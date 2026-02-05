'ड्रेसिंग रूम तोच... फक्त काही डब्बे बदलत राहतात', हेड कोच गौतम गंभीरबाबत कॅप्टन सूर्यकुमार असं का म्हणाला?

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 यंदा भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये खेळवला जात असून यात एकूण 20 संघांचा सहभाग आहे. गुरुवारी 5 फेब्रुवारी रोजी वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) कॅप्टन्स डे पार पडला. या अंतर्गत सर्व संघांच्या कर्णधारांची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. टीम इंडियाने 2024 मध्ये आयसीसी टी20 वर्ल्ड कपवर नाव कोरलं. या वर्ल्ड कपनंतर राहुल द्रविडनंतर टीम इंडियाच्या हेड कोच पदाचा पदभार हा गौतम गंभीरने सांभाळला. त्यानंतर टीम इंडियात (Team India) अनेक बदल झाले. तेव्हा गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) हेड कोच झाल्यावर ड्रेसिंग रूममधलं वातावरण कसं बदललं? या प्रश्नावर भारतच टी20 कर्णधार सूर्यकुमार स्पष्टच बोलला.
हेड कोच गौतम गंभीर विषयी बोलताना सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, 'ड्रेसिंग रूम तोच आहे फक्त काही डब्बे बदलत राहतात (ट्रेनच्या कोच प्रमाणे), पण त्यांच्या येण्याने हा प्रवास अतिशय चांगला राहिला. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी ड्रेसिंग रूममध्ये असे वातावरण निर्माण केले आहे की हा एक सांघिक खेळ आहे. वैयक्तिक कामगिरी बाजूला ठेवून संघाचे ध्येय सर्वोपरि असले पाहिजे ही कल्पना त्यांनी मांडली आहे. उदाहरणार्थ, तिरुवनंतपुरममधील शेवटच्या सामन्यात, ईशान 90 धावांवर होता आणि त्याने सिक्स मारून आपले शतक पूर्ण केले. वैयक्तिक कामगिरीपासून दूर जाऊन संघाच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करणं नेहमीच गरजेचं असतं आणि गंभीर ड्रेसिंग रूममध्ये हेच आणण्याचा प्रयत्न करत आहे'.
मुंबईत बीसीसीआयच्या हेड ऑफिसमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत कॅप्टन्स डे साठी उपस्थित असलेल्या टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवला पाकिस्तान सरकारने भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयाकडे टीम इंडियाचे खेळाडू कसे पाहतात? सामना होणार नाही होणार या दुविधेच्या स्थितीमुळे संघावर काय परिणाम होतोय यावर प्रश्न विचारण्यात आला.
यावर उत्तर देताना कर्णधार सूर्यकुमारने म्हटले की, 'आम्ही त्यांच्या विरुद्ध खेळायला नकार दिलेला नाही. त्यांच्या सरकारकडूनच हा निर्णय आलेला आहे. आयसीसीने वेळापत्रक जाहीर केलंय, बीसीसीआयने न्यूट्रल व्हेन्यू सुद्धा ठरवलंय. आमच्या विमानाची तिकिटं तर बुक आहेत तेव्हा आम्ही तर जाणार आहोत बाकी त्यांनी त्यांचं बघून घ्यावं. टीम इंडियात या संदर्भातील संभाषण अगदी क्लिअर आहे की आम्ही 7 तारखेला सामना खेळू मग 12 तारखेला खेळू आणि मग 15 तारखेला कोलंबोला जाऊ'.