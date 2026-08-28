'सगळं ठीक असेल तर...', सूर्यकुमार यादवने टीम इंडियाच्या पुनरागमनासाठी कंबर कसली

Suryakumar Yadav Team India Comeback : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी टी20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव हा मागील काही काळापासून टीम इंडियातून बाहेर आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने 2026 टी20 वर्ल्ड कपचा खिताब पटकावला. मात्र त्याचा वर्ल्ड कपमधील फायनल सामना हा टीम इंडिया सोबतचा त्याचा शेवटचा सामना ठरला. त्यानंतर त्याला कर्णधारपदावरून हटवण्यात आलं आणि टीम इंडियातून सुद्धा ड्रॉप करण्यात आलं. मात्र आता पुन्हा एकदा सूर्यकुमार यादवला टीम इंडियात पुनरागमन करण्याची आशा आहे. प्रो गोविंदाचा ब्रँड अम्बॅसिडर असलेल्या सूर्यकुमार यादवने पत्रकारांच्या विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना याविषयी भाष्य केलं.
सूर्यकुमार यादवनंतर श्रेयस अय्यरला टी20 संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं. तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार या बदलानंतर सूर्यकुमार यादवचं टीम इंडियातील पदार्पण हे काहीसं अवघड आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने टी20 वर्ल्ड कप जिंकला असला, तरी त्याची वैयक्तिक कामगिरी अत्यंत खराब होती. याच कारणामुळे, कर्णधारपदावरून हटवल्यानंतर त्याला संघातून वगळण्यात आले.
मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या प्रो गोविंदा या स्पर्धेचा सूर्यकुमार यादव हा ब्रँड अम्बॅसिडर होता. यावेळी पत्रकारांनी सूर्यकुमारला त्याच्या पुनरागमनाबद्दल विचारलं. तेव्हा तो म्हणाला की, 'हे पाहा मी मेहनत तर पूर्ण करतोय. जर सगळं काही चांगलं राहिलं तर चांगलंच होईल'.
सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात टी20 वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचं प्रदर्शन हे चांगलं होतं, मात्र फलंदाजीत सूर्यकुमार यादव हा फ्लॉप ठरला. त्याने 9 सामन्यात 9 इनिंगमध्ये 242 धावा केल्या. या दरम्यान त्याचा स्ट्राईक रेट हा 136.72 इतका राहिला. जर तुम्ही आकडेवारी पाहून ही कामगिरी दमदार आहे असे मानत असाल, तर हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये आणि बलाढ्य संघांविरुद्ध सूर्याला संघर्ष करावा लागला होता. न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी20 वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात सूर्यकुमार यादव हा पहिल्याच चेंडूवर शून्यावर बाद झाला होता. त्यामुळे आता सूर्यकुमार यादवचं भारतीय संघात पुनरागमन होतं की नाही हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
VIDEO Mumbai: On his comeback to the Indian team, former India T20 captain Suryakumar Yadav says, "Look, I’m putting in all the hard work and doing everything I can. If things go well, then everything will fall into place."Press Trust of India (PTINews) August 27, 2026
The former Indian T20 captain attended the final day… pic.twitter.com/kC0pI6fCeu
आयपीएल 2026 मध्ये सुद्धा सूर्याची बॅट शांतच राहिली होती. 13 सामन्यांमध्ये त्याने 20.76 च्या सरासरीने 270 धावा केल्या आणि त्याला केवळ दोन अर्धशतके झळकावता आली.