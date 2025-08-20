बापरे... एवढं महाग! सूर्यकुमार यादवच्या घड्याळाची किंमत ऐकून थक्क व्हाल, यात असं काय खास?

Suryakumar Yadav Watch : 19 ऑगस्ट रोजी बीसीसीआयच्या मुंबईतील मुख्यालयात चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर (Ajit Agarkar) आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) या दोघांनी पत्रकार परिषद घेऊन आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाची घोषणा केली. 15 सदस्यीय संघाचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादवकडे देण्यात आलं असून उपकर्णधारपद शुभमन गिलकडे देण्यात आलंय. यावेळी पत्रकारांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तर सूर्या आणि आगरकर यांनी दिली. मात्र या दरम्यान आशिया कपचा संघ जाहीर करताना सूर्यकुमार यादवने मनगटावर घातलेल्या घड्याळाने सर्वाचं लक्ष वेधून घेतलं.
सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषदेत घातलेल्या घड्याळाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. सूर्याने पत्रकार परिषदेत घातलेलं घड्याळ हे जॅकब एंड कंपनीचं होतं. सूर्यकुमार यादवचे घड्याळ जॅकब अँड कंपनीच्या राम जन्मभूमी टायटॅनियम एडिशन मधील आहे. ज्याच्या बेल्टचा रंग हा भगवा असून भारतीय बाजारात या घड्याळाची किंमत ही तब्बल 34 लाख रुपये आहे.
सूर्यकुमार यादवचं हे घड्याळ 34 लाख रुपयांचं आहे. सर्वप्रथम, हे घड्याळ विशेषतः पुरुषांसाठी बनवलं गेलं असून भारतीय बाजारपेठ लक्षात घेऊन ते डिझाइन केलं आहे. हे घड्याळ १०० टक्के वॉटरप्रूफ आहे हे एक लिमिटेड एडिशन वॉच आहे. या घड्याळाची वॉरंटी 2 वर्ष असून हे घड्याळ बनवणारी कंपनी ही स्विझर्लंडची आहे.
सूर्यकुमार यादवकडे टीम इंडियाचं नेतृत्व देण्यात आलं आहे. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये 9 सप्टेंबर पासून आशिया कप 2025 ला सुरुवात होणार आहे. यासाठी भारतीय संघाचं सेलेक्शन 19 ऑगस्ट रोजी केलं जाईल. यावर्षी आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानमध्ये होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमानमध्ये होईल. या स्पर्धेची फायनल 28 सप्टेंबर रोजी होईल.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा आणि रिंकू सिंह.
स्टॅण्डबाय खेळाडू : यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्धकृष्णा, ध्रुव जुरेल, रियान पराग
