English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND vs ENG : इंग्लंडला धूळ चारण्यासाठी टीम इंडियाला किती धावा कराव्या लागतील? आकडेवारी काय सांगते?

IND vs ENG : इंग्लंडला धूळ चारण्यासाठी टीम इंडियाला किती धावा कराव्या लागतील? आकडेवारी काय सांगते?

IND vs ENG : हैराण करणारे आकडे. भारतीय क्रिकेट संघाला इंग्लंडच्या संघाला नमवण्यासाठी किती धावांचा डोंगर उभा करावा लागेल? इतकी धावसंख्या झाली म्हणजे विजय पक्का?   

सायली पाटील | Updated: Mar 5, 2026, 08:08 PM IST
IND vs ENG : इंग्लंडला धूळ चारण्यासाठी टीम इंडियाला किती धावा कराव्या लागतील? आकडेवारी काय सांगते?
T20 WC IND vs ENG Semi Final Run Chase expectations

IND vs ENG : T20 WC मधील दुसरा सेमीफायनल सामना भारत आणि इंग्लंड या दोन संघांमध्ये खेळला जात असून, मुंबईतील वानखेडे स्टेडियम या टीम इंडियाच्या होम ग्राऊंडवर खेळला जात आहे. या सामन्यामध्ये नाणेफेक इंग्लंडनं जिंकत प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला, मात्र, भारतीय फलंदाजांनीही संघाला दमदार सुरूवात करून दिली. वानखेडेच्या खेळपट्टीविषयी सांगावं तर इथं धावांची बरसात होते. धावपट्टीवर हलकं गवत असल्यामुळं हा एक मोठ्या धावसंख्येचा सामना ठरू शकतो असं म्हणणं गैर नाही. मात्र, फायनलपर्यंतचा टप्पा गाठण्यासाठी भारतीय संघाला एक मोठं लक्ष्य इंग्लंडपुढं उभं करण्याची गरज आहे. 

आंतरराष्ट्रीय टी20 केंद्रीत विचार केल्यास वानखेडे स्टेडियमवर 200+ धावांचं लक्ष्य गाठणारा एकमेव संघ म्हणजे इंग्लंड. जोस बटलर, फिल सॉल्ट यांची कामगिरी फारशी समाधानकारक नसली तरीही इंग्लंडच्या संघात असेही काही धुरंधर आहेत जे भारताच्या धावांचा लक्ष्यभेद करू शकतात. ज्यामुळं भारतीय संघानं 200 हून अधिक धावांचच आव्हान इंग्लंडला देणं अपेक्षित आहे. 

हेसुद्धा वाचा : IND vs ENG : कडक! पॉवरफुल षटकारासह संजू सॅमसनची अर्धशतकी खेळी 

इंग्लंडच्या संघानं दक्षिण आफ्रिकेविरोधात टी20 सामन्यामध्ये 230 धावांचं लक्ष्य गाठलं होतं. 2016 मध्ये या संघानं ही दमदार कामगिरी केली होती. थोडक्यात भारतीय संघानं 230 धावा उभ्या केल्या तरीही इंग्लंडचा संघ या धावसंख्येचा अगदी सहजपणे पाठलाग करु शकेल. दिलासादायक बाब म्हणजे मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियममध्ये भारतीय संघानं टी20 सामन्यात दोनदा 200 हून अधित धावा केल्या आहेत. इथंच इंग्लंडविरोधात संघानं 247 धावांची दमदार खेळीसुद्धा केली होती. याशिवाय वेस्ट इंडिजविरोधातील सामन्यात संघानं 240 धावांचं आव्हान दिलं होतं. ज्यामुळं भारतीय फलंदाजांनी सेमीफायनलमध्येसुद्धा इंग्लंडपुढं 240 ते 250 इतक्या धावांचं आव्हान उभं केल्यास इंग्लंडला विजयासाठी कसोशीनं प्रयत्न करावे लागतील हेच खरं.  

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
T20 WCInd vs Eng Semi Finalind vs eng livewankhede stadiumT20 World Cup 2026

इतर बातम्या

Minuteman-3 मिसाईल लावणार इराणची वाट? हिरोशिमावर टाकलेल्या...

विश्व