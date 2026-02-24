English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • रहाणेनं मॅनेजमेंटला सुनावलं, मला कळत नाही असं का केलं? गावसकरही टीम इंडियावर चिडले

रहाणेनं मॅनेजमेंटला सुनावलं, 'मला कळत नाही असं का केलं?' गावसकरही टीम इंडियावर चिडले

T20 World Cup 2026 South Africa Beat India: भारतीय संघाचा स्पर्धेतील पहिलाच पराभव सुपर 8 मध्ये झाला. भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेने मोठ्या फरकाने पराभूत केल्याने नेट रन रेटमध्येही सुर्यकुमारच्या नेतृत्वाखालील संघाला फटका बसलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 24, 2026, 02:45 PM IST
रहाणेनं व्यक्त केला संताप

T20 World Cup 2026 South Africa Beat India: भारताचे माजी क्रिकेटपटू सुनील गावसकरांनी भारतीय संघाला सुनावलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुपर 8 च्या सामन्यामध्ये ज्या पद्धतीने भारताचा पराभव झाला ते पाहता या पराभवातून भारताने धडा घेऊन आपल्या अहंकाराचा त्याग केला पाहिजे आणि परिस्थितीनुसार खेळण्यास प्राधान्य दिलं पाहिजे असं गावसकरांनी अगदी स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितलं आहे. "भारतीय फलंदाजांनी ब्रेविस आणि मिलरच्या पार्टनरशीपमधून शिकवण घेतली पाहिजे आणि तसाच दृष्टीकोन ठेवला पाहिजे," असं गावसकरांनी सुचवलं आहे. "भारतीय फलंदाज दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात हेच करण्यात अपयशी ठरले. त्यांना अति आत्मविश्वास वाटत होता. प्रत्येक येणाऱ्या चेंडूवर त्यांनी बॅट फिरवली आणि त्यांनी विकेट्स गमावल्या. याच कारणामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा संघ संपूर्ण सामन्यात आघाडीवर राहून अव्वल ठरला," असं निरीक्षणही गावसकरांनी नोंदवलं.

समोरच्याकडून शिकणं गरजेचं

"भारताने दक्षिण आफ्रिकेच्या डावातून काहीच शिकवण घेतली नाही. भारतीय फलंदाज खेळपट्टीवर आल्यानंतर प्रत्येक येणारा चेंडू सीमेपार पाठवण्याचा प्रयत्न करत होते. टी-20 क्रिकेट असं खेळलं जात नाही. तुम्हाला समोरच्या संघाकडून शिकलं पाहिजे," असं गावसकर म्हणाले. भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सामना 76 धावांनी गमावला.

नक्की वाचा >> वेस्ट इंडिजमुळे भारताचे वांदे.. आता T20 वर्ल्डकप Semi Final खेळण्यासाठी काय काय करावं लागणार?

रहाणेनं संघ व्यवस्थापनाला घेतलं फैलावर

भारताचा अनुभवी फलंदाज अजिंक्य रहाणेनेही भारतीय संघ व्यवस्थापनाला चांगलेच फैलावर घेतले आहे. अक्षर पटेलसारख्या खेळाडूला संघातून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय आश्चर्यचकित करणारा असल्याचं म्हटलंय. "मला खरंच आश्चर्य वाटत आहे की अक्षर पटेल खेळला नाही. मला कळत नाही असं का केलं? सुंदर एक उत्तम खेळाडू आहे. अक्षर परिस्थितीनुसार खेळतो. तो उत्तम कामगिरी करतोय. कधी कधी तुम्ही संघ निवडीसंदर्भात स्मार्ट होता तेव्हा तुम्हाला फटका बसतो. तुम्ही दक्षिण आफ्रिकेचे अनेक खेळाडू डावखुरे आहेत म्हणून सुंदरला संघात स्थान दिलं. मात्र त्याच्याकडून दोनच ओव्हर गोलंदाजी करुन घेतली, हे सारं न समजण्यासारखं आहे," अशा शब्दांमध्ये राहणेनं भारतीय संघ व्यवस्थापनाला झापलंय. 

पाकिस्तानी फिरकीपटू म्हणजे दक्षिण आफ्रिकाच भारतापेक्षा सरस

भारताच्या पराभवानंतर माजी फिरकी गोलंदाज सकलेन मुश्ताकने दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्ध पूर्ण नियोजन करुन सामना खेळला. "दक्षिण आफ्रिकेच्या सगळ्या योजना अगदी उत्तम पद्धतीने त्यांना अंमलात आणण्यात यश आलं. त्याच्या जोरावरच त्यांनी विजय मिळवला. भारतीय संघ कोणत्याही ठिकाणी असली तरी दक्षिण आफ्रिकेने त्यांच्या खेळातून भारताला दोन ते तीन जागा खाली ढकलले. दक्षिण आफ्रिकेची फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणही भारतापेक्षा सरस राहिलं," असं मुश्ताक म्हणाला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026T20 World Cupsouth africabeatindia

