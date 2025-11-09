English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Asia Cup Controversy: 'अखेर ट्रॉफीला हात लावण्याची...'; Aus ला नमवून ट्रॉफी स्वीकारल्यानंतर सूर्याचा पाकिस्तानला टोला! विधान चर्चेत

Suryakumar yadav after Asia Cup controversy: सूर्यकुमार यादवने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिका विजयाचा आनंद साजरा केला आणि आशिया कप ट्रॉफी वादावर टीका केली. पीसीबी प्रमुख मोहसीन नक्वी यांनी ट्रॉफी हातात घेतली. आशिया कप विजेता भारत अजूनही त्यांनी जिंकलेल्या ट्रॉफीची वाट पाहत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 9, 2025, 11:55 AM IST
Asia Cup Controversy: 'अखेर ट्रॉफीला हात लावण्याची...'; Aus ला नमवून ट्रॉफी स्वीकारल्यानंतर सूर्याचा पाकिस्तानला टोला! विधान चर्चेत
Suryakumar yadav after Asia Cup controversy

 Suryakumar Yadav Over Asia Cup Trophy Controversy: भारतीय T20I कर्णधार सूर्यकुमार यादवने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झालेल्या टी20 मालिकेतील विजयाचा जल्लोष करताना आशिया कप ट्रॉफी वादावर अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे. काही दिवसांपूर्वी संपलेल्या आशिया कपमध्ये भारताने पाकिस्तानला हरवून विजेतेपद पटकावले होते. मात्र, ट्रॉफी देण्याच्या वेळी घडलेल्या वादामुळे ती ट्रॉफी आजही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) प्रमुख मोहसिन नकवी यांच्या ताब्यात आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ब्रिस्बेन येथे झालेल्या पाचव्या आणि अखेरच्या टी20 सामन्यानंतर पावसामुळे सामना रद्द झाला. त्यामुळे भारताने ही मालिका 2-1 ने जिंकत दौऱ्याची सांगता केली. सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादव म्हणाला, “ट्रॉफीला शेवटी हात लावण्याची भावना खूप छान होती. हातात ट्रॉफी आल्यावर एक वेगळाच आनंद मिळतो. काही दिवसांपूर्वी आणखी एक ट्रॉफी भारतात आली. आपल्या महिला संघाने वर्ल्ड कप जिंकला आहे. त्यामुळे देशात विजयानंदाचे वातावरण आहे.”

आशिया कप वादाची पार्श्वभूमी

सप्टेंबर 28 रोजी झालेल्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यानंतर भारतीय संघाने विजय साजरा केला. पण ट्रॉफी स्वीकारण्याच्या वेळी PCB प्रमुख आणि एशियन क्रिकेट कौन्सिलचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांच्याकडून ट्रॉफी घेण्यास भारतीय खेळाडूंनी नकार दिला. यामुळे वातावरण चांगलेच तापले. पाकिस्तानकडून नंतर ट्रॉफी भारताला परत न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आजही ती ट्रॉफी पाकिस्तानकडेच आहे.

या घटनेनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी प्रचंड प्रतिक्रिया दिल्या. अनेक भारतीय चाहत्यांनी PCB वर राजकारण केल्याचा आरोप केला, तर पाकिस्तानी मीडियाने भारतीय संघावर 'स्पोर्ट्समॅनशिप' न दाखवण्याचा आरोप केला.

BCCI आणि PCB मध्ये सुरू आहे तोडगा काढण्याचे प्रयत्न

या वादावर तोडगा काढण्यासाठी अलीकडेच दुबईमध्ये BCCI सचिव देवजीत सैकिया आणि PCB प्रमुख मोहसिन नकवी यांची बैठक झाली. ही बैठक ICC बोर्डच्या औपचारिक चर्चेच्या बाहेर आयोजित करण्यात आली होती. सैकिया यांनी माध्यमांना सांगितले, “औपचारिक अजेंड्यावर हा मुद्दा नव्हता, परंतु ICC अधिकाऱ्यांनी आम्हा दोघांमध्ये एक स्वतंत्र बैठक आयोजित केली. चर्चा सकारात्मक राहिली आणि निकट भविष्यात हा वाद मिटेल अशी आशा आहे.”

सूर्यकुमार यादवचा अप्रत्यक्ष टोला

ब्रिस्बेनमध्ये मालिकाविजयानंतर सूर्यकुमार यादवने जे वक्तव्य केले, त्यात स्पष्टपणे PCB वर अप्रत्यक्ष चिमटा होता. त्याने म्हटले, “ट्रॉफीला अखेर हात लावता आल्याचा आनंद खूप मोठा आहे. काही दिवसांपूर्वी आणखी एक ट्रॉफी भारतात यायला हवी होती, पण ती थांबली आहे. आशा आहे की लवकरच ती पण आपल्या देशात येईल.” या विधानानंतर पाकिस्तानच्या मीडियात चांगलाच गदारोळ उडाला. अनेक पाकिस्तानी वृत्तसंस्थांनी सूर्यकुमारच्या वक्तव्याला "खोडसाळ" आणि "उचकावणारे" म्हटले. तर भारतीय चाहत्यांनी सोशल मीडियावर #BringBackTheTrophy हा हॅशटॅग ट्रेंड केला.

भारताचा सध्याचा फॉर्म

भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 2-1 ने मालिका जिंकली असून, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघाने दमदार कामगिरी केली. या मालिकेतील सर्वोत्तम खेळाडू अभिषेक शर्मा ठरला, तर जसप्रीत बुमराह आणि कुलदीप यादव यांनीही उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. भारताचा पुढचा दौरा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध असणार आहे.

आशिया कप ट्रॉफी वाद अजूनही अनिर्णीत आहे. मात्र, सूर्यकुमार यादवच्या हलक्याफुलक्या पण ठसक्यातील वक्तव्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. क्रिकेट चाहत्यांना आता दोन्ही बोर्डांमध्ये तडजोड होऊन ती ट्रॉफी लवकर भारतात यावी अशी अपेक्षा आहे.

