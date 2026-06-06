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मारली मिठी अन् दिल्या शुभेच्छा... श्रेयस अय्यरच्या नियुक्तीनंतर सूर्यकुमारच्या पहिल्या प्रतिक्रियेचा VIDEO viral

Suryakumar Yadav Video : मागील काही वर्षामध्ये श्रेयस अय्यरने आयपीएलमधील फ्रॅन्चायझींसाठी कमालीची कामगिरी केली आहे, आता त्याची निवड भारतीय संघाचा टी20 कर्णधार म्हणून करण्यात आली आहे. सुर्याला टीम इंडियातून बाहेर केल्यानंतर तो पहिल्यांदा श्रेयस अय्यरबद्दल बोलला आहे, तुम्ही पाहिला का हा व्हिडिओ?

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 06, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:04 PM IST
मारली मिठी अन् दिल्या शुभेच्छा... श्रेयस अय्यरच्या नियुक्तीनंतर सूर्यकुमारच्या पहिल्या प्रतिक्रियेचा VIDEO viral

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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