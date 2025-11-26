English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारत - पाक सामन्याबाबत काय म्हणाला सूर्यकुमार यादव? आशिया कपनंतर टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये येणार समोरासमोर

ICC T20 World Cup 2026 : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चं वेळापत्रक मंगळवारी जाहीर झालं. यात भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ ग्रुप ए मध्ये आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Nov 26, 2025, 12:22 AM IST
भारत - पाक सामन्याबाबत काय म्हणाला सूर्यकुमार यादव? आशिया कपनंतर टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये येणार समोरासमोर
(Photo Credit - Social Media)

ICC T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चं वेळापत्रक मंगळवारी जाहीर करण्यात आलं. या वेळापत्रकानुसार 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च या दरम्यान ही स्पर्धा होणार असून भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमधील शहरांमध्ये सामने खेळवले जातील. भारताचा समावेश ए ग्रुपमध्ये करण्यात आलेला असून यात भारतासह पाकिस्तान, नामिबिया, नेदरलँड, यूएसए यांचा सुद्धा समावेश असणार आहे. तसेच संपूर्ण जगाचं लक्ष लागून असलेला भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना हा 15 फेब्रुवारीला खेळवण्यात येईल. आशिया कप 2025 मध्ये भारत - पाकिस्तान सामन्यादरम्यान बराच वाद पाहायला मिळाला. मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला भारत - पाक सामन्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला यावेळी त्याने दिलेल्या उत्तराने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. 

भारतीय टी 20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने म्हंटले की, 'ग्रुप ए खूप चांगला दिसतोय. हा टी 20 फॉरमॅट आहे. तुम्हाला कधीच कळत नाही की कोणत्या दिवशी कोणता संघ चांगला परफॉर्मन्स देईल. ते दोन फलंदाज आणि दोन गोलंदाजांच्या चांगल्या कामगिरीवर अवलंबून आहे'. गतविजेता भारत 7 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत अमेरिकेविरुद्ध आपल्या वर्ल्ड कप सामन्याला सुरुवात करेल आणि त्यानंतर 12 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत नामिबियाविरुद्ध सामना करेल.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : रोहित शर्माच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी! ICC अध्यक्ष जय शाह यांनी केली घोषणा

 

टीम यानंतर पाकिस्तान विरुद्ध सामना खेळण्यासाठी कोलंबो येथे जाईल. 15 फेब्रुवारी रोजी त्यांना सामना खेळायचा आहे. सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, 'आम्ही चांगल्या मैदानांवर खेळत आहोत. मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद. आणि मग तुम्ही 15 तारखेला (पाकिस्तान विरुद्ध) होणाऱ्या सामन्याबद्दल बोलाल तर मला वाटतं आम्ही अलिकडेच आशिया कपमध्ये त्यांच्याविरुद्ध खेळलो आणि वेळ चांगला वेळ गेला. सर्व काही पूर्णपणे क्रिकेटवर केंद्रित होते, इतर काहीही नाही, जसे तुम्ही पाहिले असेल. सूर्यकुमार म्हणाला, "मला खात्री आहे की हा एक चांगला सामना असेल. भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी खेळाडू नेहमीच उत्सुक असतात'.

टीम कशा विभागल्या ?

एकूण 20 टीम चार गटांत पाच-पाच टीम्समध्ये विभागले गेल्या आहेत. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ सुपर आठ गटात पुढे जातील, ज्यात पूर्वनियोजित रँकिंगनुसार मूल्यमापन असेल.

ग्रुप ए: भारत, अमेरिका, नामिबिया, नेदरलँड्स, पाकिस्तान; 

ग्रुप बी: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, आयर्लंड, ओमान;

ग्रुप सी: इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, बांगलादेश, इटली, नेपाळ;

ग्रुप डी: दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, कॅनडा, यूएई.

