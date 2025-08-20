Suryakumar VS Salman: सूर्यकुमार विरुद्ध सलमान कोण आहे जास्त शिक्षित आहे? जाणून घ्या

Suryakumar Yadav VS Salman Agha: आशिया कप 2025 ची उलटी गणती सुरू झाली आहे. अलीकडेच भारताचा संघही जाहीर झाला आहे. भारतीय संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादवकडे गेले आहे, तर पाकिस्तानने सलमान अली आगा याच्यावर विश्वास दाखवला आहे. भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी दोन्ही कर्णधारांचं शिक्षण किती झालं आहे हे जाणून घेण्यासाठी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. चला तर जाणून घेऊयात, सूर्यकुमार यादव आणि सलमान आगा यापैकी कोण अधिक शिक्षण घेतलेलं आहे.
भारतीय टी-20 संघाचा कॅप्टन ठरण्याची दाट शक्यता असलेला सूर्यकुमार यादवने प्राथमिक शिक्षण एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल मधून घेतले. पुढे त्याने मुंबईतील पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्स येथून बी.कॉम पदवी पूर्ण केली. म्हणजेच सूर्या केवळ क्रिकेटमध्येच नाही, तर शिक्षणातही पदवीधर आहे.
पाकिस्तानी संघाचा नवा कॅप्टन सलमान अली आगा याच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीबद्दल अधिकृत माहिती नाही. पण, पाक मीडियातील रिपोर्टनुसार त्याने हायस्कूल पर्यंतच शिक्षण घेतले असून त्यानंतर संपूर्ण लक्ष क्रिकेटकडे वळवले. लाहोरमधील शाळेत शिक्षण घेतल्यानंतर त्याने क्रिकेट करिअर घडवण्यासाठी कॉलेजचे शिक्षण पुढे नेले नाही.
आशिया कप 9 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे, मात्र सर्वांचे लक्ष 14 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या भारत-पाक सामन्याकडे आहे. नुकतेच जाहीर झालेल्या पाकिस्तानच्या संघात बाबर आझम आणि मोहम्मद रिजवान यांना संधी मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे, या संघात 5 तरुण खेळाडूंना पहिल्यांदाच आशिया कप खेळण्याची संधी देण्यात आली आहे.