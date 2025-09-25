Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादववर Asia Cup Final आधी घालण्यात येणार बंदी? कारण..

Suryakumar Yadav News: आशिया कप 2025 मध्ये पाकिस्तानवर मिळालेल्या विजयाच्या आनंदानंतर भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या वक्तव्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) त्याच्या विधानाविरोधात थेट आयसीसीकडे तक्रार नोंदवली आहे. यानंतर आयसीसीचे मॅच रेफरी रिची रिचर्डसन यांनी भारतीय संघ व्यवस्थापनाला ई-मेल पाठवून चौकशीची माहिती दिली आहे. भारताने सुपर-4 टप्प्यात बांग्लादेशवर 41 धावांनी विजय मिळवत अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे. मात्र या यशासोबतच सूर्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. मोठा प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की, अंतिम सामन्यापूर्वी त्याच्यावर बंदी येईल का किंवा केवळ दंड आकारला जाईल?
14 सप्टेंबरला खेळल्या गेलेल्या भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर प्रेझेंटेशन सेरेमनी आणि पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवने काही वक्तव्ये केली होती. त्याच वक्तव्यांना आक्षेप घेऊन PCB ने आयसीसीकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली. रेफरींनी स्पष्ट केले की, या वक्तव्यामुळे खेळाच्या प्रतिमेला धक्का बसू शकतो.
सूर्यकुमारने विजय भारतीय जवान आणि दहशतवादी हल्ल्यातील शहीदांना समर्पित केला होता. तसेच पत्रकार परिषदेत त्याने सांगितले की, सरकार व बीसीसीआयच्या सूचनेनुसार भारतीय खेळाडूंनी सामना संपल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केले नाही.
आयसीसीच्या आचारसंहितेनुसार हा मुद्दा बहुधा Level 1 offence म्हणून गणला जाईल. या पातळीवरील गुन्ह्यात खेळाडूंवर बंदी घातली जात नाही; मात्र सामन्याच्या फीवर टक्केवारीनं दंड आकारला जातो. Level 2 किंवा त्यापुढील उल्लंघन झाले तरच बंदीचा प्रश्न येतो. त्यामुळे सूर्यकुमारवर बंदी येण्याची शक्यता जवळजवळ नाही, पण दंड होऊ शकतो.
सूर्या या आरोपांना नाकारतील तर औपचारिक सुनावणी होणार आहे. त्या सुनावणीत आयसीसी रेफरी, सूर्यकुमार यादव आणि पीसीबीचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील. निर्णयानंतर अंतिम फेरीसाठी सूर्या खेळणार का, की दंड भरावा लागेल याचे चित्र स्पष्ट होईल.
Q1. सूर्यकुमार यादव कोणत्या वादात अडकले आहेत?
A1. आशिया कप 2025 मध्ये पाकिस्तानवर विजय मिळाल्यानंतर दिलेल्या विधानांमुळे सूर्यकुमार यादव वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.
Q2. पीसीबीने (PCB) नेमकी कोणती तक्रार केली आहे?
A2. PCB ने आयसीसीकडे तक्रार दाखल करून सांगितले की सूर्या यांनी केलेली वक्तव्ये राजकीय स्वरूपाची असून त्यातून खेळाच्या प्रतिमेला धक्का बसतो.
Q3. सूर्यकुमार यांनी नेमके काय म्हटले होते?
A3. त्यांनी सामना भारतीय जवान आणि शहीदांना समर्पित केला व सांगितले की बीसीसीआय व सरकारच्या सूचनेनुसार पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केले गेले नाही.