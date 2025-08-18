English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
टी 20 कर्णधार सूर्यकुमार यादवची संपत्ती किती? कुठून करतो एवढी कमाई?

सूर्यकुमार यादव हा टी २० फॉरमॅटमध्ये भारतीय संघाचा कर्णधार आहे. कर्णधार झाल्यावर सूर्याच्या ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये वाढ झाली त्यामुळे त्याच्या संपत्तीमध्ये सुद्धा मोठी वाढ झाली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Aug 18, 2025, 04:31 PM IST
(Photo Credit - Social Media)

Surykumar Yadav Networth : भारतीय पुरुष टी 20 क्रिकेट संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) हा यंदाच्या आशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) साठी सज्ज झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी सूर्यकुमार यादवची सर्जरी झाली होती, मात्र त्यातून तो आता बरा झाला असून त्याने फिटनेस टेस्ट सुद्धा पास केल्याची माहिती मिळतेय. टी 20 कर्णधार झाल्यावर सूर्यकुमार यादवची ब्रँड व्हॅल्यू आणि त्याच्या कमाईत सुद्धा मोठी वाढ झाली आहे. तेव्हा Mr. 360 म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सूर्यकुमार यादवची एकूण संपत्ती किती याबाबत जाणून घेऊयात. 

आयपीएलमधून किती कमावतो सूर्या? 

मागच्यावर्षी मुंबई इंडियन्सने सूर्यकुमार यादवला 8 कोटींना रिटेन केलं होतं. पण 2025 ला त्याच्या आयपीएलमधून होणाऱ्या कमाईत मोठी वाढ झाली आणि मुंबई इंडियन्सने त्याला मेगा ऑक्शनपूर्वी 16.35 कोटींना विकेट घेतलं. सूर्याने मागच्या काही वर्षात अनेक ठिकाणी रिअल इस्टेस्टमध्ये गुंतवणूक केली. त्याचं चेंबूरमधील अणुशक्ती नगरमध्ये एक आलिशान घर आहे. 

सूर्यकुमार यादवची एकूण संपत्ती : 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सूर्यकुमार यादवची एकूण संपत्ती ही 55 कोटी रुपये आहे. यात आयपीएल आणि बीसीसीआयकडून मिळणाऱ्या पगाराचा सुद्धा समावेश आहे. सध्या सूर्यकुमारकडे बीसीसीआयचे बी कॅटेगरीतील कॉन्ट्रॅक्ट आहे. ज्यातून त्याला मॅच फी वगळता वर्षाला 3 कोटी रुपये मिळतात. 

हेही वाचा : सारा वयाने मोठी असून अर्जुनचं लग्न आधी का करतोय सचिन तेंडुलकर? समोर आलं मोठं कारण

 

मुंबईत आलिशान घर : 

सूर्यकुमार यादवचं चेंबूरच्या अणुशक्ती नगरमध्ये 2 आलिशान घरं आहेत. मॅन्सवर्ल्डच्या एका रिपोर्टनुसार त्या घरांची किंमत ही जवळपास 21 कोटी रुपये आहे, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सूर्यकुमारने देशातील विविध शहरांमध्ये रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक केली आहे. सूर्यकुमार यादवची ब्रँड व्हॅल्यू  सुद्धा मागील काही दिवसांपासून वेगाने वाढतेय. सूर्याकडे सध्या ड्रीम11, रॉयल स्टॅग, सरीन स्पोटर्स, रीबॉक, मॅक्सिमा वाॅच इत्यादी ब्रँडचा समावेश आहे. 

FAQ : 

सूर्यकुमार यादवची आयपीएलमधून किती कमाई होते?

2024 मध्ये मुंबई इंडियन्सने सूर्यकुमार यादवला 8 कोटी रुपयांना रिटेन केले होते. मात्र, 2025 च्या मेगा ऑक्शनपूर्वी मुंबई इंडियन्सने त्याला 16.35 कोटी रुपयांना विकत घेतले.

सूर्यकुमार यादवला ‘Mr. 360’ का म्हणतात?

सूर्यकुमार यादवला त्याच्या आकर्षक आणि अष्टपैलू फलंदाजीमुळे ‘Mr. 360’ म्हणून ओळखले जाते, कारण तो मैदानाच्या सर्व बाजूंना शॉट्स खेळण्यात माहीर आहे.

सूर्यकुमार यादवची एकूण संपत्ती किती आहे?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सूर्यकुमार यादवची एकूण संपत्ती सुमारे 55 कोटी रुपये आहे. यात आयपीएल, बीसीसीआय कॉन्ट्रॅक्ट आणि इतर कमाईचा समावेश आहे.

