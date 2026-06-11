/T20 Mumbai League 2026 : आर्क अंधेरी संघाची फायनलमध्ये धडक! सरफराज खानच्या आकाश टायगर्स संघाचा दारुण पराभव

T20 Mumbai League 2026 : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या मुंबई टी20 लीग 2026 स्पर्धेचा पहिला सेमी फायनल सामना हा अर्क अंधेरी विरुद्ध आकाश टायगर्स या संघांमध्ये पार पडला. या सामन्यात आकाश टायगर्सने नेतृत्व सरफराज खान तर आर्क अंधेरी संघाचं नेतृत्व शिवम दुबे करत होता. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर गुरुवारी 11 जून रोजी पार पडलेल्या सामन्यात आकाश टायगर्स संघाने आर्क अंधेरीला विजयासाठी 151 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान पूर्ण करण्यात आर्क अंधेरीचा संघ यशस्वी झाला आणि त्यांनी 5 विकेटने विजय मिळवून थेट मुंबई टी20 लीगच्या फायनलमध्ये मजल मारली.
मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या मुंबई प्रीमियर लीगच्या सेमी फायनल सामन्यात आकाश टायगर्सचा कर्णधार असलेल्या सरफराज खानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. यावेळी प्रथम फलंदाजी करताना जय गोकुल बिस्टाने 35 धावा, सरफराज खानने 34, हर्ष राणेने 13, अजित यादवने 12, वरुण लवंदेने 10, शाम्स मुलानीने 6, सौरभ सिंहने 12, तर विनायक भोईरने 18 धावा केल्या. तर आर्क अंधेरी संघाकडून गोलंदाजी करताना आशुतोष घार्गेने 2 विकेट तर अर्जुन तेंडुलकर, शिवम दुबे, मुशीर खान, अजय मिश्रा आणि प्रसून सिंग यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. फायनल सामन्यात पोहोचण्यासाठी आकाश टायगर्सने आर्क अंधेरीला विजयासाठी 151 धावांचे आव्हान दिले होते.
आकाश टायगर्सने विजयासाठी दिलेलं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी मुशीर खान आणि दिव्यांश सक्सेना मैदानात फलंदाजीसाठी आले. मात्र मुशीर खान फ्लॉप ठरला आणि दुसऱ्याच बॉलवर त्याची विकेट पडली. त्यानंतर अर्जुन तेंडुलकर मैदानात उतरला. त्याने दिव्यांश सोबत डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला यावेळी अर्जुनने 13 धावा केल्या. त्यानंतर प्रसाद पवारने 26, प्राग्नेश कानपिल्लेवारने 18, गौरव जथरने 11 आणि शिवम दुबेने 45 धावांची कामगिरी केली. सामन्यात कर्णधार शिवम दुबेची खेळी निर्णायक ठरली आणि त्याने 26 बॉलमध्ये 1 चौकार आणि 5 षटकार ठोकले. विजयासाठी दिलेलं 151 धावांचं आव्हान आर्क अंधेरीने अवघ्या 18.3 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं. यासह शिवम दुबेच्या नेतृत्वातील संघाने मुंबई टी20 लीग 2026 च्या फायनलमध्ये प्रवेश मिळवला.
मुंबई टी20 लीग 2026 चा पहिला सामना जिंकून आर्क अंधेरी संघ फायनलमध्ये पोहोचला. आता सेमी फायनल दोन सामना गुरुवारी संध्याकाळी नॉर्थ मुंबई पँथर विरुद्ध एमसीएस मराठा रॉयल्स यांच्यात पार पडणार आहे. यातील विजयी संघ हा थेट फायनलमध्ये आर्क अंधेरी सोबत भिडेल. मुंबई टी20 लीग 2026 चा फायनल सामना शनिवारी १३ जून रोजी संध्याकाळी ७ वाजता मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर पार पडेल.