टी20 वर्ल्ड कप 2026 फायनलमध्ये भारतासमोर कोण? सूर्यकुमार यादवच्या उत्तराने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या

T20 World Cup 2026 : आयसीसीने पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप 2026 चे (ICC World Cup 2026) वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. भारत आणि श्रीलंका यातील शहरांमध्ये आगामी टी 20 वर्ल्ड कप खेळवला जाणार असून 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च 2026 या कालावधीत ही भव्य स्पर्धा रंगणार आहेत. एकूण 55 सामने 8 मैदानांवर खेळवले जाणार आहेत. यापूर्वी 2023 मध्ये आयसीसी वनडे वर्ल्ड कपचं आयोजन भारतात करण्यात आलं होतं. तेव्हा संपूर्ण स्पर्धेत अपराजित राहिलेल्या टीम इंडियाला अहमदाबाद येथे झालेल्या फायनल सामन्यात मात्र ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव स्वीकारावा लागला होता. फायनलमध्ये झालेला हा पराभव कोट्यवधी भारतीयांसाठी कडू आठवण आहे. मंगळवारी झालेल्या आयसीसीच्या पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवला विचारण्यात आलं की टीम इंडिया फायनलमध्ये पोहोचली तर त्यांना कोणाला भारताविरुद्ध फायनलमध्ये खेळताना पाहायचंय. यावर कर्णधार सूर्याने दिलेल्या उत्तराने सर्वांनाच आश्चर्यचकित करून सोडलं.
आयसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना हा 8 मार्च रोजी अहमदाबाद स्टेडियमवर खेळवला जाईल. फायनल सामन्यात भारताविरुद्ध तुला कोणाविरुद्ध खेळायला आवडेल असा प्रश्न सूर्यकुमार यादवला विचारण्यात आला. यावर सूर्यकुमारने उत्तर दिलं, 'नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, ऑस्ट्रेलिया, निश्चितपणे...'. सूर्यकुमारचं हे उत्तर ऐकून सर्वचजण आश्चर्यचकित झाले. तर याच प्रश्नावर हरमनप्रीत कौरने उत्तर दिलं की, 'यामुळे कोणताही फरक पडत नाही की कोण येईल. सामना रिलॅक्स आणि खूप शांत व्हायला हवा. कोणत्याही प्रेशर शिवाय. यावर सूर्यकुमार यादवने हसत हसत हरमनप्रीत कौरला म्हटले की डिप्लोमेटिक उत्तर नकोय. तेव्हा हरमनप्रीत कौर पुन्हा म्हणाली की, 'ऑस्ट्रेलिया हा असा संघ आहे ज्याच्याविरुद्ध खेळलेला सामना तुम्ही विसरत नाही. जर ते आले तर हा सामना भारताने एकतर्फी जिंकला पाहिजे'.
फायनलमध्ये भारताविरुद्ध कोणाला बघायला आवडेल या प्रश्नावर उत्तर देता रोहित शर्मा म्हणाला की, 'भारताने अंतिम फेरी गाठावी अशी माझी इच्छा आहे. मी इतर कोणत्याही संघाकडे बोट ठेवणार नाही की हा किंवा तो संघ फायनलमध्ये जाईल. भूतकाळात जे काही घडलं ते घडलं. सूर्यकुमार यादव जड अंतःकरणाने असं म्हणाला, पण ऑस्ट्रेलिया अंतिम फेरीत असेल आणि आम्ही त्यांना तिथे पराभूत करू.
आयसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 हा 7 फेब्रुवारीपासून 8 मार्चपर्यंत खेळला जाईल. भारत आणि श्रीलंका हे सह-यजमान म्हणून एकत्र काम करणार असून, एकूण आठ खेळपट्ट्या निवडल्या गेल्या आहेत. भारतात अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम), चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता (ईडन गार्डन्स) आणि मुंबई (वानखेडे स्टेडियम) हे मैदान, तर श्रीलंकेत कोलंबो आर. प्रेमदासा व एसएससी, कँडी या तीन ठिकाणी मॅच होतील. ही स्पर्धा आशियाई क्रिकेटप्रेमींसाठी मोठा उत्सव ठरणार आहे. ज्यात 55 रोमांचक लढतींचा थरार पाहायला मिळणार आहे.
एकूण 20 टीम चार गटांत पाच-पाच टीम्समध्ये विभागले गेल्या आहेत. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ सुपर आठ गटात पुढे जातील, ज्यात पूर्वनियोजित रँकिंगनुसार मूल्यमापन असेल.
ग्रुप ए: भारत, अमेरिका, नामिबिया, नेदरलँड्स, पाकिस्तान;
ग्रुप बी: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, आयर्लंड, ओमान;
ग्रुप सी: इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, बांगलादेश, इटली, नेपाळ;
ग्रुप डी: दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, कॅनडा, यूएई.