'थांब मी जरा केस...', सूर्यकुमार यादवने सांगितला एमएस धोनी आणि रोहित शर्मा सोबत घेतलेल्या फोटोचा धम्माल किस्सा

IPL : भारतीय टी20 संघाचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादव हा आंतरराष्ट्रीय किंवा आयपीएलमध्ये एमएस धोनी सोबत खेळू शकला नाही मात्र आयपीएल दरम्यान सूर्यकुमारने रोहित शर्मा आणि एम एस धोनी सोबत एक आयकॉनिक फोटो क्लिक केला. माजी क्रिकेटर आकाश चोपडाच्या एका मुलाखतीत सूर्यकुमारने या फोटोमागची कहाणी सांगितली आहे. सूर्यकुमारने सांगितलं की चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर प्रॅक्टिस करताना त्याने रोहित शर्मा आणि एम एस धोनीला सोबत फोटोसाठी विचारलं.
रोहित शर्मा मैदानात सराव करत असताना सूर्यकुमार यादवने त्याला विनंती करून थांबवले. सूर्यकुमार यादवने सांगितलं की, एमएस धोनी हा सराव संपल्यावर आइस बाथची तयारी करत होता आणि कोपऱ्यात बसला होता. सूर्यकुमार यादवने हिम्मत करून म्हटले की, 'माही भाई एक मिनिटं, एक विनंती आहे. मला तुमच्या आणि रोहित भाई सोबत फोटो काढायचा आहे. तुम्ही उजव्या बाजूल, रोहित डाव्या बाजूला आणि मी मध्ये. सूर्यकुमार यादव म्हणाला की तेव्हा तो खूप जास्त नर्व्हस झाला होता.
सूर्यकुमार यादवचं बोलणं ऐकून घेतल्यावर एमएस धोनीने आपल्या अंदाजात म्हणाला की, 'फोटो तू काढशील आणि मग इंस्टाग्रामवर सुद्धा टाकशील, तर मी जरा केस विचारून येतो'. थोड्यावेळाने चेपॉक स्टेडियमवर वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या तिन्ही कर्णधारांचा हा ऐतिहासिक फोटो काढण्यात आला. त्यावेळी चाहत्यांकडून या फोटोला प्रचंड प्रेम मिळाले आणि आजही तो अनेकांच्या लक्षात आहे.
सूर्यकुमार यादवने सोशल मीडियावर हा फोटो शेअर करून त्याखाली लिहिलं होतं की, 'ग्रुप डीपी मिळाला आहे. फक्त ग्रुपचं नाव सजेस्ट करा'. या पोस्टखाली कमेंट करून फॅन्सनी अनेक नावांचे पर्याय दिले होते. बीसीसीआयने सुद्धा या फोटोखाली कमेंट करून टी20 वर्ल्ड कप विजेत्या कर्णदारांच्या या फोटोला 'द कप-तान्स' असं लिहिलं होतं.