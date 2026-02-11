SA VS AFG Super Over: सुपर ओव्हर आणि डबल सुपर ओव्हर म्हणजे काय? काय आहेत नियम? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

T20 World cup 2026 SA vs AFG Super Over Rule: टी-20 वर्ल्डकपमधील आज दक्षिण अफ्रिका आणि अफगाणिस्तानामधे झालेला सामना एक ऐतिहासिक सामना ठरला. या सामन्यात दोन सुपर ओव्हर खेळल्या गेल्या. दक्षिण अफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करत 188 धावा केल्या. यानंतर अफगाणिस्ताननेही 188 धावा करत दक्षिण अफ्रिकेची बरोबरी करत हा सामना सुपर ओव्हरपर्यंत नेला. यानंतर सुपर ओव्हरमध्येही दोन्ही संघात बरोबरी झाली आणि पुन्हा एकदा हा सामना सुपर ओव्हरमध्ये पोहोचला. 2019 मधील वर्ल्डकपच्या फायनलमध्येही न्यूझीलंड आणि इंग्लंडविरूद्धच्या सामन्यात सुपर ओव्हर खेळवण्यात आली होती. ज्यामध्ये बाउंड्री काउंटच्या नियमांतर्गत इंग्लंडला विजयी करण्यात आले होते. या निर्णयानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. ज्यामुळे या नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आला होता. काय आहे हा सुपर ओव्हर नियम जाणून घ्या.
कोणताही सामना जेव्हा बरोबरीचा खेळला जातो, तेव्हा आणखी एक सुपर ओव्हर सामना खेळला जातो. हा सामना फक्त एकाच ओव्हरमध्ये खेळला जातो. जर या सामन्यातही दोन्ही संघांनी बरोबरीच्या धावा केल्या तर, दुसरा सुपर ओव्हर सामना खेळवला जातो. याला डबल सुपर ओव्हर असे म्हटले जाते. अशाप्रकारे जोपर्यंत सामन्याचा निकाल समोर येत नाही तोवर एका मागून एक सुपर ओव्हर सामने खेळवले जातात. हा नियम प्रत्येक सामन्यासाठी पाळला जातो.
सुपर ओव्हरमध्ये फलंदाजी करण्याची पहिली संधी धावांचे आव्हान करणाऱ्या संघाला दिली जाते. यानंतर दुसरी सुपर ओव्हर झाल्यास ज्या संघाने पहिल्या सुपर ओव्हर सामन्यात धावांचे आव्हान केले तो संघ पहिली फलंदाजी करतो. यावेळी नो-बॉल किंवा वाइड बॉलवर अतिरिक्त बॉलची संधी मिळते, सोबतच गुणांमध्ये एक धावा जोडली जाते. तसेच फक्त 2 विकेटची सूट असते. दोन विकेट पडल्यानंतर डाव संपतो.
दुसरी सुपर ओव्हर खेळताना, संघाचा कर्णधार पहिल्या सुपर ओव्हरमध्ये खेळलेल्या फलंदाजांना आणि गोलंदाजांना पुन्हा मैदानात उतरवू शकतो का? असा प्रश्न निर्माण होतो. तर हो, यावेळी मुख्य सामन्यात चार षटकार मारणारा फलंदाज देखील सुपर ओव्हरमध्ये फलंदाजी करू शकतो. आता तुम्हाला असाही प्रश्न पडला असेल की, हे सुपर ओव्हर सलग सुरूच राहिले आणि अनेक सामन्यांनंतरही निकाल समोर आला नाही तर काय होते? पण, असे झाल्यास किंवा हवामान बिघडल्यास सामना पुढे नेणे शक्य नसेल तर ग्रुप स्टेज किंवा सुपर 8 मध्ये बरोबरीत सामना सोडवला जातो आणि गुण वाटून दिले जातात.