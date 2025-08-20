English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Suryakumar VS Salman: सूर्यकुमार विरुद्ध सलमान कोण आहे जास्त शिक्षित आहे? जाणून घ्या

Suryakumar Yadav VS Salman Agha: आशिया कपमध्ये सूर्यकुमार भारताचे नेतृत्व करेल आणि सलमान अली आगा पाकिस्तानचे नेतृत्व करेल. दोघांच्याही शिक्षणाबद्दल जाणून घेऊयात.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 20, 2025, 01:40 PM IST
Suryakumar VS Salman: सूर्यकुमार विरुद्ध सलमान कोण आहे जास्त शिक्षित आहे? जाणून घ्या

Suryakumar Yadav VS Salman Agha: आशिया कप 2025 ची उलटी गणती सुरू झाली आहे. अलीकडेच भारताचा संघही जाहीर झाला आहे. भारतीय संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादवकडे गेले आहे, तर पाकिस्तानने सलमान अली आगा याच्यावर विश्वास दाखवला आहे. भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी दोन्ही कर्णधारांचं शिक्षण किती झालं आहे हे जाणून घेण्यासाठी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. चला तर जाणून घेऊयात, सूर्यकुमार यादव आणि सलमान आगा यापैकी कोण अधिक शिक्षण घेतलेलं आहे.

सूर्यकुमार यादवचे शिक्षण किती?

भारतीय टी-20 संघाचा कॅप्टन ठरण्याची दाट शक्यता असलेला सूर्यकुमार यादवने प्राथमिक शिक्षण एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल मधून घेतले. पुढे त्याने मुंबईतील पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्स येथून बी.कॉम पदवी पूर्ण केली. म्हणजेच सूर्या केवळ क्रिकेटमध्येच नाही, तर शिक्षणातही पदवीधर आहे.

सलमान अली आगा किती शिक्षित?

पाकिस्तानी संघाचा नवा कॅप्टन सलमान अली आगा याच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीबद्दल अधिकृत माहिती नाही. पण, पाक मीडियातील रिपोर्टनुसार त्याने हायस्कूल पर्यंतच शिक्षण घेतले असून त्यानंतर संपूर्ण लक्ष क्रिकेटकडे वळवले. लाहोरमधील शाळेत शिक्षण घेतल्यानंतर त्याने क्रिकेट करिअर घडवण्यासाठी कॉलेजचे शिक्षण पुढे नेले नाही.

14 सप्टेंबरला भारत-पाक सामना

आशिया कप 9 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे, मात्र सर्वांचे लक्ष 14 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या भारत-पाक सामन्याकडे आहे. नुकतेच जाहीर झालेल्या पाकिस्तानच्या संघात बाबर आझम आणि मोहम्मद रिजवान यांना संधी मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे, या संघात 5 तरुण खेळाडूंना पहिल्यांदाच आशिया कप खेळण्याची संधी देण्यात आली आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

