/टी20 चं कर्णधारपद काढून घेतल्यावर श्रेयस अय्यरचा सूर्यकुमार यादवला अजून एक धक्का

T20 Mumbai League 2026 : सूर्यकुमार यादवला (Suryakumar Yadav) बाजूला करून बीसीसीआय सिलेक्टरनी श्रेयस अय्यरला (Shreyas Iyer) टीम इंडियाच्या टी20 संघाचा कर्णधार बनवलं आहे. शनिवारी दुपारी 1 वाजता या संदर्भात दिल्लीत पत्रकार परिषद पार पडली. त्यानंतर संध्याकाळी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर सुरु असलेल्या टी20 मुंबई लीग 2026 मध्ये श्रेयस अय्यर आणि सूर्यकुमार यादव नेतृत्व करत असलेल्या सोबो मुंबई फाल्कन्स विरुद्ध ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनए यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात श्रेयस अय्यरच्या संघाने सूर्यकुमार यादवच्या संघाचा दारुण पराभव केला.
टी20 मुंबई लीग 2026 मध्ये शनिवारी सोबो मुंबई फाल्कन्स विरुद्ध ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनए यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात श्रेयस अय्यरच्या सोबो मुंबई फाल्कन्सने टॉस जिंकला. त्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली ज्यामुळे सूर्यकुमार यादवचा संघ ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनए यांना प्रथम फलंदाजीसाठी यावं लागलं. या सामन्यात ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएन संघाने 8 विकेट गमावून 147 धावा केल्या. यात सूर्यकुमार यादवने 24 बॉलमध्ये 48 धावा केल्या. या इनिंग दरम्यान 3 चौकार आणि 4 षटकार लगावले. तर उत्तरात श्रेयस अय्यरने 36 बॉलमध्ये 61 धावा करून सोबो मुंबई फाल्कन्सचा पाच विकेटने विजय मिळवला. श्रेयस अय्यरने 5 चौकार आणि 4 षटकार लगावले.
सूर्यकुमार यादवला भारताच्या टी20 संघाच्या कर्णधार पदावरून बाजूला केल्यावर काहीच तासांनी वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना झाला. या सामन्यात सूर्यकुमार यादवने ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनएचं नेतृत्व केलं तर श्रेयस अय्यर हा सोबो मुंबई फाल्कन्सकडून इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळत होता. दोन्ही खेळाडूंनी सामना सुरु होण्यापूर्वी एकमेकांशी गळाभेट केली.
टॉसच्यावेळी सूर्यकुमार यादवने श्रेयस अय्यरला टीम इंडियात मिळालेल्या नवीन कर्णधार पदासाठी शुभेच्छा दिल्या. सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, 'मी श्रेयससाठी खुप आनंदी आहे, तो भारतीय संघाचे आता नेतृत्व करणार आहे. आम्ही दोघांनी सोबत मुंबईमध्ये खुप वेळा एकत्र खेळलो आहेत. तीन बॅक टू बॅक मुंबईचे खेळाडू हे भारतीय संघाचे कर्णधार आहेत, याहून चांगले काय असू शकते. हा आपल्यासाठी खुप अभिमानाचा क्षण आहे, हा क्षण आपल्याला साजरा करायला हवा'.