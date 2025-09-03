English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सूर्यकुमार यादवने अचानक बदलला प्लॅन, 'या' दिवशी दुबईला जाणार भारतीय कर्णधार, पाहा शेड्युल

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 साठी टीम इंडिया यूएईला रवाना होणार आहे. तेव्हा आशिया कपमध्ये टीम इंडियाचं शेड्युल नेमकं कसं असणार याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Sep 3, 2025, 05:41 PM IST
सूर्यकुमार यादवने अचानक बदलला प्लॅन, 'या' दिवशी दुबईला जाणार भारतीय कर्णधार, पाहा शेड्युल
Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 ला 9 सप्टेंबर पासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेसाठी काही दिवसांपूर्वीच टीम इंडियाची घोषणा झाली होती यात संघाचं नेतृत्व हे सूर्यकुमार यादवकडे देण्यात आलं तर उपकर्णधार म्हणून शुभमन गिलची नेमणूक करण्यात आली. पूर्वी आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यासाठी संघातील खेळाडू हे मुंबईत जमायचे, पण आता खेळाडू तुकड्या तुकड्यांनी दुबईला रवाना होणार आहेत. अशातच भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव हा सुद्धा लवकरच दुबईला रवाना होणार असल्याची बातमी समोर आलीये. 

टीम इंडिया दुबईला कधी जाणार?

आशिया कप 2025 ही स्पर्धा 9 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान खेळवली जाईल. या स्पर्धेत यंदा 8 संघ सहभागी होणार असून यांना ए आणि बी या दोन संघात विभागण्यात आलंय, 15 खेळाडूंचा भारतीय संघ स्पोर्ट स्टाफ सोबत 4 सप्टेंबरच्या संध्याकाळी दुबईला रवाना होईल. मात्र सूर्यकुमार यादव हा बुधवार 3 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी दुबईला रवाना होणार आहे. खेळाडूंच्या प्रवासाच्या वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि त्यांना ताणतणावापासून वाचवण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने नेहमीची गट प्रवास योजना सोडून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

देशांतर्गत क्रिकेटमुळे बदलला प्लॅन : 

सध्या दुलीप ट्रॉफी स्पर्धा खेळवण्यात येत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक खेळाडू त्यांच्या शहरातून दुबईसाठी रवाना होईल. घसर्वजण  संध्याकाळी 5 वाजण्यापूर्वी दुबईमध्ये जमतील. याचा अर्थ शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या आणि जसप्रीत बुमराह सारखे स्टार खेळाडू थोड्या वेगळ्या वेळी संघात सामील होतील. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल हे देखील त्यांच्या घरातून थेट दुबईला जातील. संघ एकत्र येताच, त्यांचे पहिले सराव सत्र 5 सप्टेंबर रोजी दुबईतील आयसीसी अकादमीमध्ये होणार आहे.

हेही वाचा : हार्दिक पंड्याकडे भारतातील सर्वात महागडं घड्याळ, टीम इंडियातील 7 खेळाडूंच्या एकूण संपत्तीपेक्षाही जास्त आहे किंमत

 

स्टॅन्डबाय खेळाडू दुबईला जाणार नाहीत : 

यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा आणि वाशिंगटन सुंदर हे खेळाडू स्टॅण्डबाय आहेत. टीम मॅनेजमेंटच्या प्लॅननुसार हे खेळाडू यूएईला जाणार नाहीत. म्हणून आशिया कपनंतर टेस्ट सीरिज असल्याने स्टँडबाय खेळाडू दुलीप ट्रॉफी सामने खेळत राहतील.

आशिया कपच्या वेळेत बदल : 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आशिया कप 2025 चे सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8 वाजता सुरु होणार आहेत. सुरुवातीला हे सामने संध्याकाळी 7: 30 वाजता सुरु होणार होते, परंतु आता यूएईमधील हवामान हे गरम असल्याने परिस्थिती लक्षात घेऊन सामन्यांच्या वेळेमध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. वेळेत बदल करण्यासाठी ब्रॉडकास्टरना विनंती करण्यात आली होती, ही विनंती स्वीकारण्यात आली आहे. 

आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघ :  

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा आणि रिंकू सिंह.

स्टॅण्डबाय खेळाडू : यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्धकृष्णा, ध्रुव जुरेल, रियान पराग

FAQ : 

आशिया कप 2025 भारतीय संघाचं नेतृत्व कोण करणार आहे?

भारतीय संघाचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करणार आहे, तर शुभमन गिल उपकर्णधार असेल.

भारतीय संघ दुबईला कधी रवाना होणार आहे?

भारतीय संघातील 15 खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ 4 सप्टेंबर 2025 च्या संध्याकाळी दुबईला रवाना होईल. मात्र, कर्णधार सूर्यकुमार यादव 3 सप्टेंबर 2025 च्या संध्याकाळी दुबईला रवाना होणार आहे.

आशिया कप 2025 च्या सामन्यांच्या वेळेत काय बदल झाले आहेत?

सुरुवातीला सामने संध्याकाळी 7:30 वाजता (IST) सुरू होणार होते, पण यूएईमधील उष्ण हवामानामुळे 18 पैकी 19 सामने आता रात्री 8:00 वाजता (IST) सुरू होतील. फक्त UAE विरुद्ध ओमान सामना 15 सप्टेंबरला दुपारी 5:30 वाजता (IST) होईल.

