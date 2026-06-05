/Suryakumar Yadav : वर्ल्ड कप, आयपीएलनंतर मुंबई लीगमध्येही सूर्याचा फ्लॉप शो! कर्णधारपद जाण्याच्या शक्यतेमुळे मानसिक तणाव?

T20 Mumbai Lague 2026 : भारताचा टी 20 क्रिकेट संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याचा फॉर्म आता खूपच चिंतेचा विषय ठरतोय. तीन महिन्यांपूर्वी भारतात झालेला आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप टीम इंडियाने सूर्यकुमार यादवच्याच नेतृत्वाखाली खेळला आणि जिंकला. परंतु यात झालेल्या सामन्यात सूर्यकुमार यादवच्या बॅटमधून समाधानकारक धावा निघाल्या नाहीत. एकेकाळी टी 20 फॉरमॅटमधील सर्वोत्कृष्ट फलंदाज म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि अनेक आयसीसी पुरस्कारांनी सन्मानित झालेल्या सूर्यकुमार यादव मागील जवळपास तीन वर्षांपासून वाईट फॉर्ममधून जातोय. नुकत्याच झालेल्या आयपीएल 2026 मध्ये सुद्धा त्याने मुंबई इंडियन्स संघासाठी समाधानकारक धावा केल्या नाहीत. एवढंच काय तर आता मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडून आयोजित करण्यात आलेल्या टी 20 मुंबई लीगमध्ये सुद्धा सूर्यकुमारच्या परफॉर्मन्समध्ये सुधारणा झालेली नाही.
सध्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडून टी 20 मुंबई लीग 2026 चे आयोजन करण्यात आले आहेत. यात विविध ८ संघांचा समावेश असून यंदा पहिल्यांदाच महिलांचे देखील सामने यात खेळवण्यात येतायत. 1 ते 13 जून या कालावधीत खेळवण्यात येणाऱ्या या स्पर्धेत टीम इंडियाचे काही स्टार खेळाडू सुद्धा खेळत आहेत. यात सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, सरफराज खान, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे इत्यादी खेळाडू आपापल्या संघांचं नेतृत्व करतायत. यात सूर्यकुमार यादव हा ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनई (Triumphs Knights MNE) या संघाचा कर्णधार आहेत.
गुरुवार 4 जून रोजी संध्याकाळी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनई विरुद्ध बांद्रा ब्लास्टर्स या संघामध्ये सामना रंगला होता. यात बांद्रा ब्लास्टर्सने सुरुवातीला टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली. ज्यानंतर सूर्यकुमारच्या ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनई संघाला फलंदाजीसाठी मैदानात यावे लागले. यावेळी ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनईची फलंदाजीची सुरुवात चांगली झाली, मात्र पॉवर प्लेमध्ये त्यांच्या दोन विकेट पडल्या. त्यानंतर सूर्यकुमार यादव हा फलंदाजीसाठी मैदानात आला. संघासाठी तो जबरदस्त कामगिरी करेल अशी अपेक्षा होती, मात्र तस झालं नाही. सूर्यकुमार यादव हा 6 बॉलमध्ये 4 धावा करून बाद झाला. त्यामुळे पुन्हा एकदा सूर्याच्या वाईट फॉर्मविषयी चर्चा सुरु झाली आहे. ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनईने 8 विकेट गमावत 178 धावा केल्या. तर बांद्रा ब्लास्टर्सने विजयासाठी दिलेलं आव्हान 4 विकेट राखून पूर्ण केलं आणि त्यांचा विजय झाला.
Suryakumar Yadav was dismissed for just 5 runs off 6 balls while playing in a T20 Mumbai League match today. The reports circulating about him being removed from the captaincy and possibly being dropped from the team may be affecting him mentally. It seems those discussions are… pic.twitter.com/KFWW3OoyAw(rushiii_12) June 4, 2026
सूर्यकुमार यादवने भारताला टी 20 वर्ल्ड कप 2026 त्याच्या नेतृत्वात जिंकवून दिलेला असला तरी सूर्यकुमार यादवचा फॉर्म हा गेल्या तीन वर्षांपासून चांगला नाहीये. 2022 आणि 2023 हे लागोपाठ वर्ष त्याला आयसीसीने त्याच्या टी २० क्रिकेटमधील विस्फोटक फलंदाजीसाठी पुरस्कार देऊन सन्मानित केले होते. मात्र सूर्यकुमारचा हा फॉर्म आता दिसेनासा झालाय. क्वचित एखादा सामना सोडल्यास त्याचा परफॉर्मन्स समाधानकारक नाही. 35 वर्षांचा सूर्यकुमार याच्याकडून आता भारताच्या टी 20 क्रिकेट संघाचं कर्णधारपद काढून घेतलं जाणार अशी शक्यता आहे. तशा चर्चा जोर धरू लागल्या असून सूर्यकुमारला बाजूला करून श्रेयस अय्यरला ती जबाबदारी दिली जाऊ शकते अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्सवरून समोर आली आहे. सध्या सोशल मीडियावरून सूर्यकुमार यादवबाबत विविध गोष्टी बोलल्या जात असून त्याचा मानसिक परिणाम सूर्यकुमारवर झाला असून तो सध्या तणावाखाली असं बोललं जात आहे.