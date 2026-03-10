English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर भावुक झाला रिंकु सिंह; वडिलांच्या आठवणीत शेअर केली पोस्ट

वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर भावुक झाला रिंकु सिंह; वडिलांच्या आठवणीत शेअर केली पोस्ट

Rinku Singh Emotional Post : टीम इंडियाचा फलंदाज रिंकू सिंहने मंगळवारी 10 मार्चला इंस्टाग्रामवर त्याचे दिवंगत वडील खानचंद सिंह यांच्यासाठी एक भावनिक पोस्ट शेअर केली. 2026 मध्ये आयसीसी टी20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर त्याच्या वडिलांचे 27 फेब्रुवारी रोजी ग्रेटर नोएडा येथील रुग्णालयात दीर्घ आजाराने निधन झाले.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 10, 2026, 04:37 PM IST
वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर भावुक झाला रिंकु सिंह; वडिलांच्या आठवणीत शेअर केली पोस्ट

भारतीय क्रिकेट संघाचा फिनिशर रिंकू सिंह यांना आयसीसी टी20 विश्वचषकात एक खास अनुभव आला. तो पहिल्यांदाच विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग होता. पण या स्पर्धेदरम्यान त्याने आपल्या वडिलांना गमावले. एका बाजूला विजयाचा आनंद आहे तर दुसरीकडे हा विजय साजरा करणारे वडील नाहीत याचं दुःख आहे. टीम इंडियाचा फलंदाज रिंकू सिंहने मंगळवारी 10 मार्चला इंस्टाग्रामवर त्याचे दिवंगत वडील खानचंद सिंह यांच्यासाठी एक भावनिक पोस्ट शेअर केली. त्याच्या वडिलांचे 27 फेब्रुवारी रोजी दीर्घ आजाराने ग्रेटर नोएडा येथील रुग्णालयात निधन झाले.

Add Zee News as a Preferred Source

रिंकूने 26 गुरुवारी रोजी चेन्नई येथे झिम्बाब्वेविरुद्ध आयसीसी टी20 विश्वचषक 2026 सुपर 8 सामना खेळण्याच्या एक दिवस आधी, अलिगड येथे त्याच्या वडिलांच्या अंत्यसंस्काराला हजेरी लावली. यानंतर, रिंकू 1 मार्च रोजी कोलकाताला पोहोचला, जिथे भारताला ईडन गार्डन्सवर वेस्ट इंडिजविरुद्ध 'करो या मर' या परिस्थितीत सामना खेळायचा होता.

अहमदाबादमध्ये झालेल्या आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडला 96  धावांनी हरवल्यानंतर, रिंकूने त्याच्या वडिलांच स्मरण केलं. इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये रिंकूने लिहिले, "तुमच्याशी बोलल्याशिवाय इतके दिवस कधीच राहिलो नाही. मला माहित नाही की तुमच्याशिवाय पुढचं आयुष्य कसे असेल?. पण माझ्या आयुष्यात मला तुमची गरज आहे. तुम्ही सांगितलं होतं की, कर्तव्य सगळ्यात पुढे आहे. म्हणूनच मी फक्त मैदानावर तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतोय. आता तुमचं स्वप्न पूर्ण झालं तर सारखं असं वाटतं की, जर तुम्ही असता तर...प्रत्येक छोट्या, मोठ्या आनंदात तुमची कमतरता मनापासून जाणवेल. माझी फक्त एवढीच इच्छा आहे की, तुम्ही माझ्यासोबत कायम राहावे.  बाबा... मला तुमची खूप आठवण येईल."

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rinku (@rinkukumar12)

रिंकूने आयसीसी टी20 विश्वचषक 2026 मध्ये भारतासाठी पहिले पाच सामने खेळले, त्यात त्याने अमेरिका, नामिबिया, पाकिस्तान, नेदरलँड्स आणि दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध 6,1,11,6 आणि 0 धावा केल्या. 26 फेब्रुवारी रोजी चेन्नई येथे झिम्बाब्वे विरुद्धच्या सुपर ८ सामन्यासाठी त्याला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आले आणि त्याच्या जागी संजू सॅमसनला संधी देण्यात आली.

सॅमसनने चेपॉक येथे झिम्बाब्वे विरुद्ध 25 धावा केल्या आणि त्यानंतर वेस्ट इंडिज विरुद्ध 50 चेंडूत 97, इंग्लंड विरुद्ध 42 चेंडूत 89 आणि न्यूझीलंड विरुद्धच्या अंतिम सामन्यात 46 चेंडूत 89 धावा केल्या. संजू सॅमसनने 2026 च्या टी20 विश्वचषक स्पर्धेत भारतासाठी सर्वाधिक धावा केल्या, एकूण 321 धावा केल्या आणि प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटचा पुरस्कारही जिंकला.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026ICC T20 World CupICC T20 world cup 2026Rinku Singhindia

इतर बातम्या

इंस्टाग्राम अकाऊंट गायब झाल्यानंतर विवेक सांगळेने Video पोस...

मनोरंजन