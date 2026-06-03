'सूर्या'ला ग्रहण! सूर्यकुमार यादवकडून टी-20 कर्णधारपद काढलं, टीम इंडिया पुढील 24 तासांत मिळणार नवा कर्णधार, या नावाची चर्चा

Suryakumar Yadav Removed T20I Captain : कर्णधार सूर्यकुमार यादव याच्याबद्दल आताची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. टीम इंडियाला T20 वर्ल्ड कप जिंकून देण्यास मदत करणाऱ्या सू्र्याला ग्रहण लागलंय. वर्ल्डकप जिंकून तीन महिने झाले नाही ते सूर्यकुमार यादवच्या कर्णधारपदाबद्दल बीसीसीआय मोठी निर्णय घेण्याच्या तयारी आहे. त्याचा अलीकडचा फॉर्म खराब असल्यामुळे त्याचे पद गेल्यात जमा आहे.
बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सूर्यकुमार यादवबद्दल मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, निवड समिती, बीसीसीआय आणि संघ व्यवस्थापनाने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांची चर्चा झाली आहे. त्यांनी टीम इंडिया नवीन कर्णधार देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवड समिती, बीसीसीआय आणि गौतम गंभीर यांना वाटतं की, टी-20 वर्ल्डकपमधील त्याची वैयक्तिक कामगिरी हे अपेक्षेपेक्षा कमी पाहिला मिळाली. तर आयपीएल 2026 मध्येही त्याची बॅटिंगने फार काही कमाल दाखवली नाही. त्यामुळे टीम इंडियाचा भविष्याचा विचार करुन संघ निवड समिती आता टी-20चं कर्णधारपदाची जबाबदारी दुसऱ्याला देण्याचा निर्णय विचार करत आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयर्लंड आणि इंग्लंडमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या भारतीय संघाच्या पुढील टी-20 मालिकेपूर्वी कर्णधारपदाबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची चिन्ह आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे सूर्यकुमार यादव कॅप्टन नसले तर कोणाचा वर्णी लागणार आहे. तर या सर्वात आघाडीवर नाव आहे ते श्रेयस अय्यर याचं. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सूर्यकुमार यादवचे भविष्य आणि संघाच्या दिशेबाबत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचाही सल्ला घेण्यात येणार आहे.
कर्णधार पदासाठी प्रबळ दावेदार श्रेयस अय्यरला मानलं जातंय. यामागील कारणही म्हणजे त्याचे नेतृत्वाचा अनुभव आणि त्याची गेल्या काही सामन्यातील कामगिरी. आयपीएलमधील आपल्या कर्णधारपदाच्या काळात त्याने उत्तम नेतृत्त्व सिद्ध केलंय. इतकंच नाही, तर त्याच्या बॅटिंगनेही जबरदस्त प्रदर्शन केलं आहे. हे सगळं पाहिता संघ व्यवस्थापन टी-20 च्या टीममध्ये तिला चौथ्या क्रमांकावर तर सूर्यकुमारला 11 क्रमांकावर ठेवण्याचा विचार करत आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे अय्यरसोबत शुभमन गिल , अक्षर पटेल, तिलक वर्मा आणि ईशान किशन यांच्या नावावरही निवड समिती चर्चा करत आहेत. जर अय्यर कर्णधार झाला तर तिलक आणि ईशान एकाला उपकर्णधार पद मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
दुसरीकडे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यात मतभेद असल्याची बातमी समोर आली आहे. विशेषतः, राष्ट्रीय संघातील विशेषज्ञ खेळाडूंच्या भूमिकेबाबत त्यांची मते वेगवेगळी असल्याचे सूत्रांनी सांगितलं आहे. अशास्थितीत असंही समोर आलं की, निवड समितीत आगरकर यांची भूमिका अत्यंत प्रभावी असून कर्णधारपदाशी संबंधित निर्णयांमध्ये त्यांचे मत निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे आता कर्णधारपदाची धुरा कोणाकडे जाणार हे 24 तासांमध्ये समोर येणार आहे.