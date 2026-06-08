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36 चेंडू 72 धावा... 200 च्या स्ट्राईक रेटने 'सूर्या दादा'ने ठोकले अर्धशतक! माजी कर्णधार पुन्हा पुनरागमनाच्या तयारीत

Suryakumar Yadav Mumbai T20 League : मुंबई टी20 लीग सुरु आहे आणि या लीगमध्ये भारतीय संघातील अनेक खेळाडू खेळत आहेत. बीसीसीआयने काही दिवसांपूर्वी भारतीय नव्या टी20 कर्णधाराची घोषणा केली, आता सुर्याला कर्णधार पदावरुन हटवल्यानंतर सुर्यकुमार आता त्याच्या जुन्या अंदाजात आला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 08, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:40 PM IST
36 चेंडू 72 धावा... 200 च्या स्ट्राईक रेटने 'सूर्या दादा'ने ठोकले अर्धशतक! माजी कर्णधार पुन्हा पुनरागमनाच्या तयारीत

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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