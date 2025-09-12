English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'या' कृतीमुळे सूर्यकुमार यादव झाला ट्रोल, "लाज नाही वाटत.." म्हणत नेटिझन्सने केली टीका

Suryakumar Yadav: आशिया कप ट्रॉफीच्या लाँचवेळी सूर्यकुमार यादव याने अशी एक गोष्ट केली की त्याचे चाहते त्याच्यावर नाराज झाले आहेत.  ज्यामुळे सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून टीका आणि नाराजी दाखवली जात आहे     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 12, 2025, 02:15 PM IST
आशिया कपच्या ट्रॉफी लाँचिंग सोहळ्यात भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने अशी गोष्ट केली आहे की त्याचे चाहते नाराज झाले आहेत. खरंतर त्याने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) प्रमुख मोहसिन नकवी यांच्याशी हस्तांदोलन केले. या क्षणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त करत त्यांच्यावर टीका केली.

भारत–पाकिस्तान सामन्याबाबत प्रचंड चर्चा

आशिया कप सुरू होण्याआधीच भारत–पाकिस्तान सामन्याबाबत प्रचंड चर्चा रंगली आहे. सरकारी पातळीवर जाहीर करण्यात आलंय की मल्टी-नेशन टूर्नामेंटमध्ये भारत पाकिस्तानविरुद्ध खेळणारच. पण, चाहत्यांमध्ये यावर मतभेद आहेत. पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि सीमेवर सुरू असलेल्या गोळीबारामुळे अनेकांना शेजारी देशाशी कोणताही संबंध नकोय, अगदी क्रिकेटही नाही. अशा पार्श्वभूमीवर सूर्यकुमार यादव यांनी PCB चेअरमन नकवी यांच्याशी हस्तांदोलन केल्याने चाहत्यांचा रोष अधिकच भडकला आहे.

 

दुसरा व्हिडीओ व्हायरल 

मंगळवारी दुबईत आशिया कपपूर्वी सर्व कर्णधारांसह सूर्यकुमार उपस्थित होते. यावेळी भारताचे कर्णधार सूर्यकुमार आणि पाकिस्तानचे कर्णधार सलमान अली आगा यांनी एकमेकांना हात मिळवला नाही, अशी चर्चा होती. पण सूर्यकुमार यांनी PCB प्रमुख नकवी यांच्याशी केलेलं हस्तांदोलन कॅमेऱ्यात कैद झालं आणि व्हायरल झालं. नकवी हे आशियाई क्रिकेट परिषदचे अध्यक्ष असून पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्रीदेखील आहेत.

नेटिझन्सची नाराजी 

या घटनेवर चाहत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या. एका युजरने लिहिलं की “सूर्यकुमार यादव यांनी पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्री मोहसिन नकवी यांच्याशी हात मिळवला, ज्यांनी नुकतंच भारताला धमकी दिली होती. हे कसं सहन करावं? जे आपले निरपराध नागरिक मारतात, त्यांच्यासोबत आपण हात मिळवतो? अगदी लाजिरवाणं!”

" लाज वाटू द्या सूर्यकुमार यादव, लाज वाटू द्या BCCI...”

तर आणखी एका चाहत्याने लिहिलं की “आम्ही पहलगाम हल्ल्यातील सर्व पीडितांची आणि जवानांची माफी मागतो. क्रिकेट डिप्लोमसीपेक्षा आपलं राष्ट्र महत्त्वाचं आहे.”

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

