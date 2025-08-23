English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
धनश्रीच्या सपोर्टमध्ये उतरली सूर्यकुमार यादवची पत्नी देविशा, पोस्टनं सर्वांनाच बसला धक्का

Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma: डान्सर आणि कोरिओग्राफर धनश्री वर्माचा या वर्षाच्या सुरुवातीला क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहलशी घटस्फोट झाला. ही घटना खूप चर्चेत होती. आता पुन्हा एकदा धनश्री वर्मा अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीमुळे चर्चेत आली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 23, 2025, 10:04 AM IST
Suryakumar Yadav wife Devisha Support Dhanashree: डान्सर आणि कोरिओग्राफर धनश्री वर्माचा या वर्षाच्या सुरुवातीला क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहलशी घटस्फोट झाला. त्यांचा घटस्फोट बराच गाजला. काही काळ शांततेत राहिल्यानंतर धनश्री पुन्हा चर्चेत आली आहे. खरं तर, अलीकडेच धनश्रीने 'ह्युमन्स ऑफ बॉम्बे' पॉडकास्टमध्ये तिच्या तुटलेल्या लग्नाबद्दल उघडपणे सांगितले. हा पॉडकास्ट पाहिल्यानंतर, धनश्रीला भारतीय टी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवची पत्नी देविशा शेट्टीचा पाठिंबा मिळाला आहे. त्याने त्याच्या इंस्टाग्रामवर धनश्रीसाठी एक स्टोरी पोस्ट केली.

पॉडकास्टनंतर देविशाचा सपोर्ट

धनश्रीने नुकतेच ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे या पॉडकास्टमध्ये आपले वैवाहिक आयुष्य आणि घटस्फोटाबाबत स्पष्टपणे बोलताना अनेक वैयक्तिक अनुभव शेअर केले. हा एपिसोड पाहिल्यानंतर भारतीय टी20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवची पत्नी देविशा शेट्टी तिच्या पाठीशी उभी राहिली. देविशाने आपल्या इन्स्टाग्रामवर धनश्रीसाठी स्टोरी टाकत लिहिले, “तुझ्याबद्दल खूप आदर आणि प्रेम आहे.”

devisha support dhanshree

आहे घट्ट मैत्री 

धनश्री आणि देविशा अनेकदा क्रिकेट सामन्यांदरम्यान एकत्र दिसतात. त्यामुळे त्यांची मैत्री बरीच घट्ट आहे. देविशाची ही पोस्ट काही वेळातच व्हायरल झाली आणि सोशल मीडियावर धनश्री–चहलच्या लग्नाविषयी नव्याने चर्चा सुरू झाली. कुणी धनश्रीच्या धैर्याचं कौतुक केलं, तर काहींनी चहलच्या वागण्यावर टीका केली.

घटस्फोटाबद्दल धनश्रीचा पहिला खुलासा

या पॉडकास्टमध्ये धनश्रीने पहिल्यांदाच घटस्फोटाबाबत मन मोकळं केलं. कोर्टात सुनावणीच्या दिवशी चहलने घातलेल्या “Be your own sugar daddy” अशा लिहिलेल्या टी-शर्टबद्दल बोलताना ती म्हणाली  " मी आत रडत होते. पण त्याने बाहेर शर्टचा स्टंट केला.  नंतर ऑनलाइन त्या टी-शर्टचे फोटो पाहिले. लोक आधीच मला दोषी ठरवत होते. त्या क्षणी ठरवलं , आता रडणं थांबवायचं.”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GlamBlitz (@glamblitzz)

तिने चहलच्या या कृतीला ‘बचकाणा’ असे संबोधले. “आमच्या कुटुंबाचा सन्मान मी खराब करणार नाही. शांत राहणं म्हणजे कमकुवतपणा नाही. हे माझं वैयक्तिक आयुष्य आहे.” असं ती म्हणाली.

 

चार वर्षांच्या नात्याचा शेवट

धनश्री आणि युजवेंद्रने डिसेंबर 2020 मध्ये लग्न केले होते. मात्र, मार्च 2025 मध्ये त्यांचा चार वर्षांहून अधिक काळ टिकलेला संसार संपला.

