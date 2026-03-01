IND VS WI : बुमराहच्या बॉलवर कॅप्टन सूर्याने घेतली फ्लायिंग कॅच, प्रेक्षक पाहतच राहिले, Video Viral

IND VS WI : कोलकाताच्या एडन गार्डन स्टेडियमवर भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात सुपर 8 स्टेजचा सामना खेळवला जात आहे. रविवार 1 मार्च रोजी सुरु असलेल्या या सामन्यात भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर वेस्ट इंडिजचा फलंदाज रोस्टन चेसची विकेट घेतली. ही विकेट एवढी आश्चर्यकारक होती की पाहून प्रेक्षक सुद्धा थक्क झाले. सध्या या कॅचचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह सामन्याची 12 वी ओव्हर टाकण्यासाठी मैदानात आला. यावेळी त्याने तिसऱ्या बॉलवर शिमरॉन हेटमायरची विकेट घेतली. त्यानंतर लगेचच पाचव्या बॉलवर त्याला वेस्ट इंडिजचा फलंदाज रोस्टन चेसची सुद्धा विकेट मिळाली. गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने 12 व्या ओव्हरचा पाचवा बॉल रोस्टन चेसला टाकला यावेळी रोस्टन चेसने यावर जोरदार शॉट खेळला, मात्र मैदानात अलर्ट असणाऱ्या सूर्याने आपली चपळता दाखवून हवेत उडी मारून हा कॅच पकडला. सूर्याने केलेली मुमेंट एवढी क्विक होती की सर्वजण आश्चर्यचकित झाले. सूर्यकुमारच्या फ्लायिंग कॅचमुळे भारताला तिसरी विकेट मिळाली, तेव्हा वेस्ट इंडिजचा स्कोअर 103 धावांवर 3 विकेट असा होता.
Absolutely outstanding over
Pure class from bumrah
And SuryakumarYadav turning impossible into possible INDvsWI pic.twitter.com/wKbZO4yMaG
Umang Deshmukh (deshmukh_umang) March 1, 2026
भारताची प्लेईंग 11 : संजू सॅमसन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
शेय होप (विकेटकिपर/कर्णधार), रोस्टन चेस, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकेल होसेन, गुडाकेश मोती, शामर जोसेफ