/सूर्यकुमार यादवचं T20 कर्णधारपद धोक्यात? अंतिम निर्णय गौतम गंभीर यांच्या हातात

भारतीय टी20 संघाचा कर्णधार सुर्यकुमार यादव याच्या नेतृत्वाखाली संघाने चांगली कामगिरी केली आहे पण कर्णधाराची कामगिरी मागील दोन वर्षामध्ये फार काही चांगली राहिली नाही. त्यामुळे आता सुर्यकुमारला कर्णधारपदावरुन काढून टाकले जाणार अशा चर्चा सध्या सुरु आहेत.
Team India T20 Update : भारताचा संघाने 2026 मध्ये झालेल्या विश्वचषकामध्ये सुर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली कमालीची कामगिरी केली. पण सूर्यकुमार यादवचा मागील अनेक महिन्यांपासून त्याने केलेल्या कामगिरीवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. आयपीएल 2026 मध्ये देखील सुर्यकुमार यादवची खराब कामगिरी सुरुच आहे. त्याने संघासाठी मागील काही सामन्यामध्ये फार काही धावसंख्या करु शकला नाही. त्यामुळे आता त्याला भारतीय संघाच्या कर्णधारपदावर कायम ठेवले जाणार की नाही यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. गौतम गंभीर आणि सुर्यकुमार यादव यांनी टी20 क्रिकेटमध्ये पुढील मालिकांमध्ये जोडी कायम राहणार की नाही याबद्दल जाणून घ्या.
वृतांवर विश्वास ठेवला तर गौतम गंभीरच्या हातामध्ये सूर्यकुमार यादवच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. बीसीसीआयच्या सूत्राने माहिती दिली आहे की, सुर्यकुमार यादवचे कर्णधारपद हे कायम राहणारआहे, पण याबद्दल अजूनपर्यत कोणतीही पूर्ण खात्री देण्यात आलेली नाही. मागील वर्षापासून तो सध्या खराब फार्मशी झुंजत आहे. सोशल मिडियावर असे दावे केले जात आहेत की निवड समिती आता सूर्यकुमारला संघातून काढून टाकण्याच्या विचारात आहे पण यामध्ये किती तथ्य आहे हे वेळ आल्यावरच समजणार आहे.
दुसरीकडे बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सुर्यकुमारवर विश्वास देखील व्यक्त केला आहे. त्यांनी सांगितले आहे की ड्रेसिंग रूममधील वातावरणासाठी प्रशिक्षक आणि कर्णधार यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा असतो. गंभीर सूर्यकुमार यांची चांगली जोडी आहे, दोघेही एकमेकांसोबत चांगले राहतात. मागील काही दिवसांपासून सोशल मिडियावर सुर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरुन हटवण्याच्या चर्चा सुरु होत्या, पण सध्याच्या टी२० कर्णधाराला अंतिम ११ खेळाडूंमधून वगळले पाहिजे, यावर पाचही निवड समिती सदस्यांचे व्यापक एकमत आहे. यावर आता अधिकृत निर्णय आल्याशिवाय काहीही सांगणे कठिण आहे.
बीसीसीआयने अशीही माहिती दिली आहे की निवड समितीला सुरुवातीला वाटले होते की, मागील आयपीएलच्या सिझनमध्ये 700 हून अधिक धावा केल्याप्रमाणे, आयपीएलमुळे सूर्यकुमारला आपला फॉर्म परत मिळवण्यास मदत होईल. पण तसे काही झाले नाही, सुर्याकडे गोलंदाजांच्या प्रश्नावर कोणतेही उत्तर नव्हते. 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक स्पर्धेवर आता भारतीय संघाचे लक्ष असणार आहे, तोपर्यत तो खेळू शकतो असे भारतीय निवड समितीच्या सदस्यांना वाटत नाही.