IND VS WI : बुमराहच्या बॉलवर कॅप्टन सूर्याने घेतली फ्लायिंग कॅच, प्रेक्षक पाहतच राहिले, Video Viral

IND VS WI : भारताचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहच्या बॉलवर कर्णधार सूर्यकुमारने अप्रतिम फिल्डिंग करत फ्लायिंग कॅच पकडला. सूर्याने घेतलेला कॅच पाहून सर्वच आश्चर्यचकित झाले. सध्या याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.   

पूजा पवार | Updated: Mar 1, 2026, 08:56 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS WI : कोलकाताच्या एडन गार्डन स्टेडियमवर भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात सुपर 8 स्टेजचा सामना खेळवला जात आहे. रविवार 1 मार्च रोजी सुरु असलेल्या या सामन्यात भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर वेस्ट इंडिजचा फलंदाज रोस्टन चेसची विकेट घेतली. ही विकेट एवढी आश्चर्यकारक होती की पाहून प्रेक्षक सुद्धा थक्क झाले. सध्या या कॅचचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

सूर्याने घेतली फ्लायिंग विकेट : 

टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह सामन्याची 12 वी ओव्हर टाकण्यासाठी मैदानात आला. यावेळी त्याने तिसऱ्या बॉलवर शिमरॉन हेटमायरची विकेट घेतली. त्यानंतर लगेचच पाचव्या बॉलवर त्याला वेस्ट इंडिजचा फलंदाज रोस्टन चेसची सुद्धा विकेट मिळाली. गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने 12 व्या ओव्हरचा पाचवा बॉल रोस्टन चेसला टाकला यावेळी रोस्टन चेसने यावर जोरदार शॉट खेळला, मात्र मैदानात अलर्ट असणाऱ्या सूर्याने आपली चपळता दाखवून हवेत उडी मारून हा कॅच पकडला. सूर्याने केलेली मुमेंट एवढी क्विक होती की सर्वजण आश्चर्यचकित झाले. सूर्यकुमारच्या फ्लायिंग कॅचमुळे भारताला तिसरी विकेट मिळाली, तेव्हा वेस्ट इंडिजचा स्कोअर 103 धावांवर 3 विकेट असा होता. 

पाहा व्हिडीओ : 

भारताची प्लेईंग 11 :

भारताची प्लेईंग 11 : संजू सॅमसन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

वेस्ट इंडिजची प्लेईंग 11:

शेय होप (विकेटकिपर/कर्णधार), रोस्टन चेस, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकेल होसेन, गुडाकेश मोती, शामर जोसेफ

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Jasprit Bumrahind vs wiT20 World Cup 2026cricket newSuryakumar Yadav

