IND VS NZ Final : टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल होणार का? कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने स्पष्टच सांगितलं

IND VS NZ Final : टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) अंतिम सामना हा भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात 8 मार्च रोजी खेळवला जाणार आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना रंगणार असून या सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवने फायनल सामान्याशी निगडित अनेक उत्तर दिली. यावेळी फायनल सामन्यात टीम इंडियाच्या (Team India) प्लेईंग 11 मध्ये बदल होणार का? असा प्रश्न सुद्धा विचारण्यात आला यावेळी त्याने यावर उत्तरं दिलं. तसेच सध्या फॉर्ममध्ये नसलेल्या वरुण चक्रवर्तीला सुद्धा पाठिंबा दिला.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 फायनलच्या एक दिवस आधी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवने पत्रकारांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तर दिली. त्यांनी सांगितलं की आता जेव्हा आमचा संघ जिंकतोय तेव्हा कोणत्याही एका खेळाडूच्या फॉर्म विषयी चिंता व्यक्त करू शकत नाही. आम्ही फायनल खेळण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहोत. जी पीच आम्हाला खेळण्यासाठी मिळेल त्यावर आम्ही खेळू. तसेच सूर्यकुमार यादवने म्हटलं की न्यूझीलंड एक चांगला संघ असून दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध सेमी फायनलमध्ये जबरदस्त प्रदर्शन त्यांनी केलं होतं.
संजू सॅमसनच्या संघातील स्थानाबद्दल कर्णधार सूर्या म्हणाला की, 'आम्ही द्विपक्षीय सीरिजमध्ये पाहिलं की संजू, ईशान आणि अभिषेक यांचं टॉप ऑर्डर कॉम्बिनेशन जबरदस्त आहे. म्हणून त्यांना संघात सामील करण्यात आले'. सूर्याने संजूच्या संयमाचे कौतुक केले आणि म्हटले की, तो अंतिम अकरा खेळाडूंमध्ये नसतानाही त्याने संघासाठी आपले सर्वोत्तम दिले. आज तो त्याच्या कठोर परिश्रमाचे आणि समर्पणाचे फळ मिळवत आहे.
फायनलसाठी टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल होणार का? याबाबत विचारलं असता कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, 'तुम्हाला प्लेईंग 11 बदल आज नाही सांगणार. त्यांनी म्हटलं की प्लेईंग 11 मध्ये बदल होणार की नाही यासाठी तुम्हाला सामन्याच्या दिवसापर्यंत वाट पाहावी लागेल. आजच मी सगळं सांगत नाही'.
न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरची पत्रकार परिषद झाल्यावर टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवची पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी न्यूझीलंडच्या कर्णधाराने 'भारतीय फॅन्सना शांत' करण्याच्या विधानावर प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी सूर्यकुमारने बिंदास अंदाजात हसत हसत मिचेल सँटनरची हवा काढली. सूर्यकुमार यादवने म्हटले की, 'अरे सगळे सारखीच लाईन चिपकवतायत. काहीतरी नवीन बोलायला तरी सांगा कोणाला!'
सूर्यकुमारचा हा टोमणा हा सरळ पॅट कमिन्सच्या जुन्या वक्तव्याकडे इशारा करणारा होता. याचा वापर आता प्रत्येक विरोधी कर्णधार भारताविरुद्ध मानसिक खेळ म्हणून करत आहे. सूर्याच्या धाडसी उत्तराने हे स्पष्ट झाले की भारतीय संघ आता या मानसिक दबावांमधून वर आला आहे.