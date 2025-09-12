'या' कृतीमुळे सूर्यकुमार यादव झाला ट्रोल, "लाज नाही वाटत.." म्हणत नेटिझन्सने केली टीका

आशिया कपच्या ट्रॉफी लाँचिंग सोहळ्यात भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने अशी गोष्ट केली आहे की त्याचे चाहते नाराज झाले आहेत. खरंतर त्याने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) प्रमुख मोहसिन नकवी यांच्याशी हस्तांदोलन केले. या क्षणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त करत त्यांच्यावर टीका केली.
आशिया कप सुरू होण्याआधीच भारत–पाकिस्तान सामन्याबाबत प्रचंड चर्चा रंगली आहे. सरकारी पातळीवर जाहीर करण्यात आलंय की मल्टी-नेशन टूर्नामेंटमध्ये भारत पाकिस्तानविरुद्ध खेळणारच. पण, चाहत्यांमध्ये यावर मतभेद आहेत. पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि सीमेवर सुरू असलेल्या गोळीबारामुळे अनेकांना शेजारी देशाशी कोणताही संबंध नकोय, अगदी क्रिकेटही नाही. अशा पार्श्वभूमीवर सूर्यकुमार यादव यांनी PCB चेअरमन नकवी यांच्याशी हस्तांदोलन केल्याने चाहत्यांचा रोष अधिकच भडकला आहे.
ACC President Mohsin Naqvi met with all the captains and unveiled the Asia Cup trophy.
मंगळवारी दुबईत आशिया कपपूर्वी सर्व कर्णधारांसह सूर्यकुमार उपस्थित होते. यावेळी भारताचे कर्णधार सूर्यकुमार आणि पाकिस्तानचे कर्णधार सलमान अली आगा यांनी एकमेकांना हात मिळवला नाही, अशी चर्चा होती. पण सूर्यकुमार यांनी PCB प्रमुख नकवी यांच्याशी केलेलं हस्तांदोलन कॅमेऱ्यात कैद झालं आणि व्हायरल झालं. नकवी हे आशियाई क्रिकेट परिषदचे अध्यक्ष असून पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्रीदेखील आहेत.
या घटनेवर चाहत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या. एका युजरने लिहिलं की “सूर्यकुमार यादव यांनी पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्री मोहसिन नकवी यांच्याशी हात मिळवला, ज्यांनी नुकतंच भारताला धमकी दिली होती. हे कसं सहन करावं? जे आपले निरपराध नागरिक मारतात, त्यांच्यासोबत आपण हात मिळवतो? अगदी लाजिरवाणं!”
तर आणखी एका चाहत्याने लिहिलं की “आम्ही पहलगाम हल्ल्यातील सर्व पीडितांची आणि जवानांची माफी मागतो. क्रिकेट डिप्लोमसीपेक्षा आपलं राष्ट्र महत्त्वाचं आहे.”