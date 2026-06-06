/मारली मिठी अन् दिल्या शुभेच्छा... श्रेयस अय्यरच्या नियुक्तीनंतर सूर्यकुमारच्या पहिल्या प्रतिक्रियेचा VIDEO viral

बीसीसीआयने भारतीय संघाची आज घोषणा केली यामध्ये सुर्यकुमार यादवचे चाहते निराश झाले तर श्रेयस अय्यरचे भारतीय टी20 संघात कर्णधार म्हणून पुनरागमन होणार आहे. मागील काही वर्षामध्ये श्रेयस अय्यरने आयपीएलमधील फ्रॅन्चायझींसाठी कमालीची कामगिरी केली आहे, त्याने केकेआरला आयपीएलचे विजेतेपद जिंकून दिले आहे तर पंजाब किंग्जला मागील सिझनमध्ये फायनलपर्यत नेले होते. आता त्याची निवड भारतीय संघाचा टी20 कर्णधार म्हणून करण्यात आली आहे. सुर्यकुमार यादव याला टीम इंडियातून बाहेर केल्यानंतर त्याने पहिल्यांदा श्रेयस अय्यरबद्दल आणि भारतीय संघाबद्दल बोलला आहे, तुम्ही पाहिला का हा व्हिडिओ?
आज बीसीसीआयने टीम इंडियाची घोषणा केली आहे, त्यानंतर टी20 मुंबई लिगमध्ये सुर्यकुमार यादव आणि श्रेयस अय्यर यांचे संघ आमनेसामने आले. दोघेही आपआपल्या संघाचे कर्णधारपद सांभाळत आहेत. या सामन्यात नाणेफेकीच्या वेळी जेव्हा दोन्ही कर्णधार आमनेसामने आले तेव्हा सुर्याने श्रेयस अय्यरचे अभिनंदन केले. या सामन्यादरम्यानचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. मी श्रेयससाठी खुप आनंदी आहे, तो भारतीय संघाचे आता नेतृत्व करणार आहे. आम्ही दोघांनी सोबत मुंबईमध्ये खुप वेळा एकत्र खेळलो आहेत.
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पुढे त्याने या व्हिडिओमध्ये सांगितले की, तीन बॅक टू बॅक मुंबईचे खेळाडू हे भारतीय संघाचे कर्णधार आहेत, याहून चांगले काय असू शकते. हा आपल्यासाठी खुप अभिमानाचा क्षण आहे, हा क्षण आपल्याला साजरा करायला हवा असे सुर्यकुमारने सांगितले. त्याचबरोबर मुंबई टी20 लीगचा आणखी एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे, यामध्ये रोहित शर्मा आणि सुर्यकुमार यादव हे दोघेही श्रेयस अय्यरचे अभिनंदन करत आहेत त्याचबरोबर त्याला शुभेच्छा देत आहेत.
Suryakumar Yadav reflects on Mumbai's remarkable run of producing three consecutive T20I captains for TeamIndia— Star Sports (@StarSportsIndia) June 6, 2026
Watch SKY & Shreyas Iyer in the T20Mumbai League Season 4 on Star Sports &… pic.twitter.com/oL3O0z14mL
भारताच्या संघाने 2026 मध्ये झालेल्या टी20 विश्वचषकात सुर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली विश्वचषक जिंकला. सोशल मिडियावर क्रिकेट चाहत्यांच्या अनेक मिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत, काही मते ही सुर्याला टी20 संघामध्ये खेळाडू म्हणून खेळवायला हवे होते असे म्हणणे आहे.