरावर ट्रायम्फ नाइट्स संघाने विजय नावावर केला. मराठा रॉयल्सच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 153 धावांचे लक्ष्य ट्रायम्फ नाइट्ससमोर उभे केले होते. सुर्यकुमार यादव याने आजच्या सामन्यात 36 चेंडूमध्ये 72 धावांची दमदार खेळी खेळली. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 200 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली.
आजच्या या सामन्यात सुर्यकुमार यादवने 72 धावांच्या खेळीत, त्याने 13 चौकार आणि 1 षटकार मारला. संघासाठी सुर्याकुमारच्या व्यतिरिक्त नूतन कुमार गोयलनेही 42 चेंडूंमध्ये 56 धावा करून महत्त्वपूर्ण योगदान संघासाठी दिले. दोन्ही फलंदाजांच्या शानदार खेळीमुळे, ट्रायम्फ नाइट्सने लक्ष्य गाठले आणि सहा गडी राखून सामना जिंकला.
- 48(24) on June 6th.— Cricket Central (@CricketCentrl) June 8, 2026
- 72*(36) on June 8th.
A STATEMENT BY CAPTAIN SURYAKUMAR YADAV IN T20 MUMBAI LEAGUEpic.twitter.com/uoNcH1Vk3I