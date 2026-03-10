वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर भावुक झाला रिंकु सिंह; वडिलांच्या आठवणीत शेअर केली पोस्ट

भारतीय क्रिकेट संघाचा फिनिशर रिंकू सिंह यांना आयसीसी टी20 विश्वचषकात एक खास अनुभव आला. तो पहिल्यांदाच विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग होता. पण या स्पर्धेदरम्यान त्याने आपल्या वडिलांना गमावले. एका बाजूला विजयाचा आनंद आहे तर दुसरीकडे हा विजय साजरा करणारे वडील नाहीत याचं दुःख आहे. टीम इंडियाचा फलंदाज रिंकू सिंहने मंगळवारी 10 मार्चला इंस्टाग्रामवर त्याचे दिवंगत वडील खानचंद सिंह यांच्यासाठी एक भावनिक पोस्ट शेअर केली. त्याच्या वडिलांचे 27 फेब्रुवारी रोजी दीर्घ आजाराने ग्रेटर नोएडा येथील रुग्णालयात निधन झाले.
रिंकूने 26 गुरुवारी रोजी चेन्नई येथे झिम्बाब्वेविरुद्ध आयसीसी टी20 विश्वचषक 2026 सुपर 8 सामना खेळण्याच्या एक दिवस आधी, अलिगड येथे त्याच्या वडिलांच्या अंत्यसंस्काराला हजेरी लावली. यानंतर, रिंकू 1 मार्च रोजी कोलकाताला पोहोचला, जिथे भारताला ईडन गार्डन्सवर वेस्ट इंडिजविरुद्ध 'करो या मर' या परिस्थितीत सामना खेळायचा होता.
अहमदाबादमध्ये झालेल्या आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडला 96 धावांनी हरवल्यानंतर, रिंकूने त्याच्या वडिलांच स्मरण केलं. इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये रिंकूने लिहिले, "तुमच्याशी बोलल्याशिवाय इतके दिवस कधीच राहिलो नाही. मला माहित नाही की तुमच्याशिवाय पुढचं आयुष्य कसे असेल?. पण माझ्या आयुष्यात मला तुमची गरज आहे. तुम्ही सांगितलं होतं की, कर्तव्य सगळ्यात पुढे आहे. म्हणूनच मी फक्त मैदानावर तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतोय. आता तुमचं स्वप्न पूर्ण झालं तर सारखं असं वाटतं की, जर तुम्ही असता तर...प्रत्येक छोट्या, मोठ्या आनंदात तुमची कमतरता मनापासून जाणवेल. माझी फक्त एवढीच इच्छा आहे की, तुम्ही माझ्यासोबत कायम राहावे. बाबा... मला तुमची खूप आठवण येईल."
रिंकूने आयसीसी टी20 विश्वचषक 2026 मध्ये भारतासाठी पहिले पाच सामने खेळले, त्यात त्याने अमेरिका, नामिबिया, पाकिस्तान, नेदरलँड्स आणि दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध 6,1,11,6 आणि 0 धावा केल्या. 26 फेब्रुवारी रोजी चेन्नई येथे झिम्बाब्वे विरुद्धच्या सुपर ८ सामन्यासाठी त्याला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आले आणि त्याच्या जागी संजू सॅमसनला संधी देण्यात आली.
सॅमसनने चेपॉक येथे झिम्बाब्वे विरुद्ध 25 धावा केल्या आणि त्यानंतर वेस्ट इंडिज विरुद्ध 50 चेंडूत 97, इंग्लंड विरुद्ध 42 चेंडूत 89 आणि न्यूझीलंड विरुद्धच्या अंतिम सामन्यात 46 चेंडूत 89 धावा केल्या. संजू सॅमसनने 2026 च्या टी20 विश्वचषक स्पर्धेत भारतासाठी सर्वाधिक धावा केल्या, एकूण 321 धावा केल्या आणि प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटचा पुरस्कारही जिंकला.