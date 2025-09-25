'निर्लज्जपणे सुर्यकुमार..' फॅन्स खवळले; श्रेयसला संधी देण्याची मागणी! 'त्या' Video ने खळबळ

Suryakumar Yadav Slammed: दुबईमध्ये बुधवारी पार पडलेल्या आशिया चषक 2025 स्पर्धेतील भारत विरुद्ध बांगलादेश सामन्यात भारतीय संघाने विजय मिळवत अंतिम सामन्यात धडक मारली. भारताने साखळी फेरीतील 3 आणि सुपर फोर फेरीतील 2 असे सर्व सामने जिंकत अराजित राहून अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. कर्णधार सुर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली 100 टक्के निकाल लागला असला तरी आता सुर्यकुमारचीच उचलबांगडी करावी अशी मागणी चाहत्यांकडून केली जात आहे. मात्र असं झालंय काय? जाणून घेऊयात...
बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यामध्ये कर्णधार सुर्यकुमार यादवची कामगिरी मात्र निराशाजनकच राहिली. सुर्यकुमारमुळेच तुफान फॉर्ममध्ये असलेला अभिषेक शर्मा रनआऊट झाला. मात्र त्यानंतर त्याच ओव्हरमध्ये सुर्यकुमारही बाद झाला. 12 व्या ओव्हरमध्ये मुस्तफिजूर रहमानने टाकलेला अखूड टप्प्यावरील बॉलवर फटका सुर्यकुमार यादवने बॅकवर्ड पॉइंटवर कट केला. रिशाद हुसेनने हा चेंडू झेप घेऊन अडवला. याचदरम्यान चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न करणारा अभिषेक शर्मा धावबाद झाला. सुर्यकुमारने वेळीच धाव घ्यायची की नाही हे न सांगितल्याने अभिषेक तंबूत परतल्याचं चाहत्यांचं म्हणणं आहे. अभिषेकने 37 बॉलमध्ये 75 धावांची खेळी केली.
याच ओव्हरच्या शेवटी मुस्तफिजूरने लेग-साईडवर अखूड टप्प्यावर बॉल टाकला. सुर्यकुमारने तो फ्लिक करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला मनासारखा फटका मारता आला नाही. हा बॉल विकेटकीपर जाकेर अलीने त्याच्या डाव्या बाजूला एक जबरदस्त डायव्ह करत कॅच केला. बांगलादेशच्या खेळाडूंनी जोरदार अपील केलं. मात्र पंचांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यावेळी बांगलादेशने रिव्ह्यू घेतला. रिप्लेमध्ये स्पष्टपणे दिसून आले की बॉल सुर्यकुमारच्या बॅटला लगला होता. अल्ट्राएजमध्ये बॉल बॅट जवळून गेल्यानंतर स्पाइक दिसला आणि सुर्यकुमार 11 चेंडूत पाच धावा काढून तंबूत परतला. सध्याच्या आशिया कपमध्ये, सुर्यकुमार चांगल्या फॉर्ममध्ये नाही. चालू स्पर्धेत, त्याने नाबाद 7, नाबाद 47, शून्य आणि 5 धावा केल्या आहेत.
सुर्यकुमारच्या बॅटींग करताना केलेले निराशा आणि अभिषेक बाद होण्यात त्याचा सहभाग असल्यामुळे चाहते संतापले. काही चाहत्यांनी श्रेयस अय्यरला आशिया कपच्या संघातून वगळण्यात आल्याने त्याला संघात परत घेण्याची मागणीही केली. एका चाहत्याने एक्सवर, “एज इतका मोठी आणि स्पष्ट दिसणारी होती की मैदानावरील प्रत्येक प्रेक्षक आणि क्षेत्ररक्षककडे पाहून कोणताही चांगला क्रिकेटपटू स्वत:हून निघून गेला असता. पण सुर्यकुमार यादव हलला नाही. आजकाल, या 'सज्जन'च्या खेळात काहीही सभ्यता राहिलेली नाही. राजकीय भूमिका घ्यायची, अहंकार दाखवायचा हे काही खेळाला साजेसे वर्तन नाही,” असं म्हणत नाराजी व्यक्त केली आहे.
"माझी बीसीसीआयला विनंती आहे की श्रेयस अय्यरला टी20 फॉरमॅटमध्ये संघात पुन्हा आणावे. सुर्यकुमार यादवला विश्रांती द्यावी कारण तो चांगली फलंदाजी करत नाहीये. आपण सर्वांनी शेवटचे दोन सामने पाहिले आहेत. कृपया, बीसीसीआय आणि गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर खूप चांगला खेळाडू आहे, त्याचा विचार करा," असा सल्ला एका चाहत्याने दिला आहे. दुसऱ्या चाहत्याने "सुर्यकुमार यादव फक्त कर्णधार असल्याने त्याला संघात स्थान आहे. च्युइंग गम मॅन हा फालतू माणूस आहे. गेल्या 10 टी-20 आयमध्ये त्याची सरासरी 17 पेक्षा कमी आहे. जेव्हा तुमचं स्थान निश्चित केलं जातं तेव्हा तुम्हाला कामगिरी करण्याची गरज नाही, हा असा प्रकार वाटतोय," असं म्हणत टीका केली आहे.
सुर्यकुमारचा बाद होण्याचा व्हिडीओही व्हायरल होत असून निर्ल्लजपणे सुर्यकुमार बॉल बॅटला लागून गेल्यानंतरही उभा होता असं संतापलेल्या चाहत्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, भारत अंतिम सामना पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार की बांगलादेशविरुद्ध हे या दोन्ही संघांमधील सामन्यानंतर निश्चित होणार आहे.