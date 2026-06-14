/टी20 मुंबई लीगच्या फायनल सामन्यात राडा! खेळाडू थेट विरोधी संघाच्या डगआउटमध्ये जाऊन भिडले, Video

T20 Mumbai League 2026 Final : मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि नुवामा तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या पुरुष टी20 मुंबई लीग 2026 चा (T20 Mumbai League 2026) फायनल सामना हा शनिवारी 13 जून रोजी वानखेडे स्टेडियमवर पार पडला. आर्क्स अंधेरी विरुद्ध एमएससी मराठा रॉयल्स या संघांमध्ये फायनलचा सामना रंगला होता. यावेळी आर्क्स अंधेरीचं नेतृत्व हे शिवम दुबे करत होता तर मराठा रॉयल्सचं नेतृत्व सिद्धेश लाड करत होता. सामना अतिशय रोमांचक वळणावर असताना एमएससी मराठा रॉयल्सकडून रोहन राजेने निर्णायक ओव्हर टाकली आणि सलग दुसऱ्यांदा मराठा रॉयल्स संघाला स्पर्धेचं विजेतेपद जिंकून दिलं. सामना अतिशय रोमांचक ठरला मात्र यात या दरम्यान अनेक नाट्यमय घडामोडी सुद्धा घडल्या. सामन्याच्या 19 व्या ओव्हर दरम्यान मैदानात राडा झाला आणि खेळाडू थेट विरोधी संघाच्या डगआउटमध्ये जाऊन भिडले. वादामुळे मैदानात तणाव वाढल्याने काहीवेळासाठी सामना थांबवण्यात आला होता.
वानखेडे स्टेडियमवर आर्क्स अंधेरी विरुद्ध एमएससी मराठा रॉयल्स संघांमध्ये फायनल सामना रंगला होता. यात प्रथम फलंदाजी करून मराठा रॉयल्सने 154 धावा करून आर्क्स अंधेरीला विजयासाठी 155 धावांचं आव्हान दिले होते. यावेळी आर्क्स अंधेरीच्या फलंदाजांनी जबरदस्त सुरुवात केली. शेवटच्या तीन ओव्हरमध्ये विजयासाठी आर्क्स अंधेरीला विजयासाठी जवळपास 38 धावांची आवश्यकता होती. यावेळी 19 वी ओव्हर सर्वात निर्णयाक ठरली. मराठा रॉयल्सकडून इरफान उमेर ही 19 वी ओव्हर टाकण्यासाठी मैदानात आला. यावेळी आर्क्स अंधेरीचा गौरव जठर स्ट्राईकवर होता आणि त्याने दुसऱ्या बॉलवर षटकार ठोकला. या शॉटमुळे मराठा रॉयल्सवर दबाव निर्माण झाला, मात्र तो फारकाळ टिकला नाही आणि पुढच्याच बॉलवर गौरव जठरला इरफान उमेरने माघारी धाडलं. ज्यामुळे गौरव जठार 17 बॉलमध्ये 23 धावा करून बाद झाला.
गौरवची विकेट पडल्यावर मराठा रॉयल्सच्या खेळाडूंनी जल्लोष केला. दरम्यान आर्क्स अंधेरीचा फलंदाज गौरव जठार आणि मराठा रॉयल्सचा तुषार देशपांडे यांच्यात बाचाबाची झाली. दोघेही एकमेकांच्या अंगावर धावले. तेव्हा मोईन खान आणि इतर खेळाडूंनी मध्यस्थी करून वाद मिटवला आणि सामना पुन्हा सुरु करण्यात आला. प्रकरण निवळलं असं वाटत असताना मराठा रॉयल्स संघाच्या एका खेळाडूने आर्क्स अंधेरी संघाच्या डगआउटच्या दिशेने धाव घेतली. दोन्ही संघांच्या खेळाडूंमध्ये धाराधरी झाली. तेव्हा अंपायर आणि संघाच्या सपोर्ट स्टाफला मध्यस्थी करावी लागली. मैदानातील वातावरण काहीकाळ तापलं होतं.
अखेर शेवटची ओव्हर टाकण्यासाठी मराठा रॉयल्सकडून रोहन राजे आला. त्याने शेवटच्या ओव्हरला फक्त 5 धावा दिल्या आणि मराठा रॉयल्स संघाने 8 धावांनी सामना जिंकला. सलग दुसऱ्यांदा मराठा रॉयल्स संघाने टी20 मुंबई लीगचं विजेतेपद पटकावलं.