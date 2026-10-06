/W, W, W, W... मुंबईच्या लेकाची ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दमदार कामगिरी! कांगारुंना 274 धावांवर गुंडाळलं

भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे या सामन्यामध्ये टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी कहर केला. ऑस्ट्रेलिया 'अ' संघ सध्या भारत दौऱ्यावर आहे, जिथे ऑस्ट्रेलिया 'अ' आणि भारत 'अ' यांच्यात दोन कसोटी सामने खेळले गेले. आता तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू आहे. पुदुचेरी येथील सीचेम मैदानावर झालेल्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यामध्ये मुंबईचा सूर्यांश शेडगे याने कहर केला. भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये नाणेफेक पार पडले या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, या सामन्यामध्ये पहिल्या डावामध्ये भारतीय संघाची कशी कामगिरी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत भारताच्या संघाने 48.2 ओव्हरमध्ये संघाला सर्वबाद केले, ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावामध्ये 274 धावा केल्या. या सामन्यामध्ये भारतीय गोलंदाजाची प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली. सुर्यांश शेंडगेने या सामन्यामध्ये कमालीची कामगिरी केली त्याने या सामन्यामध्ये 4 विकेट्स नावावर केले. यामध्ये निखिल चौधरी, विल सदरलॅंड, टॉड मर्फी आणि स्पेन्सन जॅान्सन यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेमध्ये त्याला खेळण्याची संधी मिळाली होती पण पुन्हा त्याला वेस्ट इंडिजविरुद्ध झालेल्या मालिकेमध्ये वगळण्यात आले होते.
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भारतीय गोलंदाज यश ठाकूर आणि अर्शद खान यांनी भारताला सुरुवातीलाच यश मिळवून देत ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय चुकीचा ठरवला. भारतासाठी सूर्यांश शेडगेने सर्वोत्तम गोलंदाजी करत सात षटकांत 40 धावा देऊन चार बळी घेतले. यश ठाकूरने नऊ षटकांत 47 धावा देऊन तीन बळी घेतले, तर अर्शद खानने 8.2 षटकांत 48 धावा देऊन दोन बळी घेतले. निशांत सिंधूने सात षटकांत 32 धावा देऊन एक बळी घेतला.
भारताने भारत 'अ' आणि ऑस्ट्रेलिया 'अ' यांच्यातील दोन कसोटी सामन्यांची मालिका जिंकली. भारताने मालिकेतील पहिला सामना १६२ धावांच्या मोठ्या फरकाने जिंकला, तर दुसरा सामना अनिर्णित राहिला, त्यामुळे मालिका बरोबरीत संपली. आता तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका सुरू आहे. भारतीय संघाचे कर्णधारपद ऋतुराज गायकवाड यांच्याकडे आहे. संघात आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेले अनेक खेळाडू आहेत. ऑस्ट्रेलियन संघाचे कर्णधारपद विल सदरलँड यांच्याकडे आहे, जे स्वतः एक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू असून त्यांनी ऑस्ट्रेलियासाठी तीन कसोटी सामने खेळले आहेत.