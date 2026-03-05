IND vs ENG : इंग्लंडला धूळ चारण्यासाठी टीम इंडियाला किती धावा कराव्या लागतील? आकडेवारी काय सांगते?

IND vs ENG : T20 WC मधील दुसरा सेमीफायनल सामना भारत आणि इंग्लंड या दोन संघांमध्ये खेळला जात असून, मुंबईतील वानखेडे स्टेडियम या टीम इंडियाच्या होम ग्राऊंडवर खेळला जात आहे. या सामन्यामध्ये नाणेफेक इंग्लंडनं जिंकत प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला, मात्र, भारतीय फलंदाजांनीही संघाला दमदार सुरूवात करून दिली. वानखेडेच्या खेळपट्टीविषयी सांगावं तर इथं धावांची बरसात होते. धावपट्टीवर हलकं गवत असल्यामुळं हा एक मोठ्या धावसंख्येचा सामना ठरू शकतो असं म्हणणं गैर नाही. मात्र, फायनलपर्यंतचा टप्पा गाठण्यासाठी भारतीय संघाला एक मोठं लक्ष्य इंग्लंडपुढं उभं करण्याची गरज आहे.
आंतरराष्ट्रीय टी20 केंद्रीत विचार केल्यास वानखेडे स्टेडियमवर 200+ धावांचं लक्ष्य गाठणारा एकमेव संघ म्हणजे इंग्लंड. जोस बटलर, फिल सॉल्ट यांची कामगिरी फारशी समाधानकारक नसली तरीही इंग्लंडच्या संघात असेही काही धुरंधर आहेत जे भारताच्या धावांचा लक्ष्यभेद करू शकतात. ज्यामुळं भारतीय संघानं 200 हून अधिक धावांचच आव्हान इंग्लंडला देणं अपेक्षित आहे.
इंग्लंडच्या संघानं दक्षिण आफ्रिकेविरोधात टी20 सामन्यामध्ये 230 धावांचं लक्ष्य गाठलं होतं. 2016 मध्ये या संघानं ही दमदार कामगिरी केली होती. थोडक्यात भारतीय संघानं 230 धावा उभ्या केल्या तरीही इंग्लंडचा संघ या धावसंख्येचा अगदी सहजपणे पाठलाग करु शकेल. दिलासादायक बाब म्हणजे मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियममध्ये भारतीय संघानं टी20 सामन्यात दोनदा 200 हून अधित धावा केल्या आहेत. इथंच इंग्लंडविरोधात संघानं 247 धावांची दमदार खेळीसुद्धा केली होती. याशिवाय वेस्ट इंडिजविरोधातील सामन्यात संघानं 240 धावांचं आव्हान दिलं होतं. ज्यामुळं भारतीय फलंदाजांनी सेमीफायनलमध्येसुद्धा इंग्लंडपुढं 240 ते 250 इतक्या धावांचं आव्हान उभं केल्यास इंग्लंडला विजयासाठी कसोशीनं प्रयत्न करावे लागतील हेच खरं.